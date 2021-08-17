Aile sağlığında tehlike çanları çalmaya başladı

Pandemide iş yükü arttığı için devletten ek ödeme sözü alan Aile Sağlığı çalışanları paralarını beklerken yeni yönetmelik kriziyle karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın son yayımladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, ülke genelindeki aile hekimlerini ayağa kaldırdı. Yönetmelikteki maddelerin iş güvenliği ve haklar açısından kabul edilemez olduğunu öne süren aile hekimliği dernekleri, sosyal medyada #işbırakıyoruzçünkü etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sürecin detaylarını DÜNYA’ya anlatan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, 31 Haziran’da çıkan yönetmelikte aile sağlığı merkezi çalışanları için çok sayıda sıkıntılı düzenleme olduğunu söyledi. Bu yönetmeliğe itiraz ettiklerini vurgulayan Özbakış, aile hekimleri olarak bir eylem takvimi belirlediklerini belirtti. Takvime göre 16 Ağustos’ta ilk işi bırakma, 27 Ağustos’ta ikinci iş bırakma ve 28 Ağustos’ta da, Türkiye’nin dört bir yanından gelen aile sağlığı merkezleri çalışanlarıyla Ankara’da miting düzenleme planı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ilk iş bırakma günü olan 16 Ağustos (dün) öncesinde yönetmeliği “geçici olarak” durdurdu. İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış bu hamleyi şöyle değerlendirdi: “Biz iş güvenliğimizi riske atan bu yönetmeliğin tamamen değiştirilmesini talep ediyoruz. Son haliyle bu yönetmelik, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personeli için kabul edilemez. 28 Ağustos’ta Ankara’da toplanıp sesimizi duyuracağız” dedi.

Hekimler yurtdışına kaçıyor

Dr. Serkan Özbakış, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleriyle ilgili aldığı kararların Türkiye’nin yetişmiş sağlık kadrolarına zarar verdiğini belirtti. Özbakış, “Birçok hekim Türkiye’den kaçmaya çalışıyor. Artık saha çok yoruldu. Morali bozuk. Bu şekilde devam ederse ne aile hekimi bulabilirler ne de sağlık çalışanı” diye konuştu.

Türkiye’de normal şartlarda kılcal damarlara uzanan kaliteli bir birinci basamak sağlık hizmeti verilebilmesi için en az 40 bin Aile Sağlığı Merkezi olması gerektiğini söyleyen Özbakış, bunun da 15 bin yeni merkezin daha kurulması anlamına geldiğini ifade etti. Özbakış, “Şu anda 27 bin aile sağlığı merkezi ve 24 bin aile hekimimiz var. Bir o kadar da sağlık çalışanı istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte 200 bini aşkın nüfus buradan geçiniyor. Bu işi kalite standartlarında yapabilmemiz için merkez sayısı artırılmalı. Yoksa bu aile sağılığı merkezleri sürdürülebilir olmaktan çıkar” diye konuştu.

Ücret artışı beklerken yüzde 10 kesinti geldi

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile sağlığı merkezlerine kronik hastalık takibi kotası getiriyor. Kronik hasta takip ve izleme oranı yüzde 40’ın altına düşen aile hekimlerinin maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılacak. Dr. Serkan Özbakış, “Bir aile sağlığı merkezine ortalama 3 bin 500 nüfus düşüyor. Yani benim şu anda listemde taramam gereken 600, izlemem gereken de 300 kronik hasta olmalı. Bunun için tahliller, ölçümler yapmam gerekiyor. Bu da en az yarım saat sürüyor. 900 hastaya yarım saat vermem diğer vakalar ve aşılama düşünüldüğünde çok zor. Şu andaki nüfus ortalamasıyla bu mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını Bakanlık da biliyor. Aile hekimlerine ek ücret ödendi denildi, o paralar yatmadı. Çünkü aşı için ikna etmeyi bizlere bıraktılar. Burada da kota koydular. Halkla bizi karşı karşıya getiriyorlar. Bu maddenin değiştirilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Hastalanma hakkı tanınmıyor

Yeni yönetmelikte “entegre aile sağlığı merkezleri’yle ilgili çarpıcı bir karar daha var. Bu merkezler hekimlerin nöbet zorunluluğu bulunuyor. Yeni yönetmeliğe göre iki yıl içinde değiş nöbetine mazeretli veya mazeretsiz gelinmezse hekimin iş sözleşmesine son verilecek. Dr. Serkan Özbakış, “Ayağım kırıldı ve gidemedim diyelim, bakanlık benim sözleşmemi feshedecek. Bize hastalanma hakkı yok” diye itiraz etti.

Sosyo-gelişmişlik katsayısı düşürüldü

Ücret yönetmeliğindeki değişikliklerden biri de sosyokültürel olarak daha az gelişmiş bölgelerde görev yapan hekimlerin ek ücretleriyle ilgili. Bütün memurlar için geçerli olan merkezden uzak bölgelerde görev yapanlara tanımlanmış ek ücret katsayısı değiştirildi. Aynı zamanda sosyo-gelişmişlik listesine giren ilçe ve beldelerin isimleri de yenilendi. Eski yönetmelikte ek ücret sosyogelişmişlik puanı ile tavan kat sayısının yüzde 19’u çarpılarak bulunuyordu. Şimdi ise tavan kat sayısının yüzde 14’ü ile çarpılarak ücret belirlenecek.

Basına konuşana 50 ceza puanı

Yeni yönetmeliğin bir maddesi de aile hekimlerinin medyaya demeç vermesiyle ilgili. Hekimlere basın yasağı getiren bu maddeye uymayanlar, yani basına açıklama yapanlara 50 ceza puanı kesilecek. Bu, alkollü işe gelmek veya evrakta sahtecilik yapmakla aynı cezayı almak demek. Dr. Serkan Özbakış, “Eğer hekim basına konuşmaya devam ederse cezası katlanacak. Bu nasıl bir madde. Bizler kamuoyunu bilgilendirmekte özgürüz” dedi.

Valilik devreden çıkarılıyor

Aile Sağlığı Merkezleri’nin tüm izin, denetim ve şikayet mekanizması tek bir yerde toplanacak. Eskiden şikayet ve itirazlarını valiliklere yaptıklarını belirten İSTAHED Başkanı, “Artık bu merci de il sağlık müdürlükleri oldu. Yani aile sağlığı merkezleriyle ilgili tüm kararlar il sağlık müdürlüklerinde alınacak. Onları denetleyecek ikinci bir resmi makam ortadan kaldırıldı” diye konuştu.

‘Hiçbir hekim ücrada görev istemeyecek’

Anadolu’da aile hekimlerinin artık çok yorulduğunu vurgulayan Konya Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Onur Uysal da yeni yönetmelikte yer alan sosyogelişmişlik puanıyla ilgili maddenin, ücra noktalara sağlık hizmeti götürülmesine zarar vereceğini belirtti. Uysal, “Burada sadece yüzde 5 gibi bir fark var görülüyor ama bu fark ücrette yüzde 27’lik düşüşe denk geliyor. O hekim zaten bu beldelerde görev yapmak için bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Şimdi o motivasyon ortadan kaldırıldı. Konya’da merkeze 130 km uzakta çalışan aile sağlığı merkezleri var. Hiçbir devlet memuruna böyle bir kesinti yapılmazken hekimlere getirilen bu uygulama kabul edilemez. Devlet ücradaki vatandaşına hizmet verecek aile hekimi bulamayacak. Bu değişiklik, birinci basamak sağlık hizmetlerinin zayıfl atılması demek. Oysa sağlık bütçesinden asıl tasarruf formülü birinci basamağı güçlendirmektir” diye konuştu.