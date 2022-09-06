Ağustos enflasyonu = Qua vadis

Ağustos enflasyon rakamları, fiyat artışlarıyla mücadele için çok yönlü bir seferberlik içeren stratejiye ihtiyaç olduğunu gösteriyor ama OVP‘de buna ait hiçbir yaklaşım yok.

TÜİK, Ağustos’ta aylık enflasyonu %1,46, yıllık enflasyonu % 80,2 olarak açıkladı. Bu, 24 yılın en yüksek gerçekleşmesi. Uzmanlar, Eylül ve Ekim aylarında enflasyonun daha da artarak yüzde 85 seviyesini göreceğini, Kasım-Aralık’ta baz etkisiyle inerek, yılsonunu yüzde 70 enflasyon ile kapatacağımızı tahmin ediyor. Bu bile, pazar günü açıklanan OVP‘deki yüzde 65 rakamının üzerinde bir yılsonu beklentisini gösteriyor. Zaten Türkiye’nin resmi enflasyon hesaplaması yapan ikinci kurumu olan İstanbul Ticaret Odası’nın yıllık enflasyon oranı %99,9 düzeyine ulaşmış durumda. İktisatçıların oluşturduğu ENAG ise yıllık enflasyon oranını %181,3 olarak açıklıyor.

TÜİK’e göre, ana harcama grupları içinde yüzde 25,22 ile en yüksek paya sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler, ağustos ayında yüzde 0,85 artış göstermiş, yıllık artış ise 54,10 seviyesinde gerçekleşmiş. Gıda harcamaları sabit gelirliler açısından önemli bir sorun.

Ulaşım, ağustosta yüzde 1,78 ile tek düşüş kaybeden ana harcama grubu olmasına karşın, yıllık %54 oranında önemli bir artış göstermiş. Ağustos ayında yüksek artış gösteren iki grup yüzde 7,01 ile sağlık ve yüzde 6,55’le eğitim harcamaları.

Enflasyonun etkisini en çok hisseden sabit gelirlilerin beklentilerini saptayarak, ekonomi yönetiminin “enflasyonla mücadele stratejisi”ni geliştirip uygulaması gerekir. Gıda, enerji, ulaşım gibi alanlarda neler yapılabileceği/yapılamayacağı hesaplanarak doğru adımlar atılmalı.

Ancak pazar günü açıklanan Orta Vadeli Program, ekonomi yönetiminin herhangi bir araç setinden yoksun olduğunu çok açık-seçik bir şekilde gösteriyor. Bu gidişin “olağan” ve “önlenmez” olarak algılanması halinde, %80’lik enflasyon sabit gelirliler için hayatı yaşanmaz hale getirecektir.

Enflasyonla mücadele sözel vaatlerle değil, uygulanabilir bir eylem planıyla mümkün olabilir. Batılı demokratik sistemin son 2 haftada yürürlüğe soktuğu anti-enflasyon araçları, enflasyonla mücadelenin demokratik yönetimlerin en önemli işlerinden biri olduğunu anlatıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Şili‘deki yeni anayasa için referandumda %62 hayır oyu çıktı. Halk General Pinochet‘in anayasası ile baş başa kaldı.