Ahududu, 2 dönüm bahçede yılda 100 bin lira gelir sağlar

18 Temmuz 2020 akşam üstü Gemlik (Bursa)… “Türkiye’nin Otomobili”ni üretecek TOGG tesislerinin temel atma töreni var.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, içinde ahududu ve yaban mersini bulunan iki tabakla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu tarafa yöneldi.

Cumhurbaşkanı’nın doktoru Aktaş’ı frenledi:

- Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ikramı doğrudan yapamazsınız. Bizim kontrol etmemiz lazım.

Aktaş, ikramda kararlıydı, tabaktakilerden doktorun gözünün önünde yedi:

- Cumhurbaşkanımızın sağlığını düşünüyorsunuz, haklısınız. Ancak, o bizim de Cumhurbaşkanımız. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bakın ben de bu tabaktan şimdi yedim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların tadına bakmalı.

Doktordan vizeyi aldı, tabakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önündeki sehpaya koydu. Erdoğan, çok geçmeden ahududu ve yaban mersinlerini yemeye başladı, Aktaş’a yanına çağırdı:

- Alinur, bunlar muhteşem. Nereden çıktı?

Aktaş fırsatı yakalamışken anlatmaya koyuldu:

- Efendim, Büyükşehir Belediyemizin şirketi Tarım A.Ş. aracılığıyla “Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi” başlattık. Proje kapsamında ahududu yetiştiren çiftçilerimizi Bosna Hersek’e götürdük. Bosna Hersek’ten ithal ettiğimiz fideleri çoğaltıp, dağıttık.

Ardından sürdürdü:

- Türkiye’de yılda 6 bin ton ahududu yetişiyor. Rekoltenin yüzde 96.7’si Bursa’da üretiliyor. Ancak, ülkemiz yılda 30 bin ton ahududu ithal ediyor. Bu ithalata yılda 70 milyon Euro ödeniyor. Biz Bursa’da rekolteyi birkaç yılda 30 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aktaş’ı takdir etti:

- Tarımda silah sanayi kadar kıymetli bir ürüne girmişsin. Tebrik ederim.

Hafta başında İstanbul’dan 3 meslektaşımla birlikte Bursa’ya gittik, Başkan Alinur Aktaş’la tarihi belediye binasında buluştuk, “hanlar bölgesi”ni gezdik.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisini çeken ahududu projesini anlatıp ekledi:

- 2 dönüm bahçeye ekilen ahududu, yılda 80-100 bin lira bırakır.

Bursa’nın sanayi, tarım ve turizmde öne çıktığını vurguladı:

- Cenabı Allah dağıtım yaparken “bereket torbası” Bursa’da patlamış çok şükür…

Kentin 10 bin 800 kilometrekare alanda kurulu olduğunu anımsattı:

- Bursa, sanayi şehri olarak öne çıksa da, kapladığı alan yüzde 5’i geçmiyor. Yani, Bursa tarımda da iddiasını sürdürüyor.

Kentin tarım ürünü ihracatına değindi:

- 2019’da 284 milyon dolar olan tarım ürünü ihracatımız 2020’de 350 milyon dolara yükseldi.

Bu noktada iddiasını ortaya koydu:

- Bursa’nın tarım ürünü ihracatı 3-4 yılda rahatlıkla 1 milyar doları bulur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı “ahududu projesi”yle 70 milyon Euro’luk ithalatı birkaç yılda frenler mi?

‘Gençlik Kulübü’ne üye olan 4 GB’lık internete kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 26 yaşında ve mimar olan oğlu Hilmi Sefa Aktaş, bir gün kendi kuşağının belediye hizmetlerine yaklaşımına işaret etti:

- Bizim kuşak çöpe, suya bakmıyor. Belediyelerin rutin hizmetleriyle ilgilenmiyor.

Alinur Aktaş, bunun üzerine 15-29 yaşındaki gençleri kapsayan anketler yaptırdı, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle’de zaman geçirdi. Kentin nüfusunu irdeledi:

- Bursa’nın 3 milyon 101 bin olan nüfusunu 2 milyon 70 bini 45 yaşın altında.

Ekibiyle birlikte kararını verdi:

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü kuralım.

Sohbetimiz sırasında Danışmanı Ferhat Murat’tan son veriyi istedi. Murat paylaştı:

- Gençlik Kulübümüzün üye sayısı 20 bini geçti. Üyemiz olan gençler öncelikle 4 GB’lık ücretsiz internet kullanımı hakkı elde ediyor.

Hayata geçirilen bazı çalışmaları sıraladı:

- Medeniyet, dil, tarih araştırma kulüpleri, kamplar, atölyeler, şenlik, festival, sportif uygulamalar ve turnuvalar gibi dolu dolu etkinlikler söz konusu. Sosyal medyada etkin olmak planlayıp kaliteli içerik hazırlamak isteyenler için YouTube stüdyoları olacak.

Alinur Aktaş araya girdi:

- Gençlik Kulübü üyesi olanlar çeşitli hizmet ve ürünlerde indirim hakkı elde ediyor. Ayrıca yurtdışı seyahatler de gündeme gelebiliyor.

Bursa’yı ‘yıkarak’ güzelleştiriyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Danışmanı Ferhat Murat ve Basın Yayın-Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan’la birlikte “hanlar bölgesi”ni gezerken yıktıkları bazı binaların yerlerini gösterdi:

- Bursa’yı yıkarak güzelleştiriyoruz.

Ardından ekledi:

- 700 yıldır Bursa’da “ticaretin kalbi” olarak nitelendirilen 480 dönümlük “hanlar bölgesi”nde tarihi silueti bozan yapıları yıkıyoruz.

Bölgede 13 han, bedesten ve 21 cami olduğunu belirtip, Torunlar Grubu’na ait Zafer Plaza’nın bir bölümünü işaret etti:

- Sayın Aziz Torun’la konuştum. Bu binayı da yıkacağız. Yıkılanların yerine yeni bina yapmak yok. Amacımız buradaki tarihi silueti ortaya çıkarmak.

250 milyon liralık bu proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da destek aldıklarını belirtti:

- “Hanlar bölgesi”ni eski kimliğine kavuşturarak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Sabiha Gökçen ve İGA’ya Bursa’dan otobüs seferi var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Köprüsü ve otoyolların sağladığı avantaja işaret etti:

- Sabiha Gökçen’i Bursa’nın havalimanı gibi görüyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Büyükşehir Belediyesi olarak düzenli otobüs seferleri düzenliyoruz. Otobüslerin Sabiha Gökçen’e varışı 1 saati geçmiyor.

İstanbul Havalimanı’na(İGA) da otobüs seferleri düzenlemeye başladıklarını belirtti:

- Bursa Yenişehir Havaalanı 10 aydır kapalı. Mayıs ayı başında seferler başlayacak. Yenişehir’den Erzurum, Trabzon, Diyarbakır gibi şehirlerimize seferler düzenlenmesi daha doğru gibi görünüyor.