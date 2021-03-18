Ağbal aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik reformun sunumunda; “fiyat istikrarını artık bir kenara koyuyoruz” dedi. Tam da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “kalıcı fiyat istikrarı” vurgusunun olduğu bir dönemde… Erdoğan, faizin yükseltilmesine karşı hatta düşmesinde ısrarcı…

-AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’ni 24 Mart'ta gerçekleştirecek. Kongre arifesinde bir faiz artışı gerçekleştirilmek istenmeyecektir.

-ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Küresel türbülansa çok kritik bir süreçte yakalandık; Türkiye’de Enflasyon %15,61, Faiz %17’de, Dolar kuru 7,50 lira. TCMB; “faizi artırsam da etkili olmayabilir” diye düşünebilir.

Faiz pas geçildiğinde neler gerçekleşir?

-Finans piyasasında yapılan anketler 100 baz puanlık faiz artışına işaret ediyor. Ağbal göreve geldiğinden bu yana piyasaları yanıltmadı. Beklentiler doğrultusunda faiz artışı gerçekleşti. Bu toplantıda faiz artmazsa hayal kırıklığı olacaktır.

-Türkiye ekonomisinde ikili para sistemi var. Lira ile döviz birlikte işlem görüyor. TCMB sadece liraya kumanda edebiliyor. Lirada reel faiz oluşmadığında para dövize, altına kayıyor. Lira değer kaybettikçe enflasyon yükseliyor, yapışkan hale geliyor.

-Faiz artıran başkanlar şimdiye kadar görevden alındı. Ağbal, bu riski almak istemeyebilir. Neticede aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık… Ancak faiz artırmak zorunda kalırsa, “ne zaman görevden alınır?” diye Ağbal Toto oynayabiliriz.

-Merkez Bankası’ndan ayrı olarak “fiyat istikrarı komitesi” kuruluyor. Merkez varken “neden ayrı bir istikrar komitesi kuruluyor?” sorusu gündemde olacak.

HALKIMIZ FAİZE NE DİYOR?

-TL borcu olanlar, kredi kullanan ve kullanmak isteyenler faizin yükseltilmesine karşı. Yüksek faiz taksitli satışları engelliyor. Özellikle otomotiv ve konut satışları geriliyor.

-Döviz borcu olanlar, dövizle ödeme yapanlar, “TL’nin faizi yükselirse, döviz bollaşır, döviz fiyatındaki tırmanış yavaşlar“ diyerek faiz artışını bekliyor.

-Halkımız; faizin eninde sonunda enflasyona dönüşeceğini biliyor ve haklı olarak artıştan korkuyor.