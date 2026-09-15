Ah o 80’ler

Sosyal medyada 80’ler akımı vardı. Ünlü söz “ürün size bedava ise asıl ürün sizsi­niz” der. Yapay zekâya bu akımlarla bedava­ya içerik üreten dünya, sosyal medyanın da bu amaca hizmet ettiğini kavramaya başla­dı. O meşhur karikatürdeki “Çember daralı­yor Orhannn” cümlesi aslında Skynet’in ayak sesleri. “Bir cisim yaklaşıyor Komtan Logar” cümlesi, The Terminatör filmi 1984 yapımı. Ağustos ayındaki üçlememiz “Kristal Büfe”, “Kral ve Ben” ve “Kırıntı Büfe” ile 80’lerin ve 90’ların çocukluğumuzu, İstanbul’unu, eko­nomisini İstanbul Ekolü köşemizde yazarak aslında sosyal medyadaki “80’ler” akımına vesile olmuş olabiliriz.

Wake Me Up

Tesadüf bu ya Wham! Grubunun ünlü şar­kısı “Wake me up, before you go-go” Termi­natör filmi ile aynı yıl. George Michael Last Christmas ile belki de bir dönemin sonunu anlatıyordu. Bir sabah Nixon, Trump gibi so­lundan kalktı ve dolar altın bağını kaldırdı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bugünkü de­vasa bütçe açığı, nüfus artışının yavaşlama­sı, serbest dalgalı kur rejimi, Ortadoğu. Lis­te uzar. 1971’de Hollanda altınları istedi, ar­kasından ABD başkanı Nixon dolarla altın arasındaki bağı kopardı ve ne olduysa ondan sonra oldu, 74’te resmileşti ve serbest dalgalı döviz rejimine geçildi. İlk Yom Kippur Sava­şı sonrasında İran Devrimi derken, İran Irak Savaşı çıktı ve dünya enflasyonist ve bol sta­gflasyonlu bir döneme girdi. Şimdi benzer bir süreçte devam ediyoruz, Rusya Ukrayna Sa­vaşı ile başlayan süreç, İsrail’in bölgedeki in­safsız ve hiper agresif tutumu ile dünyayı ye­niden 80’ler öncesi ve sonrası döneme çevir­miş durumda.

84 Los Angeles Olimpiyatları

SSCB 1980 Olimpiyatlarını ABD boykot etti diye 1984 Olimpiyatlarına katılmamıştı. 1981 Volcker Adımı. O zaman da politika fa­izi ile enflasyonu çözmek mümkün değildi. Bugün de geçerli. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Fed faiz artışı bekleniyor. Ancak, Ben Şalom Bernanke, vd. makalesinde arz ve enerji şoklarında politika faizi artışının enf­lasyon üzerinde etkisi yok demişti.

ABD’de şu anda mortgage faizleri %7 üze­rine attı, dizelin pompa fiyatı 10 doları gördü ve genel olarak istihdam ve büyüme verileri de çok parlak değil. Böyle bir ortamda Fed’in faiz arttırıyor olması, bırakın enflasyonu dü­şürmeyi, 2023’te batan 8 bankayı dahi arat­tırır. Faiz lobisi ise ABD tahvillerini bahane edip Fed’i ve Warsh’u faiz artışına zorluyor­lar. Trump ise “diren Fed” diyor.

Güneş batan krallık

Hal böyleyken Trump da agresif kalmaya devam ediyor ve sürekli yeni bir cephe açı­yor. Şu anda riskli cephe Arjantin seçime gi­derken, ABD’nin arka bahçesi olan neoliberal Milei’nin Falkland adalarını bahane ederek, İngiltere ile bir savaş çıkarmaya hazırlanma­sı. Milei burada İskoçya, İrlanda ve Galler gi­bi İngiltere toprağı ve parçası olan ülkelerin birlikten bağımsızlık kararını imzalama dü­şüncesinden de cesaret buluyor. Önceki ya­zılarımızda yapay zekâ cephesi açıldı demiş­tik ve Daron Acemoğlu The Economist ara­sındaki kavgayı örnek göstermiştik. Şimdi en büyük yapay zekâ şirketlerinin başında­ki kişiler ve önemli yazılımcıları yapay zekâ­nın olası tehditlerinden bahsederek bu işi ya­vaşlatmayı öne sürüyorlar. 1984 Terminatör filminde Skynet insanlığı yok ederek dünya­yı ele geçirmeye çalışıyordu. Şu anda aslında kaygılar o seviyede.

Bu gece son

Çin ve ABD arasında sıkışmış ve teknoloji­de kendi regülasyonları nedeniyle çok geride kalmış, PISA araştırmasında eğitimde çökü­şe geçen Avrupa Birliği, diğer sıkışmış olan Kanada’nın birliğe dâhil olması ile açılım ya­ratmaya çalışıyor. Bunu gören Trump da NA­TO üzerinden AB’yi Arktik Denizindeki tica­ret yolları ve Rusya’ya karşı güvenlik nede­niyle kendine bağlatmaya çalışıyor. Ama esas neden tabii ki Çin. Savaş teknolojileri değiş­ti ve ABD elindeki büyük uçak gemilerinin ve eski patriotların işe yaramadığını gördü. Teknolojide, eğer yapay zekâda da Çin’e kay­bederse, sadece Çin değil Skynet de önünde büyük bir tehlike olarak duruyor. Özetle, yeni bir finansal mimari ve ekonomik düzen kuru­luyor. 80’ler sonrasında küreselleşme başla­mıştı. Şimdi tersi yaşanıyor. Ancak esas soru şu. Kraliyetler mi yoksa Kapitalizm mi da­ha önce çökecek? Kimbilir, belki de İrlanda, Galler, İskoçya’dan önce Avrupa Birliği ada­ya önce veda edecek, Almanya el salladı bile. Fransa Le Pen ile devamı var.