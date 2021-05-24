Ahmet Ümit’ten Venedik Bienali’ne haberler…

- Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi 15 Haziran’da çıkıyor

Ahmet Ümit’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak olan yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi, polisiyeyi, arkeolojiyi ve mitolojiyi harmanlayan bir roman. 15 Haziran’da tüm kitapçılarda olacak Kayıp Tanrılar Ülkesi için Ahmet Ümit, “Yazmaya 2008’de Berlin Bergama Müzesi’ndeki Zeus Altarı’nı ziyaret ettiğimde karar vermiştim. Hikâyesi beni çok etkilemişti, çünkü Bergama’dan götürülmüştü. Daha sonra güzel bir tesadüf, Bergama Asklepion’a bir psikoloji kongresi için davet ettiler; şehri, altarın boş kaidesini yakından görünce yazma kararım pekişti, konuyla ilgili kitaplar biriktirmeye başladım. Son dört beş yıldır da üzerinde çalışıyorum. Bu dönemde Berlin’e gittim, bir süre orada yaşadım” diyor.

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- Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu açıldı

Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi 21 Kasım’a kadar devam ediyor. Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl küratör Neyran Turan’ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesi yer alıyor. İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

- Vuslat Foundation, Venedik Bienali’nde

Vuslat Doğan Sabancı’nın kurduğu Vuslat Foundation, Venedik Bienali 17’nci Uluslararası Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi. Vakfın ilk etkinliğinde İtalyan sanatçı Giuseppe Penone'nin, The Listener/Dinleyici isimli eseri, Bienal’in özel etkinliği olarak Venedik’in tarihi mekânı Gaggiandre’de kanal suyuna yerleştirildi.

- Yapı Kredi bomontiada’da Murat Germen’den “Masal” sergisi

Yapı Kredi bomontiada, Murat Germen’in Cue Art Space ve Artcrowdistanbul Online Galeri işbirliğiyle fiziksel ve sanal olarak eş zamanlı düzenlediği “Masal” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 27 Mayıs-16 Haziran 2021 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada ALT’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergide, Germen’in el ile müdahale ettiği, tek edisyondan oluşan eserleri yer alacak. Edisyonlu 20 eser ise 30 Ağustos tarihine kadar Artcrowdistanbul’un dijital platformunda izlenebilecek.

- Akbank Sanat’ta yeni seminer programı

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yıllardır özellikle sanatçı ve kültür aktörleriyle çalışan eğitmen ve psikolojik danışman Mahir Namur’un, Logo-pedagoji (Anlam Odaklı Pedagoji), Varoluşçu Danışmanlık ve Stratejik Planlama disiplinlerinden yararlanarak geliştirdiği “Anlam Odaklı Stratejik Planlama” Seminer Programı Akbank Sanat’ ta 26 Mayıs’ta başlıyor.

- CRR’de Gedik Filarmoni ile "Köprüler" konseri

Gedik Filarmoni Orketrası’nın “Köprüler” konseri Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube kanalından müzikseverlerle buluştu. Cumhuriyet Dönemi ilk dönem bestecilerimizden ve İstanbul Filarmoni Derneği Kurucusu Cemal Reşit Rey’in eseri Andante Allegro'dan besteci Kamran İnce’nin yazdığı Intermezzo adlı eserin Dünya Prömiyerine bağlanan konser, Fazıl Say’ın Chamber Synphony adlı eserinin icrasıyla son buldu.

- Melike Şahin’in ilk albümü “Merhem”in ilk konseri PSM Online’da

“Geri Ver”, “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan” gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, ilk albümü “Merhem”in ilk konseri ile PSM Online’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Melike Şahin, 28 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’da PSM Online’dan izlenebilecek.

- İstanbul Modern’de Genç Salı

İstanbul Modern, Borsa İstanbul Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrimiçine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 25 Mayıs’ta çağdaş sanatçı Mehtap Baydu’yu konuk edecek.

- TEMA Vakfı’ndan A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bu yıl “#Doğaİçin çözümün parçasıyız” sloganı ile kutlandı. TEMA Vakfı bu önemli günde Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, öneminin fark edilmesi ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni duyurdu.