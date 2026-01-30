Ahmet Eren iş dünyasının tecrübeli lideri

Geçtiğimiz akşam ülkemizin önemli iş in­sanlarından, İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Kalsın’ın davet­lisi olarak bir organizasyona iştirak ettim. Sa­nayi ve Teknoloji eski Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün moderatörlüğünde gecenin davetlisi Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren idi. Yemeğe dahil otuz ki­şiyle birlikte Ahmet bey’in sıfırdan başlayıp gel­diği noktayı büyük bir heyecan ile dinledik.

Türkiye’de iş dünyası genellikle yüksek sesle konuşanları, sık sık ekranlara çıkanları ve iddi­alı sloganlar atanları öne çıkarırken, bazı lider­ler vardır ki, gürültüye ihtiyaç duymadan iz bı­rakırlar. İşte bu akşam Ahmet Eren’in, bu sessiz ama derin etkili liderliğin en güçlü örneklerin­den biri olduğuna tanıklık ettik. Ahmet Eren’in hikâyesi, yalnızca bir şirketin büyüme öyküsü değil; aynı zamanda Türkiye’de sanayinin nasıl kök saldığına, nasıl direnç kazandığına ve nasıl çeşitlenerek ayakta kaldığına dair önemli ipuç­ları barındırıyor. Dinlemeye doyamadığımız bu başarı öyküsünü köşeme taşıyarak herkesin ta­nıklık etmesini tercih ettim bu hafta.

Ahmet Eren 82 yaşında. Gençlere taş çıkar­tacak kadar heyecanlı, motivasyonundan hiçbir şey kaybetmemiş, adeta 40’lı yaşlarda. Tüccar bir aileden gelmiyor, Bitlis’de ilk ve orta öğreni­mini tamamladıktan sonra İstanbul İktisat’ı ka­zanarak büyük şehre adım atıyor. Kariyer yolcu­luğu, Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı ile başlamış.

Bu detay çoğu zaman gözden kaçar; oy­sa bu geçmiş, onun iş yapma tarzının da anahtarı olmuş. Mali disiplin, hesap verebilirlik ve uzun vadeli düşünme, onun ellerinde Eren Holding’in DNA’sına da yerleşmiş. Devlet tecrübesiyle şe­killenen bu bakış açısı, özel sektöre geçişle bir­likte risk almaktan kaçınan değil; riski ölçen, yö­neten ve zamana yayan bir iş modeline dönüş­meyi başarmış. Bugün Eren Holding’in enerji, çimento, kağıt, perakende ve liman işletmeciliği gibi birbirinden farklı ama stratejik alanlarda fa­aliyet göstermesi tesadüf olmasa gerek.

Sanayide sessiz ama derin bir çeşitlenme

Türkiye ekonomisinin zorlandığı dönemler­de birçok şirket tek bir alana sıkışıp kalırken, Eren Holding sektörel çeşitliliği bir sigorta me­kanizması olarak kullanmayı başarmış. Enerji­de üretici, çimentoda sanayici, kağıtta üretim gücü, limanlarda lojistik akıl. Bu yapı, holdin­gi yalnızca büyük değil; aynı zamanda dayanık­lı kılmayı da başarmış. Bugün küresel ticarette yaşanan dalgalanmalar, enerji fiyatları, tedarik zinciri problemleri konuşulurken Eren Hol­ding’in ayakta kalabilmesinin ardında belli ki bu stratejik denge yatıyor.

Ahmet Eren, iş dünyasında sıkça rastladığı­mız “görünür liderlik” anlayışının dışında bir yerde duruyor. Medyada az, sahada çok. Söy­lemden çok sistem kuran, gündemden çok ku­rumsal hafıza inşa eden bir yaklaşıma sahip. Kendisini dinleyince daha net bu fikre sahip olduğumu söyleyebilirim. Belki de bu yüzden, Eren Holding’in büyümesi sessiz, istikrarlı ve kalıcı olmuş.

Sermaye birikimi kadar sosyal sorumluluk

Eren’i yalnızca rakamlarla okumak eksik olur. Eğitimden sosyal projelere uzanan katkı­lar, onun sermayeyi yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir değer olarak gördüğünü gösteri­yor. Anadolu ile bağını koparmayan, geldiği yeri unutmayan bir sanayici profili. Bu yönüyle Ah­met Eren, klasik holding patronu tanımının öte­sinde, sanayi kültürü taşıyan bir kuşağın tem­silcisi olarak da öne çıkıyor.

Ahmet Eren’in beni en çok etkileyen girişim­lerinden birisi ise memleketi Bitlis’de kurduğu Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi. Bu lise tü­müyle ücretsiz ve başarılı öğrenciler yetiştir­mek için kurulmuş, İngilizce ve Çince eğitim veren son derece etkileyici bir okul. Eren Aile­si'nin Bitlis'le ilgili hayallerinden biri olan, böl­ge çocuklarına dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunma hedefiyle kurulmuş. Her ne kadar üniversite ve farklı okulları da inşa ederek dev­lete hibe etmiş olsa da, Ahmet Eren için bu okul çok özel. Tek endişesi ise burada yetişen gençle­rin Türkiye’de kalıp kalmayacakları.

Zeynep Bodur, Faruk Kayar, Osman Okyay, Sacit Zorlu gibi çok seçkin iş insanlarından oluşan gecede Ahmet Eren’in “ilk sıraya ülke­miz menfaatlerini koyun, siyasi düşünceniz di­ni inancınız gibi konular sonra gelsin” tavsiyesi çok kıymetliydi. Bugün 14.000 kişiye istihdam yaratan ve ülkemiz ihracatına da büyük katkı sunan önemli bir iş insanını taşıyarak köşeme biraz farklılık yaratmak istedim. Bugün Türki­ye’nin ihtiyacı olan şey, sadece hızlı büyüyen şirketler değil; krizlere dayanıklı, üretime daya­lı, uzun vadeli düşünebilen yapılar. Ahmet Eren ve Eren Holding’in hikâyesi, tam da bu ihtiya­cın ete kemiğe bürünmüş hali.