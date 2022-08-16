‘Ağlayanın malı gülene yar olmaz, Uzel Ailesi ah etseydi Rami’deki araziyi almazdık’

Cizreli Ramazan Bülbül’ün Kazakistan’da 26 yıl önce temellerini attığı Rams Global, bugün ülkenin en güçlü ilk üç inşaat ve gayrimenkul şirketinden biri… Son 10 yılda 3 milyon metrekareye yakın projeye imza attı.

Çoğu Almatı ve Astana gibi büyük şehirlerde olmak üzere birçok arazisi, yeni başladığı 7 projesi var. En büyük projelerden biri 460 villalık Eden Resort. 58 hektarlık arazideki projenin 10 hektarı park, 4 hektarı ise elma bahçesi olacak. Bu yaz başında oğulları Doğan Bülbül, Devran Bülbül ve Faruk Bülbül ile Türk gazetecileri Kazakistan’da ağırlayan Ramazan Bülbül’ün kurduğu Rams Global, Türkiye’de de büyüme planları yapıyor. Rami’deki Uzel Traktör arazisiyle Bahçelievler’deki eski Efes bira fabrikası arazisinde dev konut projelerine imza atacak, Hattat Holding’in Maslak’ta yarım kalan projesini tamamlayacak. Bu üç projenin hacmi 2.5 milyar doları aşıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde en büyük 5 inşaat şirketinden biri olma hedefiyle yola çıkan Rams Türkiye’nin hedefl eri ve projeleri Kazakistan’daki basın gezisinde Türk gazetecilere anlatıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Ben size bu yazıda projelerin yükseleceği arazilerin hikayesini, sendikalardan bankacılara uzanan görüşmelerle ilgili detayları anlatmak istiyorum. Geçen hafta Rams Global’in CEO’su Faruk Bülbül ile buluştuk. Bülbül, Bahçelievler projesini dünya markası yapmayı hedefl edikleri Rams Garden markasıyla hayata geçireceklerini anlatıyor. Moskova, Astana ve Tayland’daki projelerinin ikinci bölümü de Rams Garden markasını taşıyacak. Uzel Traktör arazisindeki proje ise Rams City olacak. Faruk Bülbül, bugüne kadar yaptıkları 80’den fazla projenin hepsinin arazisini aldıklarını söylüyor ve Uzel Traktör arazisinin hikayesini şöyle anlatıyor:

Eyüp Sultan ve surlara uygun tarihi çarşısı olacak

“Her zaman ‘Ağlayanın malı gülene yar olmaz’ sözüne inandık. Uzel arazisinde de ilk ona baktım. Hala sendikacılar vardı. Ben gittiğimde 200’e yakın kişi vardı, mesaiye gider gibi geliyorlardı. Aldım çayımı yanlarına gittim, konuştum. Binlerce kişinin çalıştığı bir yerdi ve çok ciddi borç vardı. Orası arsa değeriyle birlikte 650 milyon dolarlık bir iş ve sorun kalmasın istedik. Araziyi bize öneren kişiye gittim ve borçları ödeyeyim, sonra hasılattan hesaplaşırız dedim. Hurdaları, makineleri ve demirleri de almayalım ve mahsuplaşalım dedim. Sonunda sendika gitti. Şu anda bir borç kalmadı, en azından bana yansıyan bir borç yok. Boğaziçi Varlık Yönetim şirketinden aldık orayı. Ortak tanıdık buldum ve Uzel Ailesi’ni de aradım ve onlardan da helallik aldık. ‘Hayırlı uğurlu olsun’ dediler. Onlar ah etselerdi kesinlikle almazdım.”

Proje için dünyaca ünlü mimarlık şirketleriyle görüştüklerini kaydeden Bülbül, arazinin yakınındaki Eyüp Sultan’a ve surlara uygun hikayesi, ruhu olan bir proje yapmak istediklerini vurguluyor. “Hedefimiz 3-5 blok yapalım, şu kadara satalım değil… 26 yıllık bir şirketiz, 3 milyon mekrekareye yakın iş bitirdik. Her işimizi kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Bizim bir kişiye 1 dolar borcumuz yok, durumumuz iyi, tek amacımız para kazanmak değil. Rams City İstanbul adını verdiğimiz projede tarihi bir çarşı yapacağız. Tavanından ışığına tarihi çarşı hissini verecek. Bizim bütün projelerimizde peyzaja çok önem veriyoruz. Bahçenin, toprağın önemi pandemi döneminde daha çok anlaşıldı. Projemizde çok büyük bir orta avlu yapıyoruz. Yaklaşık 100 dönümlük arazinin yüzde 70’i çarşı ve avlu olacak. 1500’den fazla ağaç ve bitki dikeceğiz. Kapı kolundan mermerine her detayına çok ciddi çalışıyoruz. Eylül başı gibi projeye başlamayı hedefliyoruz.”

Hattat binasına uluslararası bir otel markasını getirecek

Bahçelievler’deki Rams Garden’da da 600 yıllık çınar ağacını, 550 yıllık çeşmeyi koruyacaklarını da anlatan Bülbül, okuldan polikliniğe her ihtiyaca cevap verecek bir projeyi hayata geçireceklerini vurguluyor. Bahçelievler’de Eylül başında satışın başlanacağını hatırlatan Faruk Bülbül, Hattatlar’a ait projeyle ilgili ise şu detayları veriyor: “39 katlı proje Rams Tower olacak. Oraya uluslararası bir otel markası getireceğiz. Aileyi de projenin içinde tuttuk, onlarla İstanbul’a yakışır bir yer yapacağız. Beton veya demir kalitesi yarım kalmasına rağmen çok iyi. Binayı İTÜ’ye analiz yaptırdım. Yapıda hiç bir zarar yok. Bizim imza projemiz olacak.”

Kozyatağı’ndaki Carrefoursa olmadı ama

Anadolu yakasında da konut üreteceğiz Kozyatağı’ndaki Carrefour arazisi için Gülaylar Grubu ile görüşen Rams Global, anlaşma noktasına gelmişti. Faruk Bülbül’den öğreniyorum ki bu anlaşma olmamış. Bülbül, “Uzel arazisi ve Hattat’ın projesi için de varlık yönetim şirketini, Hattat’ları, borçlu oldukları bankanın yöneticilerini de Kazakistan’da ağırladım.

Gülaylar’ı Kazakistan’a davet ettim. İş yapacaksak gelin Rams Global’i tanıyın dedim. Aslında iş bitmişti, son anda olmadı. Karşılıklı vazgeçtik. Orası çok değerli bir arazi ama biz bir daha ilgilenmeyiz. Ama Anadolu yakasında Ataşehir ve Beykoz’da bitirmek üzere olduğumuz yerler var ve konut üreteceğiz” diyor.

Rams World’ü Bodrum’a taşıyacağız, şehirde köy hayatını yaşatacağız

Faruk Bülbül, Bodrum’da 3 arazileri olduğunu da anlatıyor ve ekliyor: “Gümüşlük’teki Ramsey Resort projemizde 18 villayı bitirdik, 30 villaya çıkaracağız. Spa’sıyla, fitness center’ı ile uluslararası bir marka getireceğiz. Wyndam ile anlaşma aşamasındayız. Kazakistan’da 3 Big Chef açtık, buradaki projede de açılacak. Gölköy’de bir arazimiz var ve çok ciddi yer bakıyoruz. 2-3 bin dönüm yerler var konuştuğumuz. Rams World projemiz var Kazakistan’da, 1000 villalık… İçinde çok yeşil alan, yapay gölet var. Orada kendi elektriğimizi üreteceğiz, suyu geri dönüştürüp kullanacağız. Aynısını Bodrum’a da yapmak istiyoruz. Suni gölü olacak, elektriğini üretecek, ineklerin ve tavukların olduğu alanlar olacak, şehrin içinde köy hayatını yaşatacağız. Halka açık alanlar da yer alacak.”