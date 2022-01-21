AK Parti’den, Akşener’e Öcalan yanıtı: Siyasi iftiradan başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında isim vermeden “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” açıklaması üzerinden başlayan siyasi tartışma sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında Erdoğan’a “Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, görüyorum ki, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum; eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, ‘İmralı’dakini’, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma. Bu memleketi, senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz” şeklindeki sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Twitter hesabından “Sayın Akşener’in “terörist başının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır” diyen Çelik, “Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır” açıklaması yaptı. Muhalefeti, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeye çağıran Çelik, “Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdır” dedi.

HDP’li Güzel’in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon’da

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Fezleke’yi görüşmek üzere Hazırlık Komisyonu kurdu. Karma Komisyon dün, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanarak, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı. Dosyayı görüşmek için 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. Komisyona, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki seçildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Karma Komisyonun yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayarak, kararını raporla açıklayacağını söyledi.