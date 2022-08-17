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Ağustos 2008’i anımsatan rahatlık

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Piyasaların bir sonraki evreye geçmesi için, Fed’in 21 Eylül’deki toplantısını beklemesine gerek kalmayabilir. Fed Başkanı Powell’ın, 27 Ağustos’ta Jackson Hole’da yapacağı konuşma belirleyici olur.

Resesyon ve Avrupa’da enerji krizi tartışmalarına rağmen piyasalarda rehavet gözleniyor. S&P 500 endeksi haziranda yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 18 yükseldi. 15 Eylül 2008’de yatırım bankası Lehman Brothers’ın batışı büyük finansal krizin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu iflas öncesinde Amerikan kredi piyasalarından olumsuz sinyaller gelmesine karşın, 2008’in temmuz-ağustos döneminde S&P 500 endeksinde iyimserlik vardı. New York ve Londra’daki fon yöneticisi arkadaşlarımın hepsi tatilde. Yaz ayları böyledir. Haber akışından bağımsız tuhaf bir rahatlık vardır.

Piyasaların bir sonraki evreye geçmesi için, Fed’in 21 Eylül’deki toplantısını beklemesine gerek kalmayabilir. Fed Başkanı Powell’ın, 27 Ağustos’ta Jackson Hole’da yapacağı konuşma belirleyici olur. Fed üyelerinin enflasyon kontrol altına alınmadan finansal koşulların gevşemesinden rahatsızlık duydukları görülüyor. Finansal koşullardan kastım piyasa göstergeleridir. Agresif faiz artışları bitmiş olabilir. Ancak yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşana kadar Fed faizleri belli seviyelerde tutabilir.

Amerikan dolarının gücü sürebilir. Avrupa’da enerji fiyatlarının durumu ortada. Büyümede negatif sürprizler, Rusya’nın enerji arzındaki olası kesintiler, euro üzerinde baskı oluşturabilir. Hâl böyleyken, Avrupa Merkez Bankası faiz artışları konusunda agresif davranamayabilir. İsviçre Merkez Bankası (İMB), para biriminin değerlenmesini istemediği için belli dönemlerde euro alıyordu. Bu şekilde EUR/CHF paritesini tutuyordu. Bu hamleler de EUR/USD paritesini destekliyordu. İMB hazirandaki faiz artışıyla bu operasyonlarını bitirdi. Bizim işimize çok yarar da, euroya destek nereden gelecek?   

    

     

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