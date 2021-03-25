AK Parti’yi seçimlere götürecek kadro...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde Cumhur İttifakı’nın önemine özel vurgu yaptı. Parti yönetim kadrolarında genişleme olurken, hükümette de değişiklik sinyalleri verildi. Çok yakın bir dönemde 4-5 bakan değişikliği olabilir.

AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapıldı. Kongrede MKYK üye sayısı 50’den 75’e çıktı. Aralarında son Başbakan Binali Yıldırım ve gazetemiz yazarı Resul Kurt’un da olduğu çok sayıda yeni ismin MKYK’ya girdiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması 1 saat 43 dakika sürdü, beklenenden uzun ve çok başlıklıydı. Erdoğan, 81 ilin tek tek isimlerini sayarak, hepsi için ayrı ayrı nitelendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’na verdiği önemi belirtirken “Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından 2053’e uzayan yeni döneme bu ittifakla ulaştıracağız’’ diyerek, Cumhur İttifakı’na verdiği önemin altını çizmiş oldu. Muhalefeti eleştirirken de sadece 3 kez ‘‘Bay Kemal’’ çıkışı yaptı.

Cumhurbaşkanı, para-döviz piyasalarındaki dalgalanmalar konusunda açık konuştu: Son dönemdeki dalgalanmalar ülkemiz ekonomisinin gerçek gücünü belirtmiyor! Erdoğan‘a göre yeni nesil bir anayasaya ihtiyaç var. İnsanı odağına alan bu anayasa çalışması gelecek yılın ilk çeyreğinde ele alınabilecek. Erdoğan’ın engelli ve asgari ücretli çalışanlarının gelişimine değinmesi dikkatimi çekti. Türkiye KOBİ’ciliğinin “er meydanı” olan OSB’lerin sayısal artışını vurgulaması önemliydi. Bu, siyasetin KOBİ olgusunu gerçek gündemine aldığını gösteriyor.

MKYK üyeleri arasında önemli değişim var. Bunun siyasi kulislerde yorumu şu: Bazı isimlerin parti yönetimi dışında kalması bir hükümet değişikliğinin habercisidir... Bunu tamamlayan yorumsa, yakın bir dönemde 4-5 bakanın değişmesinin de söz konusu olduğu…

Genellersem, AK Parti 7. Olağan Kongresi Cumhur İttifakı’nın temellerinin sağlamlığını ifade ederken, parti yönetim kadrolarında ve hükümette de değişimler olacağının ipuçlarını veriyor.

Bu kongre ile başlayan yeni dönemin AK Parti’ye ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum...

GÜNÜN NOTU:

İki kıdemli siyasetçi, Ertuğrul Günay-Altan Tuna ikilisinin “1971-1982 Muhtıradan Darbeye’’ başlıklı kitabı, Türkiye’deki siyaseti derinlemesine ele alıyor, herkese öneriyorum.