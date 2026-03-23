Ajanlar: Kontrolü devrederken kaybettiklerimiz

Bugün yapay zekâ denince akla ilk gelen şey, bizimle konuşan sistemler. Siz sorarsınız, o cevap verir. Bir diyalog vardır ama sorumluluk yoktur. Peki YZ ajanları? Onlar çok daha fark­lıdır. Bir hedef alır, plan kurar, araçları kullanır ve işi sizin adınıza tamamlar. Chat konuşur; ajan çalışır.

Şimdilik, bu ajanlar en çok yazılım geliştirme alanında kullanılıyor. Kod yazıyor, test ediyor, hataları düzeltiyor ve sistemi yayına alıyor. Bu, verimlilik açısından inanılmaz bir sıçrama. An­cak burada gözden kaçan çok önemli bir şey var: işi yapanla işi bilen arasındaki fark yavaş yavaş kapanmıyor, tersine açılıyor. Çünkü işi artık siz değil, sizin yerinize çalışan bir sistem yapıyor.

Tesla ilk otopilot özelliklerini sunduğunda insanlar temkinliydi. Direksiyon bırakılmıyor, kontrol hissi korunuyordu. Zamanla sistemler gelişti, güven arttı. Bugün Waymo gibi şirketler tamamen sürücüsüz araçlarla hizmet veriyor. Artık araç var ama sürücü yok. Ve belki de daha kritik soru şu: Sürücü hala sürmeyi biliyor mu?

Aynı soru şimdi yapay zekâ ajanları için geçer­li. Bugün biz hala sürecin içindeyiz. Kontrol edi­yoruz, müdahale ediyoruz. Ama yarın? Finansı­mızı ajan yönetecek, operasyonumuzu ajan yü­rütecek, kararlarımızı ajan optimize edecek. Biz sadece “onaylayan” konumuna geçeceğiz.

Oysa ben hep şunu söylerim: Bir iş sahibi sa­dece onaylamaz. Gerektiğinde ceketini çıkarır, sahaya iner ve o işi bizzat yapar. İşin mutfağı­nı bilmeyen, süreci içselleştirmeyen biri gerçek anlamda yönetemez. Çünkü kriz anı geldiğinde sistem değil, insan devreye girer.

Ama her şeyi ajanlara bıraktığımız bir dünya­da ne olacak?

Bir gün sistem hata yaptığında…

Bir gün veri yanlış aktığında…

Bir gün karar mekanizması çöktüğünde…

Ceketinizi çıkarıp o işi gerçekten yapabilecek misiniz?

Asıl risk burada başlıyor. Verimlilik kazanır­ken yetkinlik kaybediyoruz. Hız kazanırken de­rinliği kaybediyoruz. Ajanlar işleri mükemmel yapıyor olabilir, ama biz o işi yapma kabiliyeti­mizi sessizce yitiriyoruz.

Ve bu sadece iş dünyasıyla sınırlı değil. Gün gelecek, insanlar sadece işlerini değil, kararla­rını da devredecek. Bir yatırım, bir kariyer, bir ilişki… hatta daha büyük kararlar. Sandık başına gittiğinizi düşünün. Kendi aklınızdan önce, ya­pay zekânın görüşünü merak ederseniz...

“Benim için en doğru karar hangisi?”

İşte o an mesele sadece teknoloji olmaktan çı­kar. Çünkü artık soru şu değildir: Yapay zekâ ne yapabiliyor?

Asıl soru şudur: Biz hala ne yapabiliyoruz?

Ve eğer bir gün gerçekten ceketi çıkaramıyor­sak…

Belki de kontrolü çoktan devretmişizdir.