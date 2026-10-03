AI çağının en kıt kaynağı: Güven
Yıllardır dijital dünyanın en kıt kaynağının dikkat olduğunu söylüyoruz. Markalar daha fazla görünmek, daha fazla içerik üretmek, algoritmada daha fazla yer kaplamak için yarışıyor.
Sosyal medya bu yarışı hızlandırdı, influencer ekonomisi ona yeni oyuncular ekledi. Yapay zekâ ise oyunun ölçeğini tamamen değiştirdi. Bugün birkaç dakika içinde bir markanın haftalarca yetecek içeriğini üretmek, onlarca farklı versiyonunu hazırlamak, kişiselleştirmek, farklı mecralara uyarlamak mümkün. İçerik üretmenin maliyeti düşerken miktarı neredeyse sınırsız hale geliyor.
Tam da bu nedenle dijital ekonominin asıl kıt kaynağı değişiyor olabilir.
Artık mesele dikkati çekmekten çok, o dikkatin arkasında güven yaratabilmek.
Gartner’ın Mayıs-Haziran 2026’da 1006 ABD’li tüketiciyle gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz hafta sonuçlarını açıkladığı araştırma bu değişimin oldukça çarpıcı işaretlerini veriyor. Katılımcıların yüzde 65’i markaların pazarlama materyallerinde gereğinden fazla yapay zekâ üretimi içerik kullandığını düşünüyor. Yüzde 57’si ise bu içeriklerin marka mesajlarına duyduğu güveni azalttığını söylüyor. Daha da ilginci, tüketicilerin yüzde 35’i yapay zekâ üretimi içeriğin yaygınlaşması nedeniyle alışveriş bilgisi ve tavsiyesi için influencer’lara eskisine göre daha az başvurduğunu belirtiyor. Buna karşılık yüzde 43’ü alışveriş kararlarında “gerçek insanlara” daha fazla yöneldiğini söylüyor.
Bu rakamları “tüketici yapay zekâyı sevmiyor” diye okumak kolay ama eksik olur. Gartner’ın da özellikle vurguladığı gibi tüketici yapay zekâyı bütünüyle reddetmiyor. Değişen şey, neye ve kime güveneceği konusunda çok daha seçici hale gelmesi.
Influencer’ın en önemli sermayesi neydi?
Influencer ekonomisinin yükselişini yalnızca erişim rakamlarıyla açıklamak mümkün değildi. Influencer’ın geleneksel reklam karşısındaki en büyük avantajı, reklam gibi görünmemesiydi. Tüketici karşısında bir kurum değil, bir insan görüyordu. Ürün bir kampanyanın parçası olmaktan çok, bir deneyimin parçası gibi anlatılıyordu. Bunun ne kadarının gerçekten organik olduğu yıllardır tartışılsa da sistemin temelinde önemli bir varsayım vardı: Karşımızdaki kişi gerçek.
Şimdi yapay zekâ tam da bu varsayımı bulanıklaştırıyor.
The Guardian’ın haziran ayında yayımladığı haber, markaların sosyal medyada gerçek müşterileri andıran yapay zekâ üretimi influencer’ları ürün tanıtımlarında kullanmaya başladığını ortaya koydu. Bunların arasında ürün deneyimini anlatan ya da kutu açılışı yapan sentetik karakterler de bulunuyor ve bazı örneklerde içeriğin yapay zekâ ile üretildiği açık biçimde belirtilmiyor. Haberde aktarılan, Birleşik Krallık merkezli bağımsız tüketici kuruluşu “Which?” tarafından yapılan araştırmaya göre insanların yüzde 70’i gerçek ve yapay zekâ ile üretilmiş videoları ayırt etmekte zorlanıyor.
Buradaki sorun yalnızca sanal influencer’ların varlığı değil. Çok daha büyük bir değişim yaşanıyor: Dijital ortamda gördüğümüz her şeyin üzerine görünmez bir soru işareti yerleşiyor. Bu kişi gerçek mi? Bu deneyimi gerçekten yaşamış mı? Bu yorum bir insana mı ait? Bu görsel o ürünü gerçekten gösteriyor mu? Bu tavsiye deneyimden mi, ticari ilişkiden mi, yoksa bir modelin ürettiği metinden mi geliyor?
Yapay zekâ böylece yalnızca kendi ürettiği içeriğin güvenilirliğini tartışmaya açmıyor; insan tarafından üretilmiş içeriğin de güvenilirliğini yeniden kanıtlama ihtiyacı yaratıyor.
Belki de influencer ekonomisinin karşı karşıya olduğu asıl kırılma burada. Yıllarca influencer’ların para birimi takipçi sayısı, erişim ve etkileşimdi. Önümüzdeki dönemde bunların yanına çok daha zor kazanılan bir sermaye ekleniyor: doğrulanabilir insanlık.
Pazarlama dünyasının da bunun farkına varmaya başladığını gösteren işaretler var. Digiday’in 2026’nın ilk çeyreğinde 100’den fazla marka, ajans, yayıncı ve teknoloji profesyoneliyle gerçekleştirdiği araştırmada pazarlamacıların yalnızca yüzde 25’i influencer pazarlaması çalışmalarında yapay zekâ kullandığını söylüyor. Aynı oran sosyal medya pazarlamasında yüzde 49. Digiday bu farkın olası nedenlerinden biri olarak influencer dünyasında tüketicinin hâlâ güçlü biçimde aradığı sahicilik ihtiyacına dikkat çekiyor.
İçerik ekonomisinden güven ekonomisine
Aslında Gartner birkaç ay önce bu değişime oldukça iyi bir isim vermişti: “güven kıtlığı” (trust scarcity).
Gartner’ın Ağustos-Eylül 2025’te 1000’den fazla Birleşik Krallık tüketicisiyle yaptığı başka bir araştırmada büyük markalara güvenenlerin oranı yüzde 60. 2021’de bu oran yüzde 70’ti. Araştırmanın ortaya koyduğu daha büyük fikir ise rakamdan daha önemli: İçerik üretimi yapay zekâ sayesinde ucuzlayıp bollaştıkça değerli olan şey içerik olmaktan çıkıyor. Güvenilir insan görüşü, uzmanlık, toplulukların desteği ve tutarlılık yeni farklılaşma alanlarına dönüşüyor. Gartner bunu dikkat kıtlığından güven kıtlığına geçiş olarak tanımlıyor.
Bu değişim markalar açısından önemli bir zihniyet dönüşümü gerektiriyor. Çünkü uzun zamandır pazarlamanın refleksi aynıydı: Daha fazla görünürlük gerekiyorsa daha fazla içerik üret. Daha fazla etkileşim gerekiyorsa daha fazla kişiselleştir. Daha fazla erişim gerekiyorsa daha fazla kanal kullan.
Yapay zekâ bunların hepsini olağanüstü hızlandırdı. Ama tam da bu nedenle “daha fazla” artık tek başına rekabet avantajı değil. Herkes daha fazla üretebiliyorsa, üretim kapasitesi farklılaştırıcı özelliğini kaybediyor.
Buradan markalar için “yapay zekâ kullanmayın” sonucu çıkmıyor. Aksine, yapay zekâ pazarlamanın araştırmadan üretime, kişiselleştirmeden müşteri deneyimine kadar birçok alanında kalıcı olacak. Asıl mesele teknolojinin kullanılıp kullanılmaması değil; teknolojinin markanın insanla kurduğu ilişkinin neresine yerleştirildiği.
Çünkü güven ölçeklenmesi zor bir varlık. Bir gecede binlerce içerik üretebilirsiniz ama binlerce güven ilişkisi üretemezsiniz. Bir kişinin yüzünü, sesini, hatta anlatım biçimini sentetik olarak oluşturabilirsiniz ama onun yıllar içinde kazandığı itibarı aynı hızla oluşturamazsınız. Bir markanın mesajını yüz farklı tüketici grubuna kişiselleştirebilirsiniz ama mesajın inandırıcılığını bir komutla kişiselleştiremezsiniz.
Belki de yapay zekânın iletişim dünyasına getirdiği en büyük değişim düşündüğümüz yerde değil. Teknolojinin insanın yerini alıp almayacağını tartışırken, insanın ekonomik değerini yeniden tanımlıyor olabiliriz.
İçeriğin sınırsız üretilebildiği bir dünyada bir markanın avantajı daha fazla konuşmak olmayacak. Kimin konuştuğunun, neden konuştuğunun ve söylediklerinin arkasında gerçekten ne bulunduğunun anlaşılabilmesi olacak. Dijital çağın ilk döneminde markalar görünür olmak için yarıştı. Sosyal medya çağında dikkat çekmek için. Yapay zekâ çağında ise yarışın çok daha zor bir alana taşındığını görüyoruz: inanılır olmak.
Çünkü içerik artık bol. İnsan sesi taklit edilebilir, görüntü üretilebilir, tavsiye çoğaltılabilir, hatta sahicilik bile simüle edilebilir.
Ama güven hâlâ üretilemiyor. Kazanılması gerekiyor.
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