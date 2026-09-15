Ah o 80’ler
Sosyal medyada 80’ler akımı vardı. Ünlü söz “ürün size bedava ise asıl ürün sizsiniz” der. Yapay zekâya bu akımlarla bedavaya içerik üreten dünya, sosyal medyanın da bu amaca hizmet ettiğini kavramaya başladı. O meşhur karikatürdeki “Çember daralıyor Orhannn” cümlesi aslında Skynet’in ayak sesleri. “Bir cisim yaklaşıyor Komtan Logar” cümlesi, The Terminatör filmi 1984 yapımı. Ağustos ayındaki üçlememiz “Kristal Büfe”, “Kral ve Ben” ve “Kırıntı Büfe” ile 80’lerin ve 90’ların çocukluğumuzu, İstanbul’unu, ekonomisini İstanbul Ekolü köşemizde yazarak aslında sosyal medyadaki “80’ler” akımına vesile olmuş olabiliriz.
Wake Me Up
Tesadüf bu ya Wham! Grubunun ünlü şarkısı “Wake me up, before you go-go” Terminatör filmi ile aynı yıl. George Michael Last Christmas ile belki de bir dönemin sonunu anlatıyordu. Bir sabah Nixon, Trump gibi solundan kalktı ve dolar altın bağını kaldırdı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bugünkü devasa bütçe açığı, nüfus artışının yavaşlaması, serbest dalgalı kur rejimi, Ortadoğu. Liste uzar. 1971’de Hollanda altınları istedi, arkasından ABD başkanı Nixon dolarla altın arasındaki bağı kopardı ve ne olduysa ondan sonra oldu, 74’te resmileşti ve serbest dalgalı döviz rejimine geçildi. İlk Yom Kippur Savaşı sonrasında İran Devrimi derken, İran Irak Savaşı çıktı ve dünya enflasyonist ve bol stagflasyonlu bir döneme girdi. Şimdi benzer bir süreçte devam ediyoruz, Rusya Ukrayna Savaşı ile başlayan süreç, İsrail’in bölgedeki insafsız ve hiper agresif tutumu ile dünyayı yeniden 80’ler öncesi ve sonrası döneme çevirmiş durumda.
84 Los Angeles Olimpiyatları
SSCB 1980 Olimpiyatlarını ABD boykot etti diye 1984 Olimpiyatlarına katılmamıştı. 1981 Volcker Adımı. O zaman da politika faizi ile enflasyonu çözmek mümkün değildi. Bugün de geçerli. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Fed faiz artışı bekleniyor. Ancak, Ben Şalom Bernanke, vd. makalesinde arz ve enerji şoklarında politika faizi artışının enflasyon üzerinde etkisi yok demişti.
ABD’de şu anda mortgage faizleri %7 üzerine attı, dizelin pompa fiyatı 10 doları gördü ve genel olarak istihdam ve büyüme verileri de çok parlak değil. Böyle bir ortamda Fed’in faiz arttırıyor olması, bırakın enflasyonu düşürmeyi, 2023’te batan 8 bankayı dahi arattırır. Faiz lobisi ise ABD tahvillerini bahane edip Fed’i ve Warsh’u faiz artışına zorluyorlar. Trump ise “diren Fed” diyor.
Güneş batan krallık
Hal böyleyken Trump da agresif kalmaya devam ediyor ve sürekli yeni bir cephe açıyor. Şu anda riskli cephe Arjantin seçime giderken, ABD’nin arka bahçesi olan neoliberal Milei’nin Falkland adalarını bahane ederek, İngiltere ile bir savaş çıkarmaya hazırlanması. Milei burada İskoçya, İrlanda ve Galler gibi İngiltere toprağı ve parçası olan ülkelerin birlikten bağımsızlık kararını imzalama düşüncesinden de cesaret buluyor. Önceki yazılarımızda yapay zekâ cephesi açıldı demiştik ve Daron Acemoğlu The Economist arasındaki kavgayı örnek göstermiştik. Şimdi en büyük yapay zekâ şirketlerinin başındaki kişiler ve önemli yazılımcıları yapay zekânın olası tehditlerinden bahsederek bu işi yavaşlatmayı öne sürüyorlar. 1984 Terminatör filminde Skynet insanlığı yok ederek dünyayı ele geçirmeye çalışıyordu. Şu anda aslında kaygılar o seviyede.
Bu gece son
Çin ve ABD arasında sıkışmış ve teknolojide kendi regülasyonları nedeniyle çok geride kalmış, PISA araştırmasında eğitimde çöküşe geçen Avrupa Birliği, diğer sıkışmış olan Kanada’nın birliğe dâhil olması ile açılım yaratmaya çalışıyor. Bunu gören Trump da NATO üzerinden AB’yi Arktik Denizindeki ticaret yolları ve Rusya’ya karşı güvenlik nedeniyle kendine bağlatmaya çalışıyor. Ama esas neden tabii ki Çin. Savaş teknolojileri değişti ve ABD elindeki büyük uçak gemilerinin ve eski patriotların işe yaramadığını gördü. Teknolojide, eğer yapay zekâda da Çin’e kaybederse, sadece Çin değil Skynet de önünde büyük bir tehlike olarak duruyor. Özetle, yeni bir finansal mimari ve ekonomik düzen kuruluyor. 80’ler sonrasında küreselleşme başlamıştı. Şimdi tersi yaşanıyor. Ancak esas soru şu. Kraliyetler mi yoksa Kapitalizm mi daha önce çökecek? Kimbilir, belki de İrlanda, Galler, İskoçya’dan önce Avrupa Birliği adaya önce veda edecek, Almanya el salladı bile. Fransa Le Pen ile devamı var.
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