Aile şirketine sahip çıksın diye kızının adını İnci koydu!

Kadın iç giyim markası Yeni İnci, 1964 yılında kuruldu. İç giyim, ev giyim, spor giyim ve özel koleksiyonlardan oluşan 3 bine yakın ürün gamıyla üretim ve perakende alanında yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşuyor. Türkiye’de 3 bini aşkın noktada ürünleri satılan şirket, mağaza açmaya da başladı. Şu anda 5 mağazası olan Yeni İnci, 5 yılda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 500 kişinin istihdam edildiği şirketin yıllık üretim hacmi 6 milyon adet ve önümüzdeki 3 yıl içinde üretim hacminin yüzde 40 artırılması planlanıyor. İstanbul’da olan üretimin Anadolu’ya açılması bir diğer hedef…

Bu yılı 150 milyon TL ciro ile kapatma ve her yıl yüzde 10 büyüme hedefiyle yoluna devam eden Yeni İnci’nin büyüme planlarını ve ilginç ürünlerini anlatmadan önce başka bir özelliğinden söz etmek istiyorum. Yeni İnci, Türkiye’de üçüncü kuşağın yönetimde olmayı başardığı aile şirketlerden biri… Yeni İnci’nin başında şu anda üçüncü kuşak temsilcisi Furkan Atakan var. “Kendi sektörümüzde üçüncü kuşağın yönetimde olduğu tek şirketiz. Tekstil sektöründe bile böyle bir şirket bulmak zor” diyen Atakan’ın hedefi şirketi dördüncü, beşinci kuşaklara taşımak… Babasının kendisini 11 yaşında işe götürdüğünü anlatan Atakan, “Babam beni Fındıkzade’deki atölyemize götürürdü ve sütyen paketlerdim. Nasıl ürün alınır, satılır hep yaşayarak öğrendim. Bu yüzden çalışan psikolojisini de bilirim. Üniversiteye gittiğim dönemde şirkette İngilizce bilen yoktu, okulda olurdum ve yabancı müşteri geldiğinde beni çağırırlardı. Bir seferinde sınava giremedim bu yüzden… Benim de iki kızım var. 2016’da doğan kızımın adını İnci koydum. Belki isminden feyz alır ve işe sahip çıkar kardeşiyle… Onu işe götürmeye de başladım. Çünkü hedefim şirketi dördüncü, beşinci kuşaklara taşımak. Marka yaşayan birşey bence ve ben de markamızın çok daha uzun yıllar yaşaması için çalışıyorum” diyor.

Üretim Anadolu’ya açılacak, 100 mağaza açılacak

Furkan Atakan, markanın kendisinden sonra da yaşaması için neler yaptığını ise şöyle dile getiriyor: “Anadolu’da herkes markamızı biliyor. Ortadoğu’da en çok bilinen ve en çok taklit edilen markayız. Ortadoğu’daki markalaşmamızı Avrupa ve Amerika’ya taşımak için çalışıyoruz. Mağazalaşmak şu anda üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri… Şu anda İstanbul’da 5 mağazamız var. Büyük AVM’lere girmek istiyoruz. Biz uygun fiyatlı, kaliteli ürünlere sahip bir markayız. Fiyatta yabancı rakiplerle aramızda çok ciddi fark var. Hedefimiz 5 yıl içinde 100 mağazaya ulaşmak. Bir diğer hedefimiz İstanbul’daki üretimi Anadolu’ya da taşımak. Bir dönem Makedonya’ya baktık üretim için ama oradaki insanların rahatlığı yüzünden vazgeçtik. Gaziantep’te deneme üretimine başladık. 3 aydan fazla bir süre oldu. Yetişmiş insan gücü Gaziantep’i tercih etmemizde önemli bir etken oldu. Çünkü iç giyim çok detaylı bir iş, ölçü ve kalıplar doğru olmak zorunda. Üretim için çalışmalarımızın sürdüğü bir diğer il ise Kırklareli. E-ticaret de çok önemli… Ciromuzda e-ticaretin payı yüzde 10’larda. Daha da fazla olması için çalışıyoruz. Kendi ürününü kendin tasarla diye bir bölümü hayata geçireceğiz ve bunun sektörde bir benzeri yok. Öte yandan mayo, çorap ve saten kategorilerinde eksiklerimiz var. Onları da tamamlarsak kadınların tüm isteklerini bir arada sunacağız. Uzun vadede kozmetik planım var. En büyük hayalim ise kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlamak için Yeni İnci Akademisi’ni kurmak…”

İran, Mısır ve Azerbaycan’da taklidin önüne geçmek için özel barkodlu ürün satılıyor

Yeni İnci başta Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapıyor. E-ticaret sayesinde Amerika’ya da ürün satmaya başladıklarını belirten Furkan Atakan, bu pazardan özellikle spor giyim ve büyük beden sütyene talep olduğunu anlatıyor. Satışlarının yüzde 50’sinin ihracattan geldiğini kaydeden Atakan, yurt dışında taklit edilen marka haline geldiklerini vurguluyor ve ekliyor: “İran, Mısır ve Azerbaycan’da çok taklit ediliyoruz. Bunu aşmak için o ülkelere özel barkodlu ürün satıyoruz. Alıcı uygulama indiriyor ve QR kod okutarak seri numarasını görebiliyor. Ürünlerde özel etiket var. Normal etikete göre 15 kat daha pahalı. En çok ihracatımız İran’a… İran’dan gelenler hep benimle fotoğraf çektiriyordu. Sonradan öğrendim ki benim fotoğrafımı kullanıp müşteriyi kandırıyorlar. Benden bin tane ürün alıyor, geri kalanını sahte koyuyor. Adıma sahte sosyal medya hesabı bile açmışlar.”

Atakan, ülke veya bölgelere göre tüketici tercihlerini ise şöyle anlatıyor: “Avrupalılar daha çok dantelli ikili ürünleri tercih ediyor. Ortadoğu büyük beden ve korse alıyor. Afrika’ya jartiyerli büyük beden setler satıyoruz. Ayrıca oraya F ve G gibi çok büyük beden ürünler gönderiyoruz. Rusya ve Ukrayna daha küçük beden ürünleri tercih ediyor. Erotik ürün grubu hazırladık. Daha çok tül, saten ve dantelin kullanıldığı, aksesuarın abartıldığı bir grup bu… Özellikle Ortadoğu’da talep gören bir grup, Avrupa’dan da isteniyor. Yakında pazara sunacağız.”

‘Manyetik alanlardan koruyan sütyen üzerinde çalışıyoruz’

Yeni İnci, inovatif ürünleriyle de tanınan bir marka… Protez sütyen gibi medikal ürünler üretiyor. Furkan Atakan, bu alandaki çalışmalarını ve yeni ürünlerini şöyle anlatıyor: “Yeni bir protez ürün çıkaracağız ve bu ürün her marka sütyenle kullanılabilecek. Cepli, özel sütyene gerek olmayacak. Yakın zamanda pazara sunacağız. Anti stres sütyen de tasarlayacağız. Gözle görülmeyen manyetik alanlardan koruyacak. Göğüs kanserinin engellenmesine katkı sağlayacak. Kumaşta belli bir noktaya geldik, çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda kadınların vücudunun kum saati gibi görünmesini sağlayan, basen kıvrımlarını dolgun gösteren bir külot yaptık, satışlar çok iyi gidiyor. Göğüs arası yastığı dediğimiz bir ürünümüz var. Büyük göğüslü kadınların yattığında o bölgede kırışıklık oluşmasını önlüyor. Çok talep gören bir ürün oldu. Yaşlı insanların kalça kırığı yüzünden yatalak olmamalarına destek vermek için bir külot tasarladık. Sağ ve sol cepleri var. Ceplere koruyucu aparat koyduk. Kişi düşse bile koruyor. Her şeyi hazır, dikime başlayacağız.”