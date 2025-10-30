Aile geliri 66 bin TL’nin altında olan gençler, sevinsin mi?(!)

Üniversitelerin açtığı bölümler ve verdiği eği­tim ile:

Sanayi, tarım, turizm gibi reel sektörün talebi­ne yanıt veremediği biliniyor…

***

Fırsat eşitliği ilkesini görmezden gelen uygu­lamalar sayesinde:

Yetenekli gençlerin büyük bölümünü ekono­mik ve sosyal sisteme entegre edemediğimiz de biliniyor…

***

Maalesef:

Üniversite mezunu işsizliğinde Avrupa’da ilk sırayı kaptırmadığımız da biliniyor…

Dahası:

Üniversite mezunu işsizlik oranının genel işsizlik oranından daha yüksek olduğu tek ülke olduğumuz da biliniyor…

***

Yani:

Eğitim sistemimizde, ciddi yapısal sorunların olduğu, biliniyor…

***

Kalkınma ve sayesinde yükselecek refahın te­melini:

Sadece ve sadece, “Gençlerimizin yetenek­lerini, erken yaşlarda, doğru şekilde yönlendir­mek” ile sağlamlaştırılabileceği de biliniyor…

***

Ve…

“Kalkınmama ve dolayısıyla refahın yüksel­memesi için” tersi uygulamaların yettiğini de, deneyimlerimiz anlatıyor…

VELHASIL

Üniversite öğrencilerimizin, iş hayatına uyu­mu için “ciddi kaynak” ayrılarak hayata geçiri­len, uygulamalarımız da var…

***

Peki verimli mi bu programlar?

Yoksa verimsizlik alışkanlığımızın klasik tek­rarı mı?

***

Örneğin…

İŞKUR’un, 150 bin üniversite öğrencisinin faydalanabileceği programı…

***

Öğrenci, okul kampüsünde, haftada 3 gün, günde 7.5 saat, günlük bin TL haçlık alarak iş ha­yatına hazırlanıyor…

(Fabrikada, arazide değil; okul kampüsünde pratik kazandırmak(!))

***

Hadi, kampüste pratik kazanılabilineceğine inanalım…

Ailesinin aylık geliri 66 bin lirayı aşan öğrenci, bu programdan faydalanamıyor…

Yani:

“Ailesinin geliri 67 bin lira olan öğrenci, iş ha­yatı için kendini hazırlayacak imkana sahip; 66 bin lira olan öğrenciye imkan sağlamalıyız” dü­şüncesini, nasıl açıklayalım?