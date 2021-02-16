AK Parti il kongrelerinde sona gelindi

AK Parti 7’nci Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. Ankara İl Kongresi’nin 17 Şubat, İzmir İl Kongresi’nin 23 Şubat’ta, İstanbul İl Kongresi’nin ise 24 Şubat’ta yapılması planlanıyor. AK Parti büyük kongresi ise mart ayının sonunda yapılacak. Teşkilatlarda başlayan değişim partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile tamamlanacak.

AK Parti 2019 Aralık ayında başlattığı kongre sürecine COVID-19 nedeniyle iki kez ara verdi. Yeni yılla birlikte tekrar hızlanan kongre süreci mart ayında büyük kongre ile tamamlanacak. Böylece, AK Parti 2023 seçimlerine götürecek kadrolarını belirlemiş olacak. AK Parti’nin teşkilatlarını yüzde 70’lere varan oranda yenilediği belirtiliyor. Çoğunlukla video konferans yöntemiyle birden fazla kongreye bağlanan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerinde salonlara giderek mesajlarını verecek.

AĞRI TURİZMDE YOL HARİTASINI YENİLEDİ

‘Türkiye’nin çatısı’ olarak nitelendiren Ağrı Dağı’nın 6 yıl aradan sonra yeniden tırmanışa açılmasıyla birlikte Ağrı turizm potansiyelini ortaya koymak için harekete geçti. Ağrı’nın gelir kapısı Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılmasının ilin ekonomisine önemli katkı sağlanacağını belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, turizmde yeni bir yol haritası ortaya koyduklarını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la görüştüklerini, Ağrı’nın artık sadece dağ turizmi ile anılmayacağını, yeni bir konsept geliştireceklerini anlatan Çelebi, Ağrı Dağı’nın merkezinde dağ kayağı, Patnos lokasyonunda kaya tırmanışları yapılacağını belirtti. Çelebi, Ağrı’nın bir tarafta Nuh’un Gemisi diğer tarafta Balık Gölü, Süphan Dağı, Murat Nehri ve flora zenginliği ile hem doğa yürüyüşü yapanlar, hem de fotoğraf sanatçıları için önemli bir görsel zenginliği ortaya koyduğunu söyledi. Ağrı Dağı eteklerinin önemli kuş gözlem merkezlerinden birinin bulunduğunu belirten Çelebi, Ağrı Dağı tırmanışlarında yabancılardan alınan 250 dolar ücretin 50 dolara indirildiğini, yerel lisanslı dağcılardan ise artık ücret alınmayacağını ifade etti.