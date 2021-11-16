AK Parti’de görev değişimi, Bostancı’nın yerine Yılmaz’ın gelmesi bekleniyor  

TBMM Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Naci Bostancı’nın yerine gelecek ismi seçmek için AK Parti Grubu yarın seçim yapacak. Bostancı’nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın gelmesi bekleniyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Temmuz 2018 tarihinde seçilen ve o tarihten bu yana görevini sürdüren Bostancı, genel başkan danışmanı olarak AK Parti Genel Merkezi’nde görev alacak.

AK Parti Grup Başkanlığı’ndan milletvekillerine yapılan duyuruda AK Parti Grubunun Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacağı, grup toplantısı öncesi grup başkanı seçimi yapılacağı bildirildi.

Duyuruda, Grup Başkanı Naci Bostancı’nın 2023 seçimleri çerçevesinde genel merkezde görev alacağı bilgisi yer alırken, ”Grup iç yönetmeliğinin 5 ve 21'inci maddeleri gereğince grup toplantısı öncesinde yapılacak kapalı oturumda seçim yapılacaktır” denildi.

Edinilen bilgiye göre, Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçtiğimiz aylarda görüşerek görevden affını istedi. Grup başkanlığı görevine gelmesi beklenen İsmet Yılmaz, TBMM çalışmalarının planlanması, Meclis’te siyasi partiler arasında diyalogun sağlanması, başta yasa teklifi olmak üzere AK Parti Grubu’nda yürütülen çalışmalarda grup başkanvekilleri arasında koordinasyonun sağlanması noktasında görev üstlenecek.

AK Parti kulislerinde, İsmet Yılmaz’ın ismi olumlu karşılanırken, çalışkan, disiplinli, milletvekilleriyle iletişimi güçlü bir isim olduğu dile getiriliyor.

“Ekonominin kitabını yazdık “ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

“Biz ekonominin kitabını yazdık“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,“Ekonomide böyle bir beceriksizliğin kitabı yazılmadı” açıklamasıyla yanıt verdi.

Öztrak, “1 Dolar, 10 lirayı geçmiş, sarayda oturan kibir abidesi, ‘Ekonominin kitabını yazmaktan’ bahsediyor. Sanki milletin perişan haliyle alay ediyor” dedi.

Öztrak, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sistem değişikliğine vurgu yaparak, “Bu ucube rejim gömleği artık yama tutmaz, bu çirkin elbisenin ilk sandıkta topyekûn çöpe atılması gerek. Yepyeni, birinci kalite kumaştan, güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini, ortak akılla dikmeye ihtiyacımız var” dedi.

Öztrak, “Erdoğan her şey yolunda diyor. Tek sorunu 50+1 barajıymış. Erdoğan 50+1 kalksın, bu ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30+1’e mi çekelim? Yoksa 20+1’e mi çekelim? Erdoğan’ın bugün 50+1’den şikâyet etmesinin, tek bir nedeni var. Geliyor, gelmekte olanın korkusu. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun, artık aşamaz” dedi.