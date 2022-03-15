AK Parti ve MHP’nin yeni seçim tasarısı ittifak zorunluluğuna son vermeyi amaçlıyor. Bakalım, başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer siyasi partilerin tutumu ne olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 15 maddelik seçim yasa tasarılarını TBMM Başkanlığına sunup, bunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladılar.

Tasarı, MHP’nin karşı çıktığı ve AK Parti görüşü olan dar/ daraltılmış bölge önerilerini içermiyor. Ülke seçim barajı yüzde10’dan 7’ye indiriliyor.

Yazıcı, basın toplantısı sırasında seçim barajı konusunda bir soruya yanıt verirken, ”Bu bizim teklifimiz. Bugüne kadarki verileri değerlendirerek uygun gördüğümüzü teklif ettik. Meclise ipotek koyamayız, ne yapar bilmiyoruz” diyerek, tasarıyı bütünüyle benimseyen bir yaklaşım sergiledi. MHP’li Yıldız, “Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren, bir yıl içinde yapılacak seçimlerde Anayasaya göre uygulanamaz. Bu durumda erken seçim tartışmaları da son bulacaktır” diyerek, başka bir açılım getirdi.

DÜNYA Ankara Büro’sunun bugünkü gazetemizde okuduğunuz haberine dayanarak yasa taslağının ana çerçevesini şöylece çizmek istiyorum:

Milletvekili seçimlerinde yüzde 10 olarak uygulanan ülke barajı, yüzde 7’ye indirilecek. İttifakın oyu, ülkede barajı geçtiği takdirde, her seçim çevresinde her bir partinin oyu dikkate alınarak milletvekili dağılımı yapılacak.

Seçime girebilmek için TBMM’de grup kurma koşulu kaldırılacak. Son seçime girerken İYİ Parti'nin CHP’den 15 milletvekilini geçici olarak transferi gibi seçim düzenlemeleri son bulacak.

İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin birinci sınıfa terfi etmiş yargı üyeleri arasından kura ile belirlenecek.

Sandık Kurullarına üye bildirme hakkı olan partinin oluru olmadan, başka bir partili üye gösterilemeyecek.

Başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer siyasi partilerin tutumu ne olacak?

Benim beklentim, Seçim, Siyasi Partiler ve Siyasal Etik Yasası konularının birlikte ele alınmasıydı.

Gördüğüm, bu teklif MHP’nin itirazıyla AK Parti'nin dar bölge/daraltılmış bölge önerilerini içermeden, MHP‘nin karşı çıkışıyla, küçük partileri ittifaklara giren yapısını tümüyle değiştirme amacıyla hazırlanmış. Bakalım bu tasarı aynen mi ya da değiştirilerek mi yasalaşacak?

GÜNÜN SÖZÜ:

Gösterimde olan BERGEN filmi, kadın cinayetlerinin vahşetini ve cezasız kalışını bir kez daha sergiledi.