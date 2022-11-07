Aile yadigârlarınızla “Yaşasın Cumhuriyet” sergisinde yer alın

- “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları”

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açacağı “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı yeni sergisine Cumhuriyet’in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarıyla katkı sağlamak isteyenlere davette bulunuyor.

- İş Sanat Kasım programında hafızalarda yer etmiş şarkılar, aşk şiirleri, müzikli oyunlar var

Salonunun kapılarını orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps ile seyircisine açan İş Sanat, Kasım ayında birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Nükhet Duru caz ve kabare şarkıları seslendirecek, Frank Sinatra şarkılarına dans eşlik edecek, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Önce Aşk Vardı” dinletisi gerçekleştirilecek, Mustafa Pilevneli’nin 60 yıllık serüveni Kibele Sanat Galerisi’nde görülebilecek, “Varlığımın Garip Şarkısı” ile Nevhiz Tanyeli’nin çalışmaları İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde yer alacak, “Robot Pinokyo” küçük izleyicileri ile buluşacak.

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- Artweeks@Akaretler 13 Kasım’a kadar sanatseverleri bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ iletişim desteği ile 7.si gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler, 13 Kasım’a kadar “dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in” benzersiz atmosferinde sürüyor. Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin yeniden yer aldığı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri bir araya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefliyor. Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eserlerini ziyaretçilerine sunan Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile seçili rezidans alanlarında gerçekleştiriliyor.

- ENKA Sanat, Fazıl Say ve Friedemann Eichhorn’u aynı sahnede buluşturacak

ENKA Sanat, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile keman sanatçısı Friedemann Eichhorn’u 10 Kasım Perşembe günü ENKA Oditoryumu’nda bir araya getiriyor. 19. yüzyıl Almanya’sının hem romantik müzik hem de oda müziği dağarcığının çok önemli eserlerinin yorumlanacağı gecede, Fazıl Say’ın, piyano ve keman için yeni bir uyarlamasını yaptığı, Wagner’in ünlü Tristan ve İsolde operasındaki “Prelüd” ve “Aşk Ölümü” parçaları Türkiye’de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

- Piyanist-besteci Ludovico Einaudi 8 Şubat’ta Zorlu PSM’de

Günümüzün en büyük piyanistlerinden ve bestecilerinden biri olarak gösterilen ve bu sezon 10. yılını kutlayan Zorlu PSM’nin 2013 yılındaki açılış konserini de gerçekleştiren Ludovico Einaudi, klasik, rock ve elektronik müziği harmanlayan yorumuyla 8 Şubat akşamı ‘Underwater Tour’ adını verdiği turnesi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.

- “Tarihin Babası” Herodot, Bodrum'da, doğduğu topraklarda anıldı

Sekiz ülkeden dünyaca ünlü 23 tarihçinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Herodot'un Bodrumlu olduğunun tüm dünyada tanınmasını hedefleyen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Çalıştayda bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bir şeyin kalıcı olmasının tek yolu 'bilimsel ve akademik çalışmalara konu olmasından' geçiyor. Bunu başarabilirsek Bodrum'un turizm potansiyelinin yanına bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü ve sanatı da yerleştirmiş oluruz" dedi.

- “Şehrin İyi Hali” konserinde gençler Şanışer & Sokrat St ile coşacak

Akbank’ın bu sene sekizincisini gerçekleştireceği ve gençlerin gönüllükle tanışmalarına imkân yaratan “Şehrin İyi Hali” projesi kapsamında Şansier&Sokrat St, 13 Kasım Pazar günü Water Garden Ataşehir’in içinde yer alan JJ Arena’da bir konser verecek. Gönüllülük etkinliklerine dâhil olan gençlerin fiziksel olarak katılabileceği konseri, jojo.live’da ise online olarak tüm gençler izleyebilecek.