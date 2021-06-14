Ağrı’da 160 milyon dolarlık yatırımı bir yılda amorti ederiz

KOZA Altın Grubu’nun kayyumluğunu yürüten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’a Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Mollakara Köyü’ndeki altın rezerviyle ilgili ilk bilgi ulaştığında şöyle düşündü:

- Belki Mollakara’ya işleme tesisi yatırımı yapmamıza gerek olmaz. İçinde altın bulunan toprağı

Gümüşhane’ye taşır, külçe dökme işlemini orada gerçekleştiririz.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sondaj çalışmalarından çıkan olumlu haberi öğrenince TMSF’nin ve Başkan Gülal’ın peşini bırakmadı:

- Ağrı, milli gelir sıralamasında 81 il arasında sonuncu. Gelin Mollakara’ya altının topraktan ayıklanıp külçe haline getirilmesini gerçekleştirecek tesisi kurun. Ağrı’ya büyük iyilik yapmış

olursunuz.

Sayan, şaka yollu tehdit eder gibi yaptı:

- İçinde altın olan toprağımızı buradan taşımanıza Ağrılı hemşerilerim müsaade etmez.

TMSF Başkanı, bölgedeki güvenlik durumunu sordu, Sayan’dan şu yanıtı aldı:

- Hiçbir sıkıntı yok. Ancak, gerekirse ben keleşi (kalaşnikof ) alır nöbet beklerim.

Gülal, Koza Altın yöneticilerine bölgedeki diğer ruhsatlarla ilgili durumu sordu, şu bilgiyi aldı:

- Mollakara’da 20 ton altın rezervimiz var. Tamamını çıkarıp işlemek 5-6 yıl sürer. Van-Ağrı

hattındaki bölgede sondaj için ayrıca 16 ruhsatımız var.

Gülal ve ekibi bu bilgiler üzerine kararını verdi:

- Mollakara’ya madeni çıkarma ve altını külçe haline dönüştürme tesisimizi kuracağız.

Gülal, Mollakara’daki temel atma töreninde rezervle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Buradaki 20 tonluk rezerv 5-6 yılda bitecek. Ancak, Van-Ağrı hattındaki 16 ruhsatımızla sürdürülen sondajlardan da olumlu haberler bekliyoruz. Yani, Mollakara’da işimize devam ederiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende bu konunun altını şöyle çizdi:

- Tesisin işletme ömrü çalışmaların genişletilmesiyle beraber 15-20 yıla çıkacak.

Tören sonrası sohbette Muhiddin Gülal’a sordum:

- Eğer Van-Ağrı hattındaki 16 ruhsatla yaptığınız aramalardan beklenen sonuç alınmazsa o zaman burada 5-6 yıl için gerçekleşen 160 milyon dolarlık yatırımı nasıl değerlendirmek gerekir? Şöyle yanıtladı:

- 160 milyon dolarlık yatırımla 1.2 milyar dolarlık altın çıkaracağız. Daha birinci yılımızda tesisin yatırım bedelini amorti etmiş olacağız.

Ardından şu anımsatmayı yaptım:

- Daha önceki sohbetlerimizden birinde Ağrı’ya 300 milyon dolarlık yatırım yapacağınızı söylemiştiniz. Bu da haber ve yazılarda yer aldı, kayıtlara geçti. Yatırımın gerisi gelecek mi?

Konuyu şöyle açıkladı:

- 160 milyon doları ilk faz yatırım olarak görüyoruz. Bölgedeki diğer sondajlardan gelecek sonuçlara göre yatırım 300 milyon dolara doğru büyüyecek. 5-6 yılda çıkarılacak 1.2 milyar

dolarlık altın Ağrı’yı milli gelir ligindeki son sıradan kurtarmaya yeter mi?

Kasasında 7.5 milyar lira nakit para var

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara’daki (Diyadin Ağrı) temel atma törennden br süre önce karşılaştığımızda Koza Altın’da ulaştıkları başarıyı anlatırken şu bilgiyi paylaştı:

- Koza Altın’ın kasasında 7.5 milyar lira nakiti var. Yani, böylesine para kazanma potansiyeli olan bir şirket maalesef kaynaklarını terör örgütüne (FETÖ) aktarmış. Şimdi Koza Altın üzerinden

sosyal sorumluluk projelerne imza attıklarını belirtti:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı,“Biz bize yeteriz” kampanyasına 20 milyon lira bağışladık. Milli Eğitim Bakanlığımıza uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklara tablet dağıtımı için 20 milyon liralık kaynak sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talmatıyla İstanbul’da okullar yaptırdıklarını bildirdi:

- İstanbul’da 24’er derslikli 9 okul yaptırıyoruz. 7’si ağustos ayında bitecek. İkisi de ders yılı

sonuna kadar teslim edilecek.

Destek verin, sıcak su kaynakları Diyadin’i ısıtsın

AĞRI Valisi Osman Varol ve Diyadin Kaymakamı Alper Balcı,Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Mollakara Köyü’ndeki kendiliğinden yüzeye çıkan, 91 derece sıcaklıktaki su kaynağını gösterdi:

- Sayın Bakanlarım, böyle 4 açık kaynak var. Diyadin’de jeotermal potansiyeli oldukça yüksek. İlçemizde seracılık yatırımları yapılabilir. Ayrıca, sıcak suyu ilçemizde ısıtma için kullanmak da mümkün. Tabi bunun için tesis ve boru hattı gerekiyor.

Mustafa Varank, Mollakara’da altın madeni ve işletme tesislerinin temel atma tören sırasında butona basmadan önce TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’a döndü:

- Konuşmanızda sosyal sorumluluk projelerinizden söz ettiniz. Diyadin’deki sıcak su kaynağının ilçede ısıtma için kullanılmasına dönük yatırımı Koza Altın olarak üstlenirseniz önemli sosyal katkı yapmış olursunuz.

Gülal yanıtladı:

- Elimizden geleni yaparız.

Bergama’da siyanür kullanılan alan zeytin bahçesine dönüştü

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal,altın madenciliğinin siyanürsüz yürümediğini belirtip, şu noktanın altını çizdi:

- Bütün mesele madencilikte kullanılan alanı rezerv bittikten sonra rehabilite edip eski haline dönüştürmek.

Bunun örneğinin Bergama’dak Koza Altın tesislerinde olduğunu vurguladı:

- Orada siyanür kullanılan alanı eski haline getirdik, zeytin üretiyoruz ve pazarlıyoruz.

Ben de üretilen zeytini gönül rahatlığı içerisinde yiyorum.

Munzur’da, 140 milyon liraya ‘Nadir Elementler Merkezi’ kuruluyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, madencilik sektörünü daha ileri taşımaya dönük projeler şöyle özetledi:

● Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte Munzur Üniversitesi bünyesinde 140 milyon lira bütçeli“Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni kuruyoruz.

● Kahramanmaraş’ta 94 milyon liralık yatırımla Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi’ni kurduk.

● Yine Kahramanmaraş’ta 35 milyon liralık yatırımla Altın ve Mücevher Tasarım Merkezi’ni kuruyoruz.