AI herkese başarı getirmeyecek!

Yapay zekâ bugün iş dünyasının en par­lak vitrini haline geldi. Her toplan­tıda benzer vaatler duyuluyor: verimlilik artacak, karar kalitesi yükselecek, şirket­ler hızlanacak. Bunların hepsi mümkün­dür. Ancak şu gerçeği hatırlamak gerekir: Kötü tasarlanmış ya da disiplinsiz işleyen bir sürece teknoloji uygularsanız, o süreci iyileştirmezsiniz; çoğu zaman daha da kö­tü hale getirirsiniz. Bu, yapay zekâ için de geçerlidir.

AI birçok şirketin sandığı gibi herke­si parlatacak bir mucize değildir; yalnızca buna hazır olanları parlatacaktır. Yani stra­tejisi net olanları, iş modeli tanımlı olanla­rı, operasyon modeli iyi çalışanları, gerekli kurumsal kabiliyetleri geliştirmiş olanları ve performansını bu bütünlük içinde yöne­tebilenleri…

Araç değil, ayna

Bugün birçok organizasyon yapay zekâyı bir araçtan çok sıçrama tahtası gibi görü­yor. Oysa AI önce bir aynadır. Şirketin kali­tesini, dağınıklığını, zafiyetlerini ve uyum­suzluklarını görünür hale getirir. Strateji­niz belirsizse, AI bunu ortadan kaldırmaz; sadece bunu fark etmenizi sağlar. İş mode­liniz zayıfsa, onu sağlamlaştırmaz. Operas­yon modeliniz kırılgansa, veri kaliteniz dü­şükse, yapay zekâ bu sorunları örtmez; da­ha görünür hale getirir.

Asıl mesele teknolojiye sahip olmak de­ğil, teknolojinin üzerine oturacağı yöne­tim mimarisini kurmaktır. Şirketlerin bir bölümü bugün para kazanıyor olabilir. Fa­kat bu tablo çoğu zaman aldatıcıdır. Çünkü birçok kurum hâlâ sistem sayesinde değil, sisteme rağmen ilerliyor; insan gayretiyle ayakta kalıyor.

Uyum yoksa hız risk üretir

Benim gözlemim şu: Organizasyonla­rın çok büyük bölümü strateji, iş modeli, operasyon modeli, kurumsal kabiliyetler ve performans modeli arasında gerçek bir uyum kurabilmiş değil. Kimi yerde bu un­surlardan biri eksik, kimi yerde hepsi var ama birbirini beslemiyor. Şirket büyüyor gibi görünse de içeride darboğazlar, bağım­lılıklar, tekrar eden hatalar ve yapısal zafi­yetler birikiyor.

Böyle yapılarda AI bir can simidi de­ğildir. Tam tersine, karşıdan gelen güç­lü bir dalgadır. Çünkü yapay zekâ, hazır­lıksız kurumların sorunlarını çözmeden hızlandırır. Hız ise her zaman avantaj değildir. Yanlış yapı hızlandığında, yan­lış daha hızlı yayılır; kötü karar daha ça­buk alınır; zayıf süreç daha büyük hasar üretir. Bu nedenle AI çağında üstünlük, sadece teknoloji yatırımı yapmakla de­ğil, işin omurgasını sağlamlaştırmakla kurulacaktır.

Rekabetin asıl zemini değişmiyor

Gelecekte rekabetin yapay zekâ araçla­rı arasında yaşanacağını düşünenler yanı­lıyor olabilir. Çünkü bir süre sonra hemen herkes benzer araçlara erişecek. Bugünün fark yaratan teknolojisi, yarının sıradan altyapısı haline gelecek. O noktada oyu­nu yine doğru ürün ve hizmet, doğru pazar, doğru segment, doğru kanal, doğru süreç, doğru kabiliyet ve doğru organizasyon be­lirleyecek.

Bugün AI’yı konuştuğumuz kadar stra­tejiyi, iş modelini ve operasyonel tasarımı konuşmuyoruz. Oysa yapay zekâ bunların yerini alamayacak. Strateji yönü belirleye­cek. İş modeli ekonomik mantığı kuracak. Operasyon modeli vaadin nasıl üretileceği­ni tanımlayacak. Performans modeli de ne­yin gerçekten çalıştığını gösterecek.

Başarıyı teknoloji değil, rezonans belirler

İş dünyasında bazı şeyler değişir, bazı şeyler değişmez. Araçlar değişir, hız deği­şir, veri hacmi değişir. Ama organizasyonel başarının temel mantığı değişmez. Başa­rı hâlâ uyumdan doğar. Ben buna rezonans diyorum. Stratejinin, iş modelinin, operas­yon modelinin, kabiliyetlerin ve perfor­mans anlayışının birbiriyle uyum içinde çalışması...

Teknoloji doğru zeminde büyük bir kal­dıraç yaratır; yanlış zeminde sorunları bü­yütür. Bu nedenle yöneticilerin bugün sor­ması gereken ilk soru “hangi AI aracını kullanalım değil, stratejik rezonansımız nasıl?” sorusudur.