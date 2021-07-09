Afyon’da caz ve klasik müzik başkadır…

Afyon denince aklınıza gelen üç şey nedir sorusunu binlerce kişiye sorsak, alacağımız yanıtlar lokum, kaymak, sucuk ile başlar, mermer ve termal ile devam eder.

“Caz ve klasik müzik festivalleri” diyerek sıralamaya devam etsek… Afyon’da caz ve klasik müzik benim seçeneklerim arasında olamazdı. Ta ki Afyon’da yaşamaya başlayıncaya kadar. Afyonkarahisar Uluslararası Caz Festivali ile ilgili broşür elime geçtiğinde çok şaşırmıştım. Hatta 20’nci kez yapıldığını duyunca daha da fazla... Sadece caz değil bir de klasik müzik festivali de varmış. Bu yıl da 21’incisi düzenlenecekmiş.

Kendi kendime hayıfl andım önce Afyon’da caz ve klasik müzik festivali yapılmasına neden bu denli şaşırmıştım ki? “Müzik hepimizi bir araya getiren evrensel bir dildir” sözünü unutmuşum demek ki.

28 Haziran’da NG Afyon Otel’in bahçesinde festivalin açılış konserini veren Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet’i, Afyon’da dinlemenin keyfini çıkardıktan sonra bu organizasyonu 2001 yılından bu yana aralıksız yapabilme cesaretini ve iddiasını sürdüren isimle tanıştım. Hüseyin Başkadem… Her iki festivalin de yılmaz kahramanı ve genel sanat yönetmeni. Aynı zamanda Afyon Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin de başkanı. Aslen Afyonlu bir müzik öğretmeni. İTÜ Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra büyüdüğü kentin çocuk ve gençleri için sanat, müzik, edebiyat, resim ve şiirle dolu bir gelecek hayali kurmuş ve bu hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu, yorgunluğuna rağmen gözlerinden okuyabiliyorsunuz zaten.

Afyonkarahisar Uluslararası Caz Festivali 21, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ise 20 yıldır düzenleniyor. Böylece Afyon festivallerinin sayısı 41’e ulaşıyor. Festivaller ayrıca Afyon-Prag arasında müzik alanında sürdürülen dostluğun da bir simgesi adeta.

Merak ettim ve Türkiye’deki caz ve klasik müzik festivallerine şöyle bir göz gezdirdim. Hangi şehirlerde, kaç yıldır düzenleniyor diye. En eskisi ve hepimizin bildiği Akbank Caz Festivali 30’uncu yılında. İstanbul Caz Festivali 28, Uluslararası Ankara Caz Festivali 26, Afyonkarahisar 21, Antalya Alanya Caz Festivali 17 yıldır yapılıyor. Yani bu iki festival, Anadolu’nun en uzun soluklu müzik festivali ve Türkiye’nin de bellibaşlı festivalleri arasında yer alıyor.

Caz Festivali, üç günlük yoğun programın ardından sona erdi ve Afyon’da bir kez daha caz rüzgarı esti. Klasik Müzik Festivali ise 9-14 Temmuz tarihleri arasında onlarca konser yanında şair, yazar, ressamların söyleşileri ve Yavuz Özkan’a Saygı Sergisi ile gerçekleştirilecek. Canlı konserlerin yanı sıra bazı konserler ve okul söyleşileri Youtube’dan ve derneğin web sitesinden online izlenebilecek. Afyon’u caz ve klasik müzik festivalleri ile dünyaya tanıtarak, marka şehir olmasına kapı aralayan Hüseyin Başkadem’i alkışlarken, bu uzun yolculuğunda ona destek verenleri de unutmamak gerekiyor. Başta Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, Yapı Kredi ve NG Afyon Otel ile şehre değer katan projelere her daim destek veren yerel sponsorları da kutlamak gerekiyor. Bir kez daha söylemek istiyorum: “Müzik insanlığın ortak dili ve mirasıdır.”