Afyon ve Kütahya, Büyük Zafer’in 100’üncü yılını kutluyor

Hafızalarımıza kazınmış bir fotoğraf. Kocatepe’de bir başkomutan. Düşünceli ancak kararlı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa. Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos sabahı. Tınaztepe, Belentepe ve Çiğiltepe insanüstü bir çaba ile alınır. 27 Ağustos sabahı, Afyon’dan kurtuluşun müjdesi verilir. 28-29 Ağustos taarruzları sonrası 30 Ağustos 2022’de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Kütahya Zafertepe’den idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile düşman büyük bir yenilgiye uğratılır ve Çalköy’de, o tarihi emir verilir. “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

Büyük Zafer, çok yakındır. 9 Eylül’de şanlı Türk ordusu İzmir’e girerek, son hamlesini yapar ve 1919 yılında başlayan işgal resmen bitirilir. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirir. Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde, ulus iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci başlar. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilir. Bu tarihe kadar dünyanın ve Anadolu’da Türk tarihinin en uzun ve kanlı savaşları yaşanır. 1’inci ve 2’inci Sakarya İnönü Muhabereleri, Ulu Önder’in ifadesiyle, Melhame-i Kübra yani çok büyük ve kanlı savaş olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muhaberesi, Büyük Taarruz ve Dumlupınar Meydan Muharebesi. Bir şafak vakti Kocatepe’den, Dumlupınar ve İzmir’e. Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan, Türk ordusu ve ulusunun milli mücadelesi, dünyanın en büyük kahramanlık destanı olarak tarihe geçer.

Bir asır geçti aradan. Bugün Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı ve kazanıldığı bu topraklarda, Büyük Taarruz’un 100. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Afyon ve Kütahya valilikleri organizasyonunda il ve ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve tüm STK’lar yıl boyunca hummalı çalışmalar yaptı ve 100’üncü yıla özel Zafer Haftası programları hazırlandı. Hafta boyunca bakanlar ve siyasiler de kutlamalar için burada olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos gecesi gençlerle Kocatepe’ye çıktı. Her iki ilimizdeki bayram coşkusu, son 5 gün daha da artacak. 29 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya ve Afyon’da olacak ve Zafer Meydanı Anıtpark önünden halka seslenecek.

Zafer Müzesi, Zafer Meydanı’nda yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yapacağı alanda. Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun, düşmanın bozguna uğratılmasının simgesi olan Zafer Müzesi, 1985 yılında Başkomutan Milli Park Müdürlüğü’ne tahsis edilir. 2017’de restorasyon için ihaleye çıkarılır. O günden bu yana 5 yıldır çatısı açık, harabe bir şekilde onarılmayı bekliyor. Afyon ve Kütahya’da şehrin dört bir yanındaki şehitlikler, anıtlar ve müzeler, kurtuluşun hatırasını tam bir asırdır taze tutmuştur. Başkomutanlık Meydan Muhaberesi’nin planlandığı, taarruz emrinin verildiği, şehrin tam merkezindeki tarihi binanın adeta gözden çıkarılması ise son derece üzücüdür

Milli mücadelenin kilit şehirleri Afyonkarahisar ve Kütahya’nın kurtuluşu, Büyük Taarruz’un 100. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Dünya tarihinde eşine az rastlanan bir destana önderlik eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun…