Ağbal‘dan etkileyici bir başlangıç

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldikten altı hafta sonra, kameraların önüne geçerek 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunu yaptı.

Bu toplantının üç açıdan önemi var.

Birincisi Ağbal’ın TCMB Başkanı olarak ilk kez bu kadar uzun süre ile canlı olarak konuşması ve soruları yanıtlaması. Bu açıdan çok iyi bir performans gösterdiğini net olarak söyleyebiliriz. Geride kalan altı haftada para politikasında olması gereken değişikleri de tasarladığı belli oluyor. Toplu soru alıp toplu cevap vermek yerine her soruya anında cevap vermesi, özgüvenli olması dinleyiciler için açıklamalarının da güvenilir olduğu izlenimini yarattı.

İkincisi, TCMB’nin (açık konuşalım) iletişim becelerindeki yetersizliğin de geride kaldığını, daha sık ve daha şeffaf bir iletişim politikası izleneceğini görmüş olduk. Son yıllarda eksikliği en fazla hissedilen ve bu nedenle güdümlü bir politika izlendiği havası veren pasif iletişim duruşunun geride kalması, bankanın bağımsızlığına katkı sağlayacak bir dönüşüm işareti.

Üçüncüsü ise konuşmanın içeriği. Naci Ağbal, 2021 yılı para ve kur politikası için çok net mesajlar verdi. Fonlamanın sadece politika faizi kanalından yapılacak olması, kura müdahale edilmeyeceği açıklaması, rezervlerin artırılacağının söylenmesi, Swap işlemlerinin azalarak da olsa devam edeceğinin ifade edilmesi, gerekirse para politikasında tereddüt etmeden sıkılaşmaya gidileceği ve ters dolarizasyon vurgusu altı çizilmesi gereken önemli noktalar.

Ağbal, fiyat istikrarının önemini çok iyi anlattı. Bu konuda kararlı duruş göstereceklerini söyledi. Bankanın piyasadaki algısı için önemli konulardan biri olan “şeffaflık” olgusunun dile getirilmiş olması da kritik.

Bunlar işin pozitif yönleri. Negatif tarafta güvenilirliği zedelenmiş, rezervleri erimiş ve hareket alanı daralmış olan bir banka var. Bu nedenle yeni başkanı zor ve yorucu bir mücadele bekliyor. Bu mücadelede ilk kavşaklar rahat dönüldü. Şimdi önümüzde ilk PPK’da faiz artışı gelip gelmeyeceği sorusu cevap bekliyor. Asıl mücadele ise ondan sonra başlıyor.