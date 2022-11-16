Afyon’dan Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı artıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi GİKAM (Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu’nun Global Girişimcilik Haftası’nda KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’un da katılımıyla gerçekleştirdiği zirvenin ‘Girişimcilikte Fark Yaratanlar’ paneline KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni’nin davetiyle moderatör olarak katıldım.

Panelin dört konuşmacı konuğu da faaliyet alanlarında fark yaratan isimlerdi. Her biri, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirerek, ülke ekonomisine artı değer yaratan şirketlere dönüştürmüş. İlki özgün ürünlerini ihraç ederek dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde yer alan ülkemizin en büyük savunma elektroniği kuruluşlarından ASELSAN’ın ortağı BİTES CEO’su Uğur Çoşkun. Savunma, uzay, sivil havacılık, enerji, sağlık ve ulaşım sektörlerine teknoloji tabanlı yenilikçi çözümler üreten girişim şirketi BİTES’i aldığı KOSGEB desteği ile büyütüyor. KOBİ’den devleşen markanın başarısı ortada. Çoskun’u, takdirle dinledik.

Savrukoğlu Ziraat Makinaları Ar-Ge ve Dış Ticaret Yöneticisi İbrahim Savrukoğlu. Şirketin beşinci kuşağını temsil ediyor. Bir asrı aşan süredir Afyon’da zirai makine ve ekipmanları üreten Savrukoğlu Ziraat, pulluktan insansız tarım aracı üretimine uzanan ülkemizde az rastlanan sürdürülebilir işletme örneğinden biri. Genç kuşağın girişimci ruhu, şirket içinde kurduğu Ar-Ge merkezindeki donanımlı mühendis kadrosu ile geleceğin tarım teknolojilerine odaklanmış.

Prof. Dr. Yusuf Karaca. AKÜ’de akedemisyen, aynı zamanda başarılı bir girişimci. Dil, mesleki eğitim ve zihinsel gelişime yönelik Ar-Ge çalışmalarını, 2017 yılında kurduğu 3D Zeka Yetenek Ar-Ge Yazılım şirketiyle Zafer Teknopark’a taşıyor ve Teknoparklardan Çıkan 250 Ar-Ge Araştırması ve 10 Yenilikçi Proje arasına giriyor. Neurosound ve Mentaltimer cihaz ve programları ile şubeleşen şirket, teknolojisini dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor.

Handan At, Afyon’un başarılı kadın girişimcilerinden. 2015 yılında KOSGEB’den aldığı destekle Daymar Stone’u kuruyor ve taş işlemeciliğinde geleneksel teknikleri yeni teknolojiler ile birleştirerek ürettiği ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

Zirveye ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi’nde, AKÜ’lü öğrenciler projelerini, devlet teşvik ve desteklerinden yararlanarak büyüyen Afyon merkezli şirketler de ürünlerini sergiledi. Mühendis adayları büyük heyecanla geliştirdikleri projelerini anlattılar. Birbirinden şahane fikir ve buluşları dinledik. Örneğin, ‘esansiyel yağ içeren hidrojellerin yara örtüsü’ projesi biyomedikal öğrencilerinden birine ait. TÜBİTAK’ın desteklediği ancak canlı hayvan deneyi aşamasını bekleyen bu projeye bir melek yatırımcı dokunsun istedik.

Biohenge; bio medikal, sağlık, teknoloji, bilişim alanında faaliyet gösteren Afyon merkezli yerli ve milli bir üretici. Zafer Teknopark’ta KOSGEB desteği ile büyüyor. Türkiye’de ilk kez tasarımından üretimine kadar tüm süreçlerini gerçekleştirdiği TPN Coumpounder cihazını ihraç ediyor. AŞPA Gıda, ALKO Şekerleme, Gürmas Makina, Özpet Ambalaj, Tureks Mermer. Afyon’da hayata geçen başarılı ve katma değeri yüksek işlere imza atan pek çok firma daha.

Sonuç itibariyle, girişimcilik özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşıyor. Ülkeler artık girişimcilik ekosistemlerinin ekonomileri için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bugün neredeyse her ilimizde en az bir üniversite ve meslek yüksek okulu var. Genç ve parlak beyinlerimizi, diplomalı işsizler kategorisinden çıkarıp eğitim gördükleri dallarda yenilikçi fikirlerini girişime çevirecekleri, kuluçka, Ar-Ge/inovasyon merkezleri, melek yatırımcı ve STK’lar ile erken dönem yatırım hızlandırma ve fonlama programlarıyla buluşturmamızın önemini bu satırlarda bir kez daha hatırlatalım. Bu sayede tüm girişimcilerimiz, iş fikirlerini kolayca geliştirebilsin ve ekonomiye daha hızlı katılsın diye.