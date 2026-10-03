AI çağının en kıt kaynağı: Güven

Yıllardır dijital dünyanın en kıt kaynağının dikkat oldu­ğunu söylüyoruz. Markalar daha fazla görünmek, daha fazla içerik üretmek, algoritmada daha fazla yer kaplamak için yarışıyor.

Sosyal medya bu yarışı hızlandırdı, influ­encer ekonomisi ona yeni oyuncu­lar ekledi. Yapay zekâ ise oyunun ölçeğini tamamen değiştirdi. Bu­gün birkaç dakika içinde bir mar­kanın haftalarca yetecek içeriğini üretmek, onlarca farklı versiyonu­nu hazırlamak, kişiselleştirmek, farklı mecralara uyarlamak müm­kün. İçerik üretmenin maliyeti dü­şerken miktarı neredeyse sınırsız hale geliyor.

Tam da bu nedenle dijital eko­nominin asıl kıt kaynağı değişiyor olabilir.

Artık mesele dikkati çekmekten çok, o dikkatin arkasında güven yaratabilmek.

Gartner’ın Mayıs-Haziran 2026’da 1006 ABD’li tüketiciyle gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz haf­ta sonuçlarını açıkladığı araştır­ma bu değişimin oldukça çarpıcı işaretlerini veriyor. Katılımcıların yüzde 65’i markaların pazarlama materyallerinde gereğinden faz­la yapay zekâ üretimi içerik kul­landığını düşünüyor. Yüzde 57’si ise bu içeriklerin marka mesajları­na duyduğu güveni azalttığını söy­lüyor. Daha da ilginci, tüketicile­rin yüzde 35’i yapay zekâ üretimi içeriğin yaygınlaşması nedeniy­le alışveriş bilgisi ve tavsiyesi için influencer’lara eskisine göre da­ha az başvurduğunu belirtiyor. Bu­na karşılık yüzde 43’ü alışveriş ka­rarlarında “gerçek insanlara” daha fazla yöneldiğini söylüyor.

Bu rakamları “tüketici yapay zekâyı sevmiyor” diye okumak ko­lay ama eksik olur. Gartner’ın da özellikle vurguladığı gibi tüketici yapay zekâyı bütünüyle reddetmi­yor. Değişen şey, neye ve kime gü­veneceği konusunda çok daha se­çici hale gelmesi.

Influencer’ın en önemli sermayesi neydi?

Influencer ekonomisinin yük­selişini yalnızca erişim rakamla­rıyla açıklamak mümkün değildi. Influencer’ın geleneksel reklam karşısındaki en büyük avantajı, reklam gibi görünmemesiydi. Tü­ketici karşısında bir kurum de­ğil, bir insan görüyordu. Ürün bir kampanyanın parçası olmaktan çok, bir deneyimin parçası gibi an­latılıyordu. Bunun ne kadarının gerçekten organik olduğu yıllar­dır tartışılsa da sistemin temelin­de önemli bir varsayım vardı: Kar­şımızdaki kişi gerçek.

Şimdi yapay zekâ tam da bu var­sayımı bulanıklaştırıyor.

The Guardian’ın haziran ayın­da yayımladığı haber, markaların sosyal medyada gerçek müşteri­leri andıran yapay zekâ üretimi influencer’ları ürün tanıtımların­da kullanmaya başladığını ortaya koydu. Bunların arasında ürün de­neyimini anlatan ya da kutu açılışı yapan sentetik karakterler de bu­lunuyor ve bazı örneklerde içeri­ğin yapay zekâ ile üretildiği açık bi­çimde belirtilmiyor. Haberde ak­tarılan, Birleşik Krallık merkezli bağımsız tüketici kuruluşu “Whi­ch?” tarafından yapılan araştırma­ya göre insanların yüzde 70’i ger­çek ve yapay zekâ ile üretilmiş vi­deoları ayırt etmekte zorlanıyor.

Buradaki sorun yalnızca sanal influencer’ların varlığı değil. Çok daha büyük bir değişim yaşanıyor: Dijital ortamda gördüğümüz her şeyin üzerine görünmez bir soru işareti yerleşiyor. Bu kişi gerçek mi? Bu deneyimi gerçekten yaşa­mış mı? Bu yorum bir insana mı ait? Bu görsel o ürünü gerçekten gösteriyor mu? Bu tavsiye dene­yimden mi, ticari ilişkiden mi, yok­sa bir modelin ürettiği metinden mi geliyor?

Yapay zekâ böylece yalnızca kendi ürettiği içeriğin güvenilirli­ğini tartışmaya açmıyor; insan ta­rafından üretilmiş içeriğin de gü­venilirliğini yeniden kanıtlama ih­tiyacı yaratıyor.

Belki de influencer ekonomisi­nin karşı karşıya olduğu asıl kırıl­ma burada. Yıllarca influencer’la­rın para birimi takipçi sayısı, eri­şim ve etkileşimdi. Önümüzdeki dönemde bunların yanına çok da­ha zor kazanılan bir sermaye ekle­niyor: doğrulanabilir insanlık.

Pazarlama dünyasının da bu­nun farkına varmaya başladığını gösteren işaretler var. Digiday’in 2026’nın ilk çeyreğinde 100’den fazla marka, ajans, yayıncı ve tek­noloji profesyoneliyle gerçekleş­tirdiği araştırmada pazarlamacı­ların yalnızca yüzde 25’i influen­cer pazarlaması çalışmalarında yapay zekâ kullandığını söylüyor. Aynı oran sosyal medya pazarla­masında yüzde 49. Digiday bu far­kın olası nedenlerinden biri olarak influencer dünyasında tüketicinin hâlâ güçlü biçimde aradığı sahici­lik ihtiyacına dikkat çekiyor.

İçerik ekonomisinden güven ekonomisine

Aslında Gartner birkaç ay ön­ce bu değişime oldukça iyi bir isim vermişti: “güven kıtlığı” (trust scarcity).

Gartner’ın Ağustos-Eylül 2025’te 1000’den fazla Birleşik Krallık tüketicisiyle yaptığı baş­ka bir araştırmada büyük marka­lara güvenenlerin oranı yüzde 60. 2021’de bu oran yüzde 70’ti. Araş­tırmanın ortaya koyduğu daha bü­yük fikir ise rakamdan daha önem­li: İçerik üretimi yapay zekâ saye­sinde ucuzlayıp bollaştıkça değerli olan şey içerik olmaktan çıkıyor. Güvenilir insan görüşü, uzmanlık, toplulukların desteği ve tutarlılık yeni farklılaşma alanlarına dönü­şüyor. Gartner bunu dikkat kıtlı­ğından güven kıtlığına geçiş olarak tanımlıyor.

Bu değişim markalar açısından önemli bir zihniyet dönüşümü ge­rektiriyor. Çünkü uzun zaman­dır pazarlamanın refleksi aynıydı: Daha fazla görünürlük gerekiyor­sa daha fazla içerik üret. Daha faz­la etkileşim gerekiyorsa daha fazla kişiselleştir. Daha fazla erişim ge­rekiyorsa daha fazla kanal kullan.

Yapay zekâ bunların hepsini ola­ğanüstü hızlandırdı. Ama tam da bu nedenle “daha fazla” artık tek başına rekabet avantajı değil. Her­kes daha fazla üretebiliyorsa, üre­tim kapasitesi farklılaştırıcı özel­liğini kaybediyor.

Buradan markalar için “yapay zekâ kullanmayın” sonucu çıkmı­yor. Aksine, yapay zekâ pazarla­manın araştırmadan üretime, ki­şiselleştirmeden müşteri deneyi­mine kadar birçok alanında kalıcı olacak. Asıl mesele teknolojinin kullanılıp kullanılmaması değil; teknolojinin markanın insanla kurduğu ilişkinin neresine yerleş­tirildiği.

Çünkü güven ölçeklenmesi zor bir varlık. Bir gecede binlerce içe­rik üretebilirsiniz ama binlerce güven ilişkisi üretemezsiniz. Bir kişinin yüzünü, sesini, hatta anla­tım biçimini sentetik olarak oluş­turabilirsiniz ama onun yıllar içinde kazandığı itibarı aynı hız­la oluşturamazsınız. Bir markanın mesajını yüz farklı tüketici grubu­na kişiselleştirebilirsiniz ama me­sajın inandırıcılığını bir komutla kişiselleştiremezsiniz.

Belki de yapay zekânın iletişim dünyasına getirdiği en büyük de­ğişim düşündüğümüz yerde değil. Teknolojinin insanın yerini alıp almayacağını tartışırken, insanın ekonomik değerini yeniden ta­nımlıyor olabiliriz.

İçeriğin sınırsız üretilebildi­ği bir dünyada bir markanın avan­tajı daha fazla konuşmak olmaya­cak. Kimin konuştuğunun, neden konuştuğunun ve söylediklerinin arkasında gerçekten ne bulundu­ğunun anlaşılabilmesi olacak. Di­jital çağın ilk döneminde marka­lar görünür olmak için yarıştı. Sos­yal medya çağında dikkat çekmek için. Yapay zekâ çağında ise yarışın çok daha zor bir alana taşındığını görüyoruz: inanılır olmak.

Çünkü içerik artık bol. İnsan se­si taklit edilebilir, görüntü üreti­lebilir, tavsiye çoğaltılabilir, hatta sahicilik bile simüle edilebilir.

Ama güven hâlâ üretilemiyor. Kazanılması gerekiyor.