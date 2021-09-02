Afyon, ‘psikolojik ayağa kalkış’ adımını Marble İzmir’de attı

Doğaltaş sektörünün dünyadaki en büyük 3.üncü buluşması olan 26. Marble- İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, pandemi nedeniyle iki yıllık aranın ardından 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tüm dünyada hala etkisini sürdüren pandemi, yerli ve yabancı katılımcı ile ziyaretçi sayısında ciddi bir azalışa neden olsa da, sektör temsilcilerinin ‘psikolojik ayağa kalkış’ olarak nitelediği fuar, gelecek yıllar için umutları tazeledi.

İZFAŞ’ın, pandemiden bu yana gerçekleştirdiği ilk fiziksel fuarı olarak gerçekleşen Marble İzmir, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarlarından biri. Bu nedenle hem İZFAŞ hem de sektör için özel bir öneme sahip.

Geçtiğimiz iki yılın açığını kapatmak, sektörün motivasyonunu artırmak ve moral depolamak amacıyla zamanlamaya uymamasına rağmen İZFAŞ ve sektör temsilcilerinin yoğun girişimleri ile gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde, bakanlık temsilcileri, milletvekilleri ile TİM, EMİB, EİB, DENİB, TÜMMER, İMMİB, MAKSİAD başkanları, İzmir Belediyesi ve İZFAŞ yöneticilerinin konuşmaları da, sektörün yeni atılım ve hedefler için hazır olduğunu ispatladı.

Üç salonda 300’e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara, mermerin başkenti Afyonkarahisar’dan da katılım sınırlıydı. Bugün Türkiye’nin tek mermer ihtisas OSB’si Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde. Afyonkarahisar’da bu sektörde faaliyet gösteren atölyeler dahil toplam firma sayısı 700’ün üzerinde. Blok mermer, işlenmiş mermer ve dekoratif mermer ihracatı yapan firma sayısı artmaya devam ediyor. İscehisar OSB’nin alan olarak genişlemesi ile birlikte mermer sektörüne yapılan ilave yatırım ve ilk yatırımların sayısı da hızla artıyor. Çeşit ve renk zengin doğal taş rezervi, gelişmiş ihracat altyapısı, mermer makinaları ve ambalaj gibi yan sektörleri, bedelsiz arsa tahsisi başta olmak üzere, alt yapı, enerji, atık sahaları ve Mermer Akademisi ile yatırımcı beklentilerini tam olarak karşılayacak düzeye ulaşan İscehisar Mermer İhtisas OSB, Afyonkarahisar’ın cazibesini yükseltiyor. Sadece İscehisar Mermer İhtisas OSB’den yapılan ihracat, Afyonkarahisar’ın yıllık ihracat rakamının yaklaşık yüzde 55’ine karşılık geliyor. Diğer yandan Afyonkarahisar, mermer makinaları üretiminde dünya standartlarını yakalamış, ileri teknolojiyi kullanan, mermer makinaları ithalatını azaltan, yurt içinde ve yurt dışında sıfırdan mermer fabrikası kurabilme kabiliyetine sahip firmaların da boy gösterdiği bir mermer sanayi kenti olma iddiasını sürdürürken bu özelliği ile de diğer mermer şehirlerinden ayrışıyor.

Bu iddianın devamlılığını sağlamak amacıyla, 26 yıldan bu yana sektörü ve fuarı her şartta sahiplenen, fuarın sektör için kritik önemine inanan, sadece Türkiye’de değil dünyada da marka değeri ve bilinirliği yüksek, aynı zamanda sektöre öncülük hatta ağabeylik yapan firmalar, Türk mermer sektörünün bu en büyük organizasyonunda yine boy gösterdi.

Afyonkarahisar’da mermer denince ilk akla gelen yenilikçi yatırımları, yarattıkları katma değer ve istihdamla hem sektörün hem de şehrin lokomotif gücü olarak öne çıkan Alimoğlu Mermer, Demmer, Demmak, Şuayp Demirel, Emin Demirel Maden, Ekrem Demirel Maden’in yanı sıra fuarda standlarını ziyaret ederek sohbet ettiğim Delta Mermer, Martolia, Efesus Stone, BKM Mermer, İnfomar, Masstone, Modamar, Afyon Mermer, Star Marble, Turkmar, Hezer, Oğuz Mermer, Gürmas Gürel Makine, Kaptanlar Makine ve Hasdemirel Makine, “Mermerin Başkenti”ni fuarda başarı ile temsil ettiler. Böylece, sektörün ‘psikolojik ayağa kalkışı’nın ilk adımı İzmir’de atılmış oldu.

“Sektörün en ağır” fuarı olarak nitelenen ve doğal taş sektörünün bu yılki ikinci organizasyonu 6. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı ise 20-23 Ekim’de TÜYAP organizasyonunda yapılacak. Pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özellikle yurt dışı talebin devam etmesiyle ihracat gelirlerinde sarsıcı bir kayıp yaşamayan nadir sektörlerden biri olan mermer sektörü, yeni yıla daha büyük hedeflerle girecek.