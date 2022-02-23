Aile şirketleri; yönetim sigortanız var mı?

Olmalı. Zira şirketlerin çoğu, yönetim zaafları yüzünden zorlanıyor ya da parçalanıyor. Nitekim Kurumsal Yönetim Derneği (YÜD) Başkanı Mehmet Sami, bunu savunuyor ve diyor ki; “profesyonel yönetim kurulu üyeleri, aile şirketlerinin sigortasıdır.” Peki, sigorta derken neyi anlamalıyız?

Önce benim sigortadan ne anladığımı yazayım; Altındaki yüksek performanslı arabanın 350 beygir gücü ile övünmen, ahmaklıktır. Eğer araçta 450 beygir gücünde fren sistemi yoksa, felaketin yakındır. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir.

ATABİLEN BİR SİGORTAN VAR MI?

Bu, arabalar kadar kurumlar için de geçerlidir. Her sistemin tıpkı fren gücü gibi sigortaya ihtiyacı vardır. Sigorta, devrenin en az dirençli parçasıdır ve sisteme bilinçli olarak yerleştirilmiştir. Akım, güvenlik limitini aştığında, atıverir ve sistemin topyekûn yanmasını önler.

Günümüzde hız takıntılı pek çok yönetici, sigorta sevmez. Çünkü aldığı kararların denetlenmesini, icraatının hız kesmesini istemez. Sürece itiraz edeni (sigorta) yok eder. Böylece sistemin tamamı riske girer, Çünkü atabilen sigorta devre dışıdır.

YÖNETİM ŞART

YÜD ekonomimizin lokomotifi aile şirketlerinde kurumsa yönetim dâhilinde aktif yönetim kurulların önemini vurguluyor. Bir kurumun kaderini belirleme yetkisine sahip yönetim kurullarının; kompozisyonu, gündemi, komite oluşturma ve çalıştırma yetkisi, risk veya fırsatları değerlendirme kapasitesi, hesap verebilmesi ve sürdürülebilir büyümesi için önemli kararların adresidir.

70 bireysel üyesinin tamamı CEO ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan YÜD üyelerinin; %27’si CEO, %73’ü Yönetim Kurulu Üyesi ve %23’ü kadın ve üyelerin %70’inin aile şirketlerinde günümüzde ya da geçmişte deneyimi bulunuyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Aile şirketlerimizin birincil zaafı nedir?

Yönetim sorunlarıdır. Özellikle aile bireylerinin şirket yönetimindeki rolü, eğer iyi tanımlanmamış ve aile dışı profesyonel üye ile dengelenmemişse, o şirketin ömrü fazla uzun olamıyor.

Bizde buna ilgi var mı?

Başladı… Az da olsa bazı aile şirketleri, dışarıdan profesyonel üye alıyor, bu da risk ve fırsatları daha net görülmesini sağlıyor.

NOT

ŞİRKETLER DİKİZ AYNASINA BAKARAK İLERLEYEMEZ

Şirketlerin yönetim kurulunun liyakati, o şirketin ömrünü uzatıyor, yönetişim ilkelerine işlerlik kazandırıyor. YÜD Başkanı Mehmet Sami; “aileleri yönlendirmek istiyoruz. Bir şirket geçmiş faaliyet raporuna bakarak yönetilemez. Sürdürülebilirlik çoklu ve kapsamlı geleceğe bakışı da gerektirir” diyor.

Başkanlığını Mehmet Sami ve genel sekreterliğini Pınar Keser’in yaptı derneğin yönetiminde, başkan yardımcısı Sevdil Yıldırım yanı sıra Sinan Dallı, Nebil İlseven, Özgen Özkan, Yeşim Güra, Şevki Acuner, Haluk Alacaklıoğlu, Ümit Hergüner, Şahin Kanuni, Özlem Özyiğit ve Dr. Murat Ardaç gibi isimler var.