AK Parti kampa giriyor,  gözler 3600 açıklamasında

Covid-19 nedeniyle ara verilen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantıları yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleşecek. Dış politikadan, terörle mücadeleye, tarımdan, ekonomiye kadar pek çok başlık kampın gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan 3600 ek gösterge çalışması, sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsayan ya da daha fazla kamu çalışanını kapsayacak şekilde alternatifler içeriyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanı tarafından Kızılcahamam’da açıklaması bekleniyor.

Bugün başlayacak AK Parti kampı, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleşecek.

Ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde “Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu “ yapılacak. Oturumda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz sunum yapacak. Meclis gündemi, yapılacak yasal düzenlemeler, 2023 seçimlerinin yol haritası, milletvekillerini saha çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde “Güvenlik ve Dış Politika Oturumu”nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunumları gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın moderatörlüğündeki “Ekonomi” başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak. Kampın ikinci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in tarım ve enerji başlıklarında yapacakları bilgilendirmelerin ardından, AK Parti kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.