“Akaryakıt istasyonları kepenk kapatma noktasına geldi”

Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Son bir yılda benzine yüzde 94, mazota yüzde 115 zam yapıldı. Doların 18 lira olduğu 20 Aralıkta, motorin 11,6 liraydı, bugün dolar 13,5 lira, motorin fiyatı ise 14 lira 40 kuruş. Dolar düştü ama akaryakıt fiyatları arttı. Aralıkta 1 litre motorindeki vergi oranı yüzde 14'tü, bugün vergi oranı yüzde 30'a çıktı. İktidar tam da vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu anda eşel mobili neden devreden çıkardı?” diye sordu.

Ekonomik kriz, zamlar ve akaryakıt sektöründeki yanlış uygulamalar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının kepenk kapatma noktasına geldiğini söyleyen Güzelmansur, sektörün sıkıntılarına “Ülkemizde 14 bin akaryakıt istasyonu var. Artan maliyetler, sabit kalan kar marjı ile akaryakıt istasyonları zarar ediyor. 2005 yılından beri akaryakıt istasyonlarının kar marjı sabit: 1 TL. Mazot 5 lirayken de kâr marjı 1 lira, mazot şu an 14 lira kâr marjı yine 1 lira. Ama giderleri sürekli artıyor. Personel giderleri yüzde 51, akaryakıt giderleri yüzde 133, işletme giderleri yüzde 99 arttı. Bu giderlerle akaryakıt istasyonlarının ayakta kalmasını bekleyemeyiz; öncelikli olarak sabit kâr marjı uygulamasına çözüm bulmalıyız. Burada, kâr marjını yüzde olarak belirleyecek ve bu oranın her yıl enflasyon oranında artırılmasını sağlayacak bir düzenleme getirebiliriz. Aksi halde büyük çoğunluğu kapanma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu istasyonların kapanması hâlinde 250 bin çalışan işsiz kalacak, bu durum da yaklaşık 1 milyon yurttaşımızı olumsuz etkileyecek” açıklamasıyla dikkat çekti.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

2022 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı da iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bölgesel gelişmelerin masada olacağı toplantıda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Türkiye’nin arabuluculuk noktasında atacağı adımlar, Ermenistan ile normalleşme süreci görüşülecek. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmaları MGK’nın gündeminde yer alan başlıklar arasında yer alıyor.