AI herkese başarı getirmeyecek!
Yapay zekâ bugün iş dünyasının en parlak vitrini haline geldi. Her toplantıda benzer vaatler duyuluyor: verimlilik artacak, karar kalitesi yükselecek, şirketler hızlanacak. Bunların hepsi mümkündür. Ancak şu gerçeği hatırlamak gerekir: Kötü tasarlanmış ya da disiplinsiz işleyen bir sürece teknoloji uygularsanız, o süreci iyileştirmezsiniz; çoğu zaman daha da kötü hale getirirsiniz. Bu, yapay zekâ için de geçerlidir.
AI birçok şirketin sandığı gibi herkesi parlatacak bir mucize değildir; yalnızca buna hazır olanları parlatacaktır. Yani stratejisi net olanları, iş modeli tanımlı olanları, operasyon modeli iyi çalışanları, gerekli kurumsal kabiliyetleri geliştirmiş olanları ve performansını bu bütünlük içinde yönetebilenleri…
Araç değil, ayna
Bugün birçok organizasyon yapay zekâyı bir araçtan çok sıçrama tahtası gibi görüyor. Oysa AI önce bir aynadır. Şirketin kalitesini, dağınıklığını, zafiyetlerini ve uyumsuzluklarını görünür hale getirir. Stratejiniz belirsizse, AI bunu ortadan kaldırmaz; sadece bunu fark etmenizi sağlar. İş modeliniz zayıfsa, onu sağlamlaştırmaz. Operasyon modeliniz kırılgansa, veri kaliteniz düşükse, yapay zekâ bu sorunları örtmez; daha görünür hale getirir.
Asıl mesele teknolojiye sahip olmak değil, teknolojinin üzerine oturacağı yönetim mimarisini kurmaktır. Şirketlerin bir bölümü bugün para kazanıyor olabilir. Fakat bu tablo çoğu zaman aldatıcıdır. Çünkü birçok kurum hâlâ sistem sayesinde değil, sisteme rağmen ilerliyor; insan gayretiyle ayakta kalıyor.
Uyum yoksa hız risk üretir
Benim gözlemim şu: Organizasyonların çok büyük bölümü strateji, iş modeli, operasyon modeli, kurumsal kabiliyetler ve performans modeli arasında gerçek bir uyum kurabilmiş değil. Kimi yerde bu unsurlardan biri eksik, kimi yerde hepsi var ama birbirini beslemiyor. Şirket büyüyor gibi görünse de içeride darboğazlar, bağımlılıklar, tekrar eden hatalar ve yapısal zafiyetler birikiyor.
Böyle yapılarda AI bir can simidi değildir. Tam tersine, karşıdan gelen güçlü bir dalgadır. Çünkü yapay zekâ, hazırlıksız kurumların sorunlarını çözmeden hızlandırır. Hız ise her zaman avantaj değildir. Yanlış yapı hızlandığında, yanlış daha hızlı yayılır; kötü karar daha çabuk alınır; zayıf süreç daha büyük hasar üretir. Bu nedenle AI çağında üstünlük, sadece teknoloji yatırımı yapmakla değil, işin omurgasını sağlamlaştırmakla kurulacaktır.
Rekabetin asıl zemini değişmiyor
Gelecekte rekabetin yapay zekâ araçları arasında yaşanacağını düşünenler yanılıyor olabilir. Çünkü bir süre sonra hemen herkes benzer araçlara erişecek. Bugünün fark yaratan teknolojisi, yarının sıradan altyapısı haline gelecek. O noktada oyunu yine doğru ürün ve hizmet, doğru pazar, doğru segment, doğru kanal, doğru süreç, doğru kabiliyet ve doğru organizasyon belirleyecek.
Bugün AI’yı konuştuğumuz kadar stratejiyi, iş modelini ve operasyonel tasarımı konuşmuyoruz. Oysa yapay zekâ bunların yerini alamayacak. Strateji yönü belirleyecek. İş modeli ekonomik mantığı kuracak. Operasyon modeli vaadin nasıl üretileceğini tanımlayacak. Performans modeli de neyin gerçekten çalıştığını gösterecek.
Başarıyı teknoloji değil, rezonans belirler
İş dünyasında bazı şeyler değişir, bazı şeyler değişmez. Araçlar değişir, hız değişir, veri hacmi değişir. Ama organizasyonel başarının temel mantığı değişmez. Başarı hâlâ uyumdan doğar. Ben buna rezonans diyorum. Stratejinin, iş modelinin, operasyon modelinin, kabiliyetlerin ve performans anlayışının birbiriyle uyum içinde çalışması...
Teknoloji doğru zeminde büyük bir kaldıraç yaratır; yanlış zeminde sorunları büyütür. Bu nedenle yöneticilerin bugün sorması gereken ilk soru “hangi AI aracını kullanalım değil, stratejik rezonansımız nasıl?” sorusudur.
