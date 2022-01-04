AK Parti döneminin en yüksek enflasyonu

Enflasyon spirali yükseliyor... 19 yıllık AK Parti döneminin en yüksek artışlı enflasyonu, ilk çeyrek beklentisi de hesaba alındığında Türkiye’yi dünya rekortmeni yapmaya doğru taşıyor.

Aralık sonunda art arda gelen doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamların henüz yansıtılmadığı TÜİK’in dün açıkladığı rakamlar, 19 yıllık AK Parti iktidarında enflasyonun en azgın dönemini yaşadığını gösteriyor. TÜİK verilerinin ortaya koyduğu bir diğer gerçek, son zamların piyasaya yansımasıyla 2022’in ilk çeyreğinde yine yüksek enflasyonla yüz yüze kalacağımızı ortaya koyuyor.

Aralık ayında TÜİK verilerine göre TÜFE aylık yüzde 13.58, yıllık yüzde 36.08 artarken, aylık 19.8 oranında artan YÜFE’nin yıllık artışı ise yüzde 79.89 oldu. Bu da önümüzdeki döneme yansıyacak bir başka enflasyon göstergesi olacak.

Merkez Bankası’nın PPK toplantılarında faiz indirimi yaparken dikkate aldığını açıkladığı çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 31.9 olarak haftalık yüzde 14’e indirilen repo faizinin iki katından fazla bir sonuç verdi. Bu ise Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin hiçbir sonuç vermediğini ortaya koyuyor.

Yıllık artışın üstünde artış gösteren ana harcama gruplarına baktığımızda ilk sırada yüzde 53.16’lık artışıyla ulaştırmayı görüyoruz. Bu akaryakıt zamlarının enflasyonda etkin rol oynadığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ana harcama grupları yüzde 43.80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40.95 ile ev eşyası ve yüzde 40.85 ile lokanta ve oteller. Ulaştırma ve gıdadaki bu artışlar enflasyonun 2021 yılında en çok sabit gelirlileri etkilediğini gösteriyor. Temmuz-Aralık enflasyon rakamına refah payının eklenmesiyle Ocak zammının en az yüzde 30’un üzerinde olması gerekiyor. Bu yazıyı yazarken Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak hükümetin bir ‘’karar’’ almasını beklemekteydim.

Ocak ayında beklenen oranda zam yapılsa da, bunun yüksek enflasyon/pahalılık karşısında yılın ilk yarısında eriyeceğini gösteriyor. Bu nedenle ekonomi yönetiminin hiç vakit kaybetmeden sabit gelirlilerin kullanmak zorunda olduğu, gıda, ulaşım, enerji ve eğitim gibi alanlarda yeni sübvansiyonlarla, onların yaşamını, biraz kolaylaştırmaları gerekiyor. Atılacak adımlardan en önemlilerinden biri temel kullanım alanlarındaki vergilerin düşürülmesidir. Sabit gelirlilerin üzerindeki bu yüklerin azaltılması onların tüketiminin artmasına neden olacak, piyasaya canlılık getirecek.

GÜNÜN NOTU:

Biz enflasyonla uğraşırken AB‘nin para birimi Euro istikrar içinde 20. yaşına bastı.