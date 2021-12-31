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AK Parti Öğretmenlik Meslek Kanunu tamamladı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

AK Parti,  öğretmenliğin kariyer meslek olarak tanımlanarak, meslekte 10 yılını tamamlayanların ‘uzman öğretmen’ olmalarına imkan sağlayacak 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni bugün Meclis Başkanlığı’na verecek. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve maaşları bin  lira artacak.

Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin TL artış sağlanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis’te yaptığı açıklamada teklifle öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirdiklerini, böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde "adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik" hakları, görevleri ve sorumluluklarının kanunla netleştirildiğini belirtti.

Ünal, 10 yıllık uzman öğretmenlerin başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmen olacaklarını, ilave bir derece alarak maaşlarında 2 bin lira artış bağlanacağını söyledi.

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000'den 3600'e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını açıkladı.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü, bu çalışmanın 2022 yılında tamamlanmasını beklediklerini anlatarak, bu nedenle bu maddenin yürürlük tarihini 2023 bütçe görüşmeleri sonrasına 15 Ocak 2023 tarihine bıraktıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu sözlü mülakattan elenen öğretmen adayları için MEB’e gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti.

MEB’e gideceğini önceden duyuran Kılıçdaroğlu'na, MEB’e gitmeden önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" yanıtı geldi.

Kılıçdaroğlu, MEB’e giderek Bakanlık binası önünden Bakan Özer’e "Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray’da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere haksızlık yapılan bir tabloya izin vermeyeceklerini belirterek, "Bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, birinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme Sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, torpil oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur” diye konuştu.

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