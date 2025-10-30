Aile geliri 66 bin TL’nin altında olan gençler, sevinsin mi?(!)
Üniversitelerin açtığı bölümler ve verdiği eğitim ile:
Sanayi, tarım, turizm gibi reel sektörün talebine yanıt veremediği biliniyor…
***
Fırsat eşitliği ilkesini görmezden gelen uygulamalar sayesinde:
Yetenekli gençlerin büyük bölümünü ekonomik ve sosyal sisteme entegre edemediğimiz de biliniyor…
***
Maalesef:
Üniversite mezunu işsizliğinde Avrupa’da ilk sırayı kaptırmadığımız da biliniyor…
Dahası:
Üniversite mezunu işsizlik oranının genel işsizlik oranından daha yüksek olduğu tek ülke olduğumuz da biliniyor…
***
Yani:
Eğitim sistemimizde, ciddi yapısal sorunların olduğu, biliniyor…
***
Kalkınma ve sayesinde yükselecek refahın temelini:
Sadece ve sadece, “Gençlerimizin yeteneklerini, erken yaşlarda, doğru şekilde yönlendirmek” ile sağlamlaştırılabileceği de biliniyor…
***
Ve…
“Kalkınmama ve dolayısıyla refahın yükselmemesi için” tersi uygulamaların yettiğini de, deneyimlerimiz anlatıyor…
VELHASIL
Üniversite öğrencilerimizin, iş hayatına uyumu için “ciddi kaynak” ayrılarak hayata geçirilen, uygulamalarımız da var…
***
Peki verimli mi bu programlar?
Yoksa verimsizlik alışkanlığımızın klasik tekrarı mı?
***
Örneğin…
İŞKUR’un, 150 bin üniversite öğrencisinin faydalanabileceği programı…
***
Öğrenci, okul kampüsünde, haftada 3 gün, günde 7.5 saat, günlük bin TL haçlık alarak iş hayatına hazırlanıyor…
(Fabrikada, arazide değil; okul kampüsünde pratik kazandırmak(!))
***
Hadi, kampüste pratik kazanılabilineceğine inanalım…
Ailesinin aylık geliri 66 bin lirayı aşan öğrenci, bu programdan faydalanamıyor…
Yani:
“Ailesinin geliri 67 bin lira olan öğrenci, iş hayatı için kendini hazırlayacak imkana sahip; 66 bin lira olan öğrenciye imkan sağlamalıyız” düşüncesini, nasıl açıklayalım?
