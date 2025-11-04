AGI nedir ve kim yönetecek? BM’ye son çağrı!...
Yapay Genel Zekâ (AGI – Artificial General Intelligence), yapay zekânın bilişsel yetiler dâhil insanın tüm becerilerini geçtiği seviye. Bugün, yapay zekâyı geliştirenler başta olmak üzere insanlığın en çok konuştuğu ve kaygıyla izlediği eşik… Yapay zekâ denince, “ya şu alanı, bunu, ötekini insandan daha iyi yaparsa ve denge bozulursa?” diye başlayan argümanlar hızla yükseliyor. Kaygı yersiz değil. Artık soru “Bir gün olur mu?” değil; “Ne zaman ve kimin kontrolünde olacak?” noktasına geldi. Böylesi bir ortamda herkes “YZ’ya nasıl adapte oluruz, işi ve yetenekleri nasıl rekabetçi kılarız?” diye düşünürken, AGI eşiğinin yönetimi üzerine en sistematik çalışan kurumlardan biri, benim de Türkiye Temsilcisi olduğum The Millennium Project (MP) ve onun CEO’su Jerome C. Glenn. Glenn, MP’in aynı zamanda kurucusu. 20’cisi yayınlanan, benim de daha önce duyurduğum “State of the Future 20.0 - Gelecek Durum Raporu’nun” eş-yazarı, “15 Küresel Meydan Okuma” çerçevesinin mimarı ve gelecek analizinde kullanılan Future Wheel (Gelecek Çarkı) tekniğinin geliştiricisi. BM, AB ve birçok hükümete teknoloji-yönetişim, etik ve AGI senaryoları üzerine danışmanlık veriyor.
Odağı net: AGI’nin insan yararına, denetlenebilir, hesap verebilir ve çok taraflı yönetişimle ilerlemesi.
Kısa bir süre önce J. Glenn, AGI odaklı “Beneficial Artificial General Intelligence Summit 2025 – İstanbul (BGI 2025) konuşması için buradaydı. Kendisinden imzalı almak şansına sahip olduğum yeni kitabı “Yapay Genel Zekaya Geçişin Küresel Yönetişimi: Sorunlar ve Gereksinimler- Global Governance of the Transition to Artificial General Intelligence: Issues and Requirements” üzerinde sohbet etme fırsatı da yakaladım. 55 uzmanla yürütülen 22 soruluk çalışmanın bulgularını, 40 kritik alanın ve 5 yönetişim modelinin değerlendirmesiyle bir araya getiren kitapta Elon Musk, Sam Altman, Bill Gates gibi isimlerin yanıtları; 47 ülkeden diplomat, uluslararası hukukçu, filozof, bilim insanı ve fütüristlerden oluşan geniş bir kurulun incelemesiyle doğrulanan bilgiler yer alıyor. Kitap, politika yapıcılar ve kamuoyu için sade, uygulanabilir bir referans metni olarak tasarlanmış. O kadar ki BM 77. Dönem Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi çalışmayı “tarihin yeni bir bölümü” olarak nitelendiriyor. Amazon’dan alabilirsiniz. Glenn’in son BM Genel Kurulu’na yaptığı dört maddede özetlenebilecek eylem çağrısı ve BGI sunumunda, kitabında odağa aldığı AGI konuları şunlar;
Küresel AGI Gözlemevi kurulmalı. ilerlemeyi izleyecek, güvenlik için erken uyarı üretecek.
En İyi Uygulamalar ve Sertifikasyon Sistemi oluşturulmalı. Güvenli ve güvenilir AGI geliştirme/kullanımını bağımsızca doğrulayacak.
AGI için BM Çerçeve Sözleşmesi yapılmalı. Ortak amaçlar ve esnek protokollerle riskleri yönetecek.
BM AGI Ajansı Fizibilitesi geliştirilmeli. “Nükleerden daha karmaşık” bir alanı yönetebilecek kurumsal kapasiteyi tasarlayacak.
ANI vs. AGI – kitabın ana mesajı
Bugünün ANI’si (Artificial Narrow Intelligence – Dar YZ) hastalık teşhisi koymak ya da araç kullanmak gibi sınırlı amaçlara odaklanıyor. AGI ise iyi yönetilirse tıp, eğitim, uzun ömür, iklimin iyileştirilmesi, bilimsel atılımlar ve daha barışçıl bir dünya için büyük ilerlemeler getirebilir; kontrolsüz bırakılırsa insan uygarlığı için varoluşsal risk yaratabilir. Kitap, AGI’nin yaratılması, lisanslanması, kullanımı, uygulanması ve yönetişimi konusunda bugünün durumunu özetliyor ve ileriye dönük somuti uygulanabilir, devletler üstü düzenleme önerileri sunuyor.
Şimdi ne yapılmalı?
Glenn, üç yıllık net bir hedef koyuyor: 1- Devlet başkanı veya dışişleri bakanına BM’de özel bir AGI Genel Kurulu çağrısı için mektup yazın. 2- Ulusal ölçekte AGI lisanslama sistemleri için parlamento liderlerini harekete geçirin. 3- Gözlemevi ve Sertifikasyon ağlarına katılın.
Ve bunların tamamında, Geoffrey Hinton’ın sözü planın etik omurgası: “İmkânsız görünebilir… Ama denemek zorundayız!”
