AK Partili eski bir bakanın anımsattığı…

“Ak Parti’nin çimentosu Erdoğan’dır. Ondan sonra parti ayakta duramaz” diyen ak saçlı, AK Partili eski bakanın düşündürdüğü fanteziyi sizlerle paylaşmak istedim.

AK Partili, ak saçlı, bakanlık görevi yapmış bir yönetici, ununu eleyip eleğini astıktan sonra ilginç bir yorum yapmış: “Recep Tayip Erdoğan AK Parti’nin çimentosudur. Aldığı oyun büyük bölümü onun kişiliğine bağlı. Ondan sonra parti ayakta duramaz” demiş. Nedenini sorduklarında “Kuruluş döneminin yöneticilerinden büyük çoğunluğu parti içerisinde faal bir görevde değiller, onun için böyle düşünüyorum. Partinin kendi kimliğini liderden bağımsız geliştirdiğini düşünmüyorum” demiş.

Ülkeyi 20 yıldır yöneten, bütün seçimlerde açık ara önde çıkan bir partinin kendi kimliğini kazanamama konusunu başka AK Partililerle konuştum. Çoğu benzer görüşü paylaştılar. Özal’ın partisinde, Demirel’in partisinde de benzer durumun yaşandığını söylediler.

Bir yönetici daha ileri bir yorum yaparak, “AK Partiden ayrılarak parti kuran Davutoğlu ve Babacan’ın, Erdoğan sonrası AK Parti mirasına şimdiden talip olduklarını bir kenara yaz. O oyların siyaset sahnesinde talibi çok” dedi.

2023 seçimleri öncesi yapılan anketlerde AK Parti oy oranının ne çıktığını araştırdım. 15 kadar anket sonuçlarıyla karşılaştım. AK Parti oyunun yüzde 27- 35 arasında olduğunu gördüm. Birçok ankette, CHP’nin oyunun AK parti oylarının bir iki puan altında olduğunu, adı bilinmeyen bir kamuoyu şirketi anketinde AK Partinin 10 puan farka ulaştığına tanık oldum. İttifaklarla ilgili anket sonuçlarının çoğunda Millet İttifakı, biraz farkla Cumhur İttifakının önünde gözüküyor. En kötüsü başa baş olduğu görülüyor.

Eski yöneticinin “Partinin çimentosu Erdoğan, ondan sonra parti ayakta duramaz” değerlendirmesine bağlı olarak, AK Parti oylarına kimlerin talip olabileceğini düşündüğümde, çok sayıda bir liste çıktı. Cumhur İttifakı ortağı MHP başta geliyor. Zaten iki parti arasında önemli oy geçişleri olduğu bazı araştırmalarda da yer alıyor. Onun dışında milli görüşün iki temsilcisi Saadet ve Yeni Refah, bu oyların talibi olacaktır. Babacan ve Davutoğlu talipler arasında. Siyaset sahnesinin merkezine yerleşmek isteyen İYİ Parti de bu paylaşımda yer almak isteyecektir. AK partide kalarak yola devam etmek isteyecekleri de unutmamak lazım.

Peki bu siyasal fanteziyi niye yaptığım sorulabilir?

1962’de başlayıp 60 yılı bulan gazetecilik yaşamımda siyaset sahnesinde yaşananları izlemiş olmam, çok farklı siyasal parti olayını gözlemem, bana bu değerlendirmeyi yaptırdı.

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