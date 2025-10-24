Ajet, Ankara için seferberlik başlattı: Başkenti dünyaya bağlayacak

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, başkent Ankara'nın turizm potansiyelini katlayarak artırmak ve kenti uluslararası bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Bolat, Ankara+ (Plus) adlı projenin detaylarını ve stratejilerini paylaştı.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yöne­tim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ankara ile dün­ya başkentleri arasında hava köprüleri kurmaya hazırlan­dıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde TBMM Dışişleri Ko­misyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Ok­tay önderliğinde ATO, ASO ve bütün paydaşlarla yapılan toplantıya atıfta bulunan Bo­lat, “Ankara’nın turizm po­tansiyelini artırmak ve kenti uluslararası bir destinasyona dönüştürmek için seferber­lik başlatıyoruz” dedi. Bolat, Ankara’ya 2024 yılında yakla­şık 665 bin turistin geldiğini belirterek, “Bizim hedefimiz 2028 yılında bunu 5 milyona çıkarmak.

Her gelen turistin 1000 dolar minimum katkı sağlayarak Ankara ekonomi­sine 5 milyar dolar katkı sağ­lamak. İstanbul bugün dünya­da en çok ziyaret edilen ikinci şehir, ancak Ankara’da bu sa­yı hala çok düşük. Oysa şehir ve çevresi kültür miras açısın­dan çok zengin. Bu nedenle biz de çalışmalara başladık” diye konuştu. Ankara’da düzenle­nen toplantıda, Ankara’nın tu­rizm potansiyelini artıracak “Ankara Plus” projesini, TH­Y’nın ekonomiye katkılarını ve Ajet’in hedeflerini anlattı.

Ankara Plus çevresini de cazibe merkezi yapacak

AJet, Türk Hava Yolları ile Ankara+ (Plus) adlı bir viz­yon projesi yürütüyor. Ahmet Bolat, proje ile Ankara’nın İç Anadolu ve çevre illerle bir­likte bir turizm destinasyonu olarak konumlandırıldığını aktararak, “Proje kapsamında; Ankara’ya hava yolu ile getiri­len turistlere, kentte 2 gün ge­çirdikten sonra çevredeki 15 şehirden en az bir ya da ikisini karayoluyla ziyaret ederek ta­rihi ve doğal güzellikleri gör­me fırsatı sunulması hedef­leniyor. Ankara çevresindeki Nevşehir, Konya, Eskişehir, Çorum, Kayseri gibi illerin ta­rih, kültür, gastronomi ve doğa turizmi açısından sahip oldu­ğu potansiyel ile cazibe mer­kezi haline getirilmesi planla­nıyor. Örneğin; tarih, kültür ve macera odaklı bir hedef kitle için 2 gün Ankara+ 3 gün Ka­padokya şeklinde planlanan 5 günlük paketlerle bölgesel kalkınma ve tanıtım destekle­necektir. Proje sayesinde, böl­gedeki tüm şehirlerin turizm­den pay almasını sağlayacak bir ekosistem oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

Amerikalı turiste 5 bin $’a check-up programı

THY ve AJet’in, turizmi yal­nızca tatil odaklı değil, sağlık ve eğitim alanlarında da geliş­tirmeyi hedeflediğini kayde­den Bolat, ABD’de başlatılan sağlık kampanyasının ayrın­tılarını da paylaştı:

“Amerika’dan hastaları geti­rerek İstanbul’da dört yıldızlı otellerde konaklatıyoruz. Ko­lonoskopi, endoskopi ve MR gibi işlemleri içeren kapsam­lı check-up programını 5 bin dolara sunuyoruz. Yurtdışın­da sağlık çok pahalı, biz burada çok uyguna yaptırıyoruz. Ora­da bu işlemler 50 bin dolardan aşağı yapılmıyormuş. Üstelik İstanbul’u da gezdiriyoruz. 3 yıllık bu proje ile yaklaşık 1,5 milyon kişiyi getirdik. Bu hiz­meti AJet aracılığıyla Anka­ra’daki hastanelerle de uygu­lamayı planlıyoruz.”

Ahmet Bolat, başkent çev­resinde 2 saatlik mesafede yer alan 17 UNESCO mirasının tur programlarına dâhil edi­leceğini, eğitim ve gastronomi turizmine de ağırlık verilece­ğini açıkladı.

“Ankara’ya gelen turistler için bir aylık Türkçe eğitim programı başlatacağız. ‘Anka­ra’ya gel, Türkçe öğren, dizini Türkçe izle’ sloganıyla tanıtım yapa­cağız” diyen Bolat, projenin hem kültürel etkileşimi hem de şehrin tanı­nırlığını artıracağını belirtti.

2026’da Ankara’dan yeni uçuşlar başlayacak

Ahmet Bolat, Ajet’in uçuş noktalarıyla ilgili şu bilgile­ri verdi: “AJet, 34 ülkede 60 dış hat ve 41 iç hat olmak üze­re toplam 101 noktaya uçu­yor. Esenboğa Havalimanı’n­dan Avrupa’dan Kafkasla­ra, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya 26 ülkede 35 farklı şehre sefer yapı­yor. AJet Ankara’dan 33 kente haftada 436 sefer yapıyor. 2025 yılında An­kara Esenbo­ğa Havalima­nı’ndan Tif­lis, Kahire, Şam, Er­bil Bar­selo­na ve Madrid hatlarını açtı. 2026 yılı sonuna kadar Ankara’dan 5 yeni ülkede 9 şehrin uçuş ağına katılması planlanıyor.”

Uçak sayısı 200’e çıkacak

Ajet’in şu anda 86 olan uçak sayısının önümüzdeki sene 103’e çıkacağını bilgisini pay­laşan Bolat, “2033 yılında 200 uçağa çıkma hedefimiz var. Bunun 60-70 arasını Anka­ra'ya konumlandırmak istiyo­ruz” dedi. Bolat, Avrupa’da ye­ni uçuş hakları almakta zorluk yaşadıklarını, ancak diploma­tik ve ticari ilişkiler yoluyla bu engelleri aşmaya çalıştıkları­nı bildirdi. Bolat, “İspanya’ya gidip ‘Ankara’dan Madrid ve Barselona’ya turist getirece­ğiz’ dedik. Karşılıklı fayda sağ­landığında bu izinlerin veril­mesi kolayla­şıyor” diye konuştu.

"Sadece 300 milyon dolar ticari borcumuz var"

Türk Hava Yolları şu anda 512 uçağı bulunuyor. Ahmet Bolat, şirketin finansallarıyla ilgili de bilgi verdi: “Bu büyümeyi kendi finansallarımızla sağladık. Türk Hava Yolları’nın şuanda sadece 300 milyon dolar ticari borcu var. Kapasitemizi %45 artırdık. Yolcu sayımızı da %20 yükselttik. 6 ayda 42 milyon yolcu taşıdık. Daha fazla katma değeri yüksek yolcular taşıyarak gelirimizi de artırdık. Kültür turizmine gelen yolcuların daha fazla ticari katkısı oluyor ve biz 3 yıldır buna odaklandık. İlk 6 ayda altı 100 milyon dolar kârımız oldu. Geçen sene hissedarlarımıza 250 milyon dolarlık bir temettü verdik. Borçluluğumuz da son 3 yılda azaldı. 6,1 bir milyar dolar borcumuzun çoğu finansman borcu. Türk Hava Yolları, finansalları çok sağlam bir hava yolu.”

Bolat, THY’nin önümüzdeki dönemde hedeflediği 810 uçaklık operasyon kapasitesine de değinerek, “Bu büyüklükte bir filoyu sürdürebilmek için şirketimizin yılda 8 milyar dolar kâr elde etmesi gerekiyor. Ancak gelecek dönemde uçak finansmanları ve yeni yatırımlar nedeniyle finansal yükümlülüklerimiz artacak. Bu nedenle operasyonel verimliliği ve kârlılığı artırmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.

100. yılda 810 uçak hedefi

THY, 2033'te yani kuruluşunun 100. yılında 810 uçağa çıkacak. Ahmet Bolat, “Bu sene Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına katkımız 35 milyar dolar oldu. Bu rakam 2033'te 144 milyar dolara çıkacak. Şuanda 95 bin olan çalışan sayımız 150 bine çıkacak. THY, iştirak şirketlerimizle Türkiye'nin ikinci büyük holdingiyiz” ifadelerini kullandı. Ahmet Bolat, Türkiye’ye 2024'te 18 milyar dolar bir döviz getirdiklerini, bunun 8,9 milyar dolarının Hazine’de kaldığını belirterek, bu yıl 19 milyar dolar döviz getireceklerini ve bunun da 9,6 milyar dolarının ülkede kalacağını kaydetti.

20 yılda 180 havayolu şirketi battı

Son 20 yılda 180 tane hava yolu şirketinin iflas ettiğini dile getiren Ahmet Bolat, “2024- 2025 yılında 14 havayolu battı. Hava yolu hakikaten zor bir sektör. IATA ortalamalarında bir yolcunun hava yoluna bıraktığı kâr 7 dolardır. Havacılık marjı çok dar bir sektör. Onun için de nakit akışını yönetemeyen hava yolları batıyor” diye konuştu.

“Boeing anlaşmasına yaklaşıyoruz"

Ahmet Bolat, Boeing ile 150 adet 737 MAX uçak için yapılan anlaşmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bolat, dar gövdeli uçak anlaşmasının da henüz tamamlanamadığını belirtirken, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Ajet’in Barselona ve Madrid seferleri başladı

AJet, uçuş noktalarına İspanya’nın önemli kentleri Barselona ve Madrid’i ekledi. AJet’in dün başlayan Ankara- Madrid seferleri salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü olacak. AJet’in bugün başlayacak Ankara- Barselona seferleri ise pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün icra edilecek. Ankara’dan 26 Ekim 2025’te Erbil’e, 3 Kasım 2025’te Bağdat’a uçuş başlatacak. Bolat, “Uçuş hakları geldikçe Ankaramızı dünyanın her tarafına bağlamaya çalışıyoruz. Türki Cumhuriyetlerimiz, Kuzey Afrika, Orta Doğu’ya ulaşabiliriz” diye konuştu.

Her 2 dakikada yurt içine uçuyoruz

THY YK Başkanı Bolat, THY’nın 541 noktaya uçtuğunu belirterek, “Her dakikada yurt dışına, her iki dakikada da yurt içine uçumuz bulunuyor. İş dünyasını İstanbul'dan 2,5 saatte ortalamada gideceği destinasyona bağlayabiliyoruz. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'na getirdiğimiz bir yolcuyu da bir sonraki uçuşuna ortalama 2,5 saatte bağlayabiliyoruz. 52 bin uçuş bağlantımız var” dedi.

“İstanbul Havalimanı olmasaydı büyüyemezdik"

Ahmet Bolat, İstanbul Havalimanı’nın THY için stratejik önemini vurgulayarak, şirketin büyümesinin bu altyapı sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Bolat, İstanbul Havalimanı’nın THY’nin ana merkezi (hub) konumunda olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Türk Hava Yolları olarak tüm operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı üzerinden yürütüyoruz. Şu anda havalimanındaki uçuş trafiğinin yüzde 78’i bize ait. Yaklaşık 115 hava yolu şirketi İstanbul’a uçuyor, ancak bu trafiğin yalnızca yüzde 22’sini diğer hava yolları oluşturuyor. Kalan büyük kısmını biz taşıyoruz. Eğer bu havalimanı inşa edilmemiş olsaydı, Türk Hava Yolları 300 uçakla sınırlı kalırdı. Eski altyapı büyümemizin önünde ciddi bir engeldi.”

AJet uçaklarında internet dönemi başlıyor

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Türk Hava Yolları (THY) ile AJet arasında mil sisteminde tam entegrasyonun kısa süre içinde tamamlanacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren AJet uçaklarında internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Sarp, hâlihazırda AJet uçuşlarında mil kazanımının mümkün olduğunu belirterek, sistemin ikinci fazının birkaç ay içinde devreye alınacağını söyledi. Havelsan ve Aselsan iş birliğiyle uçaklara internet altyapısı kurulacağını ekleyen Sarp, “Önümüzdeki sene AJet uçaklarında internet hizmeti vermeye başlayacağız” dedi. Bu sayede yolcular, uçuş sırasında çevrim içi bağlantı imkânına kavuşacak.