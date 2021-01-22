Afyonkarahisar marka şehir olma yolunda…

Afyonkarahisar, büyük zafere tanıklık eden, Cumhuriyet’in kazanıldığı topraklar... Mermerin, kaymağın, sucuğun, pastırmanın, lokumun, termalin başkenti. Tarihi, turizmi, doğası, sanatı, kültürü, gelişmiş ticaret ve ekonomisiyle Anadolu’nun en görkemli, en zengin şehirlerinden biri. Zengin maden kaynakları, taş ocakları, 5 milyar metreküplük dünyanın en zengin ve kaliteli mermer rezervi, jeotermal su kaynakları, şifalı suları, tarımı, hayvancılığı, artan üretim kapasitesi, işgücü, gelişen sanayisi, çeşitlenen ihracat ürünleri ile Anadolu’nun kabuk değiştiren kenti olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Afyonkarahisar, artık 8 bin yılık lezzet mirasıyla bir gastronomi kenti… Afyonkarahisar, dünyanın en kıdemli lezzet durakları arasındaki yerini 2019 yılında, Gaziantep ve Hatay’dan sonra gastronomi alanında UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil olarak tescilledi ve Gastronomi Şehri unvanını aldı. 2020’de de ‘Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na girme başarısını yakaladı. Dünyada termal turizm kentleri arasından önemli bir merkez olarak yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kişiyi ağırlayan Afyonkarahisar, bu özelliği ile de Termal Kentler Birliği’nin de üyesi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı’nın yoğun çalışmaları sonucu elde edilen unvanın hakkını verebilmek için GastroAfyon markasına Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile kentin sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Araya giren salgın süreci, etkinlik takvimini ileri bir tarihe ertelemiş olsa da, Afyonkarahisar Belediyesi koordinasyonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Umutlar 2021 için sürse de, startın verilmesini salgının gidişatı belirleyecek. Afyonkarahisar’ın marka şehir olma yolundaki heyecanı ve azmini yapılan çalışmalarda görmek mümkün.

Salgın döneminde pek çok proje belli bir noktaya getirilmiş durumda. Çalıştay ve toplantılarla, etkinliklerin yol haritası çizildi. Türkiye’de ve dünyada tanıtım çalışmaları ise başta dijital platformlar olmak üzere tüm mecralarda hala sürüyor. 110 yıllık Benlioğlu Konağı, kentin tüm kültürel ve yöresel zenginliğini yansıtacak şekilde Gastronomi Evi olarak hazırlandı. Şehrin gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla, Gastronomi Sokağı‘nın çalışmaları tamamlanmak üzere. Yıl içinde kısıtlama kuralları çerçevesinde, Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış şefleri, aşçıları, gurme ve gastronomi uzmanları ile bir araya gelindi. Ek olarak, 2,4 milyon liralık bütçesi ile “Sosyal Gastronomi” alanında, engelli bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik “Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi” projesi için onaylar alındı.

Diğer yandan Afyonkarahisar, geçtiğimiz yıl salgının yaygınlaşması ile birlikte 2021 yılına ertelenen dünyanın en gözde spor yarışları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’na (MXGP) ve Türkiye Moto Fest’e bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi 2018 ve 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası’nda sırası ile “En İyi Teknik Alt Yapı” ödülü ve “En İyi Padok” ödülü yine bu yarışmaya ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’ın olmuştu.

Bu iki farklı alandaki uluslararası etkinliğin, Afyonkarahisar’ı dünya ile buluşturması ve kente yepyeni bir vizyon katması, yerli-yabancı binlerce sporcu ve sporseverin, lezzetseverin, gezginin rotasını kente çevirerek, marka şehir imajını güçlendirmesi ve kentin ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlaması hedefleniyor.

Kısaca Afyonkarahisar, marka şehir olma yolunda çıtayı sürekli yükseltiyor. Türkiye’de, Avrupa’da hatta dünyada tanınan ve tercih edilen bir şehir olmak için elbirliği ile çalışıyor.