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Ağbal’ın 2021 politikası

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Merkez Bankası Başkanı Ağbal, bankanın 2021‘de fiyat istikrarı amaçlı politikalar izleyeceğini açıkladı ve olumlu ve gerçekçi mesajlar verdi...

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, dün düzenlediği “2021 yılı Para ve Kur Politikası‘’ tanıtım toplantısında, hareket tarzlarını, Merkez Bankası yasasına uygun olarak şeffaflık içinde ve iletişime dayalı yürütüleceğini açıkladı. Bunun için sadeleştirme çalışmalarının süreceğini, sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Geç likidite penceresi faizi uygulamasından vazgeçileceğini, haftalık repo faizi/ politika faizi uygulamasıyla sadeleştirme ve şeffaflığa dayalı yol izleyeceklerini açıkladı.

Göreve getirilirken Cumhurbaşkanıyla bir anlaşması olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, “Biz TC Merkez Bankası’nın görev tanımına uygun hareket ederken, her kesimi ve herkesi ikna etmeyi amaç edineceğiz” dedi ve siyasi tartışmaya girmeyeceğini vurguladı.

Ağbal’ın açıklamalarında bazı hususlar :

- PPK, 2021'de 12 toplantı yapacak. Bu toplantılarda para politikası iletişimi şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik ilkesini güçlendirme en önemli çabamız.

- Dalgalı döviz kuru uygulaması sürecek.

- TCMB bilançosunun yapısını daha sağlıklı olmasına dönük adımlar atacağız.

- Kurlara alış-satışla müdahale etmeyeceğiz. Ancak ekonomik temellerden kopuk dalgalanmalar söz konusu olursa alış-satış müdahalesinde bulunacağız.

- Fiyat istikrarı bütün toplumumuzun ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak enflasyonu düşürmeye kararlı olacağız.

Başkan Ağbal‘ın “farklılık içeren‘’ 3 vurgusuna da yer vermek istiyorum:

1-Enflasyondaki katılığın giderilmesi için yapısal reformların önemine inanıyoruz.

2-Fiyat istikrarı, yatırımlar, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.

3-Yatırımcılar, analistler ve ekonomistlerle toplantılara ve görüş alışverişine devam edeceğiz. Reel sektör ile sivil toplumla bir araya gelerek, piyasaların nabzını yakından izleyeceğiz. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın Merkez Bankası’nın ana görevi olan fiyat istikrarını sağlanması, enflasyonun düşürülmesi çalışmaları konusundaki olumlu mesajlarını destekleyerek, 2021‘de başarılı olmasını diliyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:
Hazine müsteşarlarından Dr. Mahfi Eğilmez‘in ‘’İnferis‘’ adlı romanı yayınlandı. Türkiye’yi anlamak isteyen herkese hararetle öneriyorum.

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