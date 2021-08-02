Ağustos ekonomi takviminde yok sayılacak

Sürekli sıcak bir gündemi soluyan piyasalar için Ağustos ayına krizde mola bekliyorum. Piyasaların nabzını tutan göstergeler yatay seyredecektir. Borsa 1.392 seviyesinde... Dolar 8,45 TL, Euro 10,04 TL, Altının onsu 1.814 $ seviyesinde. Brent Petrol 77,41 $.

Faizde bir geri çekilme beklenmemeli… Zaten tüm dünya faizlerinde indirim sezonu bitti. Enfl asyon soluk alacak gibi görünüyor. Ağustos; sorunların eylüle aktarılacağı, yaz rehaveti ile geçen bir ay olacak. Krize mola... Çözüm arayışına mola... Daha ziyade siyaset gündemi ile geçireceğiz bu ayı...

Hangi göstergeyi neden izlemeli?

Kurlar; kriz göstergeleri. Borsa; hırsın göstergesi. Risk Primi; yabancının eğilimi. Enfl asyon; faizin hareket mecrası. ÜFE ve TÜFE Farkı: üreticiden tüketiciye akışın göstergesi. Petrol; ekonomik hayatın normalleşme göstergesi. Kripto paralar; bol paranın yayılma göstergesi. Yabancı borsalar; Fed’in adımlarının öncü göstergesi. COVID-19 salgını; 2021-2022’nin seyir göstergesi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Faizlerde ne zaman bir düşme meydana gelebilir. Şimdi faiz bir alternatif mi? Kısa vadeli faizler alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Merkez Bankası baz etkisinden dolayı enfl asyon gerilediği anda faizi düşürmeyi deneyecektir.

2-Piyasalardaki durağanlık neden kaynaklanıyor? Yabancılar çekildi. Yerli kurumsal fonlar bir miktar satış yaptı. Yerliler bireyseller de zaten pozisyonlarını almış durumda. Hareket edecek yeni para girişi olmadığı için mehter yürüyüşünde iki ileri bir geri dönüyor piyasalar.

AĞUSTOS’UN ÖYKÜSÜ KRİPTOLAR OLUR

Piyasalarda çok fazla hareket yok. Bu nedenle ekonomideki gelişmelere ayna tutan şirketlerin ilk yarı sonuçları yeni hikâyeler oluştururken, geleceğe yönelik de ipuçları verecek.

Kripto paralar yeniden hareketlendi ve oldukça yüksek kirli bilgi, sürekli spekülasyona neden olacak zemin var. Bu yüzden yeniden bir dalga ile küçüklerin hareketlenmesi için zemin yaratılabilir. Diğer bütün göstergelerdeki yatay seyirle; piyasaların biraz mola vermesini sağlayacak.