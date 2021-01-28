Ak Portföy Karaman’da, Sancak Konya’da yatırım yaptı

Türkiye’nin önemli iki grubu dün İç Anadolu Bölgesi’nde iki önemli yatırım yaptı. Bunlardan ilki Ak Portföy, diğeri ise Sancak Ailesi. İlk haberimiz Ak Portföy’ün Karaman merkezli Üçsa Ambalaj’a ortak olmasıyla ilgili. Ak Portföy bu yatırımı Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden gerçekleştirecek. 1996’da temeli atılan Üçsa Ambalaj, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim gerçekleştiriyor. Küçükoğlu Ailesi tarafından yönetilen Üçsa’nın Karaman’daki 40 bin metrekarelik alana kurulu tesisinde 230 kişi çalışıyor. Baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksible (esnek) ambalaj üretimi gerçekleştiren Üçsa, yiyecek-içecek, temizlik ürünleri, evcil hayvan yemleri gibi birçok farklı alanda esnek ambalaj üretiyor. Şirket cirosunun yüzde 30’unu Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Amerika ve Türki cumhuriyetlerine olan satışından elde ediyor.

Sancak Ailesi, Öztekfen'in ana ortağı oldu

İkinci haberimiz ise Sancak Ailesi’nin kurduğu Saya Grup ile alakalı. Saya Grup, 56 yıllık geçmişi olan Öztekfen’in yüzde 66’sını satın almak için gereken onayı Rekabet Kurumu’ndan aldı. Satın alma görüşmeleriyle ilgili haberi 23 Kasım’da ilk kez Dünya Gazetesi duyurmuştu. Bu satın almayla birlikte ilaç ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla bilinen Sancak Ailesi, Öztekfen Redüktör’ün ana ortağı oldu. Mehmet Büyükpişirici tarafından 1964 yılında kurulan Öztekfen, redüktör imalatının yanı sıra elektrik motoru ve elektrik motoru malzeme satışı gerçekleştiriyor. Konya’da 12 bin metrekarelik fabrikada üretim yapan Öztekfen’in ana hissedarı olmaya hazırlanan Sancak Ailesi ise ticari yolculuğuna 1950’li yıllarda başladı. 1990’lı yıllarda Es Ecza ve Koz Ecza Depoları ile ilaç dağıtım sektörüne giren aile, 1993 yılında Hedef Ecza Deposu’nu kurdu. 2001 yılında Walgreens Boots Alliance ile stratejik ortaklık kuran Hedef Ecza Deposu, Hedef Alliance ismini aldı.

200 milyon dolarlık yatırımla ilaca girdi

Hedef Alliance’ın kurucusu Sancak Ailesi, 2006’da bölündü. Ethem Sancak’ın amca ve çocukları olan Abdulrezzak Sancak, Haluk Sancak ve diğer 12 kardeş, Saya Grup adında yeni oluşuma girdi. İzmir’deki yatırımlarıyla bilinen Folkart Yapı A.Ş. ile inşaat işine giren Saya Grup, 2007 yılında Alpark marketler zincirini satın aldı. Bu markayı Saya Grup, 2010 yılında CarrefourSA’ya devretti.

2011’de Pharmactive İlaç’ı 200 milyon doların üzerinde bir yatırımla kuran Saya Grup, yıllık 330 milyon kutu üretim kapasiteli bir fabrikayı hayata geçirdi.

Saya Grup’un portföyünde ayrıca Türkiye’nin en büyük elektrik motor üreticilerinden Volt Motor, Volt Teknoloji, madencilik şirketi Liva Krom İşletmeciliği, Uludağ Harmancık Krom gibi firmalar da bulunuyor. Saya Grup, 2023 yılı ciro hedefini ise 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.