Afyon Kütahya ve Uşak’ta kalkınmanın kilidi Zafer mi olacak?

Geçtiğimiz günlerde Zafer Havalimanı’nda Frig Fuarcılık tarafından 'Komşu ile Sinerji ve Ticaret Vakti İş Geliştirme Fuarı” düzenlendi. Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle yapılan Zafer Havalimanı, 2012 yılında hizmete açılmıştı. O günden bu yana hem lokasyonu hem de garantili yolcu sayısının hazineye getirdiği yük üzerinden yoğun eleştiriler alan ve son olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na yapılan uçuşların Zafer’e kaydırılmasıyla geçtiğimiz haftanın yine en çok konuşulan konularından biri oldu.

Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak’ta turizm ve ticaretin geliştirilmesine hizmet etmek üzere projelendirilen Zafer Havalimanı’nın hedefinde, çoğunlukla Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaz aylarında yoğun bir şekilde bölgeye gelen gurbetçilerin ulaşımını kolaylaştırmak, hac mevsiminde büyükşehirlerdeki hava ve yolcu trafiğini azaltmak, Afyon ve Kütahya’nın mevcut ve büyüme potansiyeli yüksek termal ve sağlık turizmini çok fazla sayıda yerli ve yabancıya turiste açmak vardı. Bu hedef, şimdi bir adım daha öteye taşındı.

Zafer’de gerçekleştirilen fuar, beklentileri karşılayacak kadar geniş kapsamlı bir etkinlik olmasa da, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve Uşak’ı kapsayan TR33 bölgesinin potansiyeli ve Zafer Havalimanı’nın bu potansiyele sağlayacağı katkıya dikkat çekmek adına önemli bir girişimin başlangıcı sayılabilir. Söz konusu iller arasındaki işbirliği ve ticareti geliştirmeyi amaçlayan fuarın açılışına, Kütahya protokolü dışında katılan olmadı. Dört ilin oda ve borsaları ya da iş dünyası STK’larını temsilen katılan da olmadı ki özellikle son yıllarda turizm altyapısını daha da güçlendirmek üzere yoğun çaba harcayan ve bu sektörden daha fazla gelir elde etmek isteyen Afyon ve Kütahya için Zafer’in, kritik bir önem taşıdığı biliniyor. Fuar, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ilçe belediye başkanları, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

4 ilin ortak paydası OSB’lerde artan yatırımlar

Diğer yandan 4 ilin en önemli paydalarından biri de OSB’lerine yapılan yatırımların hızla artması. Toplam 29 OSB, bölgedeki sanayi ve ticaretin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Açılışta yer alan Kütahya Valisi Ali Çelik de bu gelişmeye dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “2019 verilerine göre bölgenin ticaret hacmi 82 milyar TL. Yüzde 31,6 gibi oldukça önemli bir kısmı 4 il arasında yapılıyor. Ortak iş hacmi, ortak iş yapabilme alanlarını bir araya getirerek birlikte hareket etme sinerjisini büyütebiliriz. Bölgemizde 515 bin 532 kişi istihdam ediliyor. Bu istihdamın 186 bin 194’ü sanayide. OSB’lerimizin yarattığı istihdam ise 133 binden fazla. Bölge genelinde OSB’lerin doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde ve yatırım talepleri artarak devam ediyor. TİM verilerine göre bölgenin ihracat ve ithalatı 6,3 milyar dolar. 2021 ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Daha fazla katma değerli ürünler üreterek bölgedeki ihracat artışını desteklemeliyiz.”

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, Zafer Havalimanı’nın bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğu vurgusuyla, “137 bin şehidimizin yattığı ve kurtuluş mücadelesinin verildiği toprakların üzerindeyiz. Bölgemizi kalkındıracak, ekonomik gücünü bir araya getirecek, bölgemizin potansiyelini, bölgemize, ülkemize ve dünyaya açacak bir buluşma arzu ediyoruz” dedi.

Bölgenin heyecanı fuara tam olarak yansımamış olsa da, sahip olduğu değerlere, zenginliklere olan farkındalık ve bilinci artırarak, kalkınmayı öncelikleyen bakış açısıyla, refah seviyesini daha da yükseltme hedefine kilitlenebilirse bu dört ilimizin enerjisi kadar birlikte yarattığı sinerji de yüksek olacaktır.