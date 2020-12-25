Afyonlu termal turizmciler pozitif ayrımcılık bekliyor

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN - Afyonkarahisar notları

COVID-19 salgını her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de derin yaralar açmaya devam ediyor. Özellikle termal turizminde işletme sahipleri zor günleri atlatabilmek için devletten acil destek bekliyor. Konuyu, Afyon’da ziyaret ettiğim Zafer Turistik Oteller ve İşletmeler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan ile konuştuk. Gümüşhan, yaşanan sürecin sektöre, işletmelere yansımalarını anlattı.

Devletin başta “Kısa Çalışma Ödeneği“ olmak üzere KDV, SGK, vergi desteklerinin işletmeleri bir süre rahatlattığını ancak ayakta kalmaları için daha fazla destek beklediklerini söyleyen Gümüşhan, işletmelerin varlıklarını sürdürmek için kullandıkları öz sermayelerinin de tükenmeye başladığını vurguladı. Kısacası Afyon’daki termal turistik tesisler darboğazdan çıkmak, bir nebze nefes alabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor. Ali Gümüşhan, Afyon’daki tesislerin sezonluk toplam 1 milyon 100 konaklama kapasitesi olduğunu ve bu sayının salgında yüzde 60-70 oranında azaldığını dile getirerek, ilk kısıtlamalar sonrası yüzde 35’e varan rezervasyonların ikinci kısıtlama ile birlikte bugün yüzde 3-5 oranına kadar gerilediğini belirtti. İlgili bakanlıklara iletmek üzere pandemi döneminde otelcilerin yaşadıklarını, sorunlarını ve beklentilerini içeren bir rapor hazırladıklarını söyleyen Başkan, “Bu kış bizim için zor geçecek” diyerek önerilerinin dikkate alınmasını istedi. Yaz sezonunda tatil bölgelerindeki otellerin mağdur olmaması için maksimum genişletilmiş önlemler alındığına ve kayıpların bir miktar telafi edilmesine fırsat verildiğine dikkat çekilerek, termal turizmi yapan oteller başta olmak üzere kış turizmi yapan oteller, termal tesisler, bölgeler, şehir otelleri ve tesislerin hafta sonu kısıtlamaları ile otel içindeki hamam, sauna, yüzme havuzları gibi bazı sosyal alanlarının kapatılmasında da esnekliğe gidilmesini talep etti.

Salgın öncesi sezona yüzde 85-90 dolulukla başladıklarını ancak üst üste gelen kısıtlamalarla bu oranının sıfıra kadar düştüğünü kaydeden Ali Gümüşhan, 200’e yakın işletme, 27 bin yatak ve 10 bin civarında çalışanın bu süreçte desteklenmesi gerektiğini söyledi. Güvenli turizm sertifikası, bakanlıkların talimatları ile alınan yüksek seviyedeki önlemlerle tesislerin, toplu taşıma araçlarından daha güvenli alanlar olduğunu vurgulayan Ali Gümüşhan, “Tüm önlemlerimizi aldık, misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Yaz sezonunda tatil bölgelerindeki otellere sağlanan kolaylıklarının sadece kış sezonunda faaliyet gösteren termal tesislerimize de sağlanmasını talep ediyoruz” dedi. Gümüşhan, termal işletmelere nefes aldıracak taleplerini ise; “Konaklama tesislerinde KDV oranının 2 yıl boyunca yüzde 1’de kalması, Turizm Payı Vergisi’nin pandemi süresi sonuna kadar alınmaması, pandemi süresince elektrik, su, doğalgaz ücretlerinde indirim yapılması, yeni işe alınan elemanlardan gelir vergisi, SSK ve damga vergisi alınmaması, finansman ihtiyacı olan oteller için düşük faizli, uzun vadeli kredi tahsisi sağlanması” diye sıraladı.

Afyonkarahisar ekonomisine güç katan, istihdamını destekleyen sektörlerden biri olan termal turizminin beklenti ve taleplerine, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser’de şu sözlerle destek verdi: “Kış sezonunda bu sektördeki işletmelerimizin kazanç dönemidir. Ancak hamamlar, saunalar, SPA’lar kapandı. Otellerimiz, TSE’den Güvenli Turizm Sertifikası aldılar. Kural ve talimatlara uyarak misafirlerini HES kodu alarak ağırlıyorlar. Bu konuda termal turizm sektöründe pozitif ayrımcılık yapılarak destek verilmesini istiyoruz. Kira desteği verilmesi, limit dışı krediler açılması, cirosu düşen işletmelere ayakta kalmak için yeni destekler verilmesini bekliyoruz.”