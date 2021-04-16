Ahmet Çalık: Sultanhamam Okulu’ndan dünyaya…

Sultanhamam’da iş yaşamına başlayan Ahmet Çalık, 5 kıtada 28 ülkede enerjiden fi nansmana tekstilden telekoma birçok alanda faaliyet gösteriyor. 40 yıllık iş yaşamında yerinde ve zamanında yaptığı yatırımlarla genç girişimcilere örnek oluyor.

Ahmet Çalık 1958’de Malatya’da tekstilci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Malatya’da, lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 20 yaşında kendi şirketini kurarak iş yaşamına Sultanhamam’da başladı. Kendi deyimiyle, “Türkiye ticaretinin okulunda ticarete başladı.” 1981 yılında Ortadoğu Tekstil, 1987’de GAP İplik dokuma tesisini açarak sanayiciliğe başladı. 1996 yılında Türkmenistan’da yatırım için ülke yönetimiyle işbirliği yaptı. Pamuğu ipliğe, ipliği denime çeviren tesis kurdu, bu ülkede Tekstil Bakan Yardımcısı oldu. Saparmurat Türkmenbaşı adıyla Malatya’da da bir tesis kurdu. 1997’de bir holding çatısı altında toplandı, Çalık Holding oldu.

1999’da bankacılık sektörüne girdi. Özelleştirmeden Arnavutluk’taki ALBTelekom’u satın aldı. Bu şirketle Kosova Telekom’a ortak oldu. Bir Arnavutluk bankası olan BKT’yi satın aldı. 2014 yılında bankanın sektör payını yüzde 26’ya yükseltti. Gürcistan’da güneş enerjisi ve hidro elektrik alanında yatırım yaptı.

2010 yılında yurtdışına açılan 5 büyük Türk yatırımcısı arasında yer aldı. Japon Mitsubishi ile 1990 yılında başlayan işbirliği 2015 yılında ortaklığa dönüştü.

Çalık Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan gibi ülkelerde inşaatlar gerçekleştirdi. 28 ülkede enerji, inşaat, tekstil, finans ve telekom sektöründe 15 bin çalışanı var. Kısa süreli basın sektöründe de yer aldı. Sabah+ATV Grubu’nu 2008’de 1.1 milyar dolara satın aldı. 2013 yılında Kalyon İnşaat’a devretti.

Ahmet Çalık, birçok nişan ve fahri doktora unvanı aldı. Sosyal sorumluluk projeleri olan ilkokuldan üniversiteye eğitim destekleriyle tanındı. Çalık Holding “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0” ilkeleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik için kullandıkları “öncü proje” kavramı da anlamlı.

Ahmet Çalık, 40 yıllık iş yaşamında, yurtiçinde ve yurtdışında birçok yatırımda sektör çeşitlenmesini yerinde ve zamanında yaparak genç girişimciler için önemli dersler veriyor.

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