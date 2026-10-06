Akaryakıt ve “klasik eylül” zamlarına rağmen…
Nisan ayından buyana, yani yaklaşık 6 aydır…
Akaryakıt ve hammadde maliyetlerindeki ciddi artışa rağmen:
“Enflasyondaki artışın beklentilerin altında kalması” merak konusu…
★★★
Çok uzağa gitmeye gerek yok…
1 Temmuz’da benzin 63, motorin 65, LPG 31 liraydı…
★★★
Perakende satış hacmi ve tutarında Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan (bayramlara rağmen) gerilemenin:
Son dönemlerde oluşan “yüksek/fahiş fiyatlama alışkanlığını” törpülediği/törpüleyeceği biliniyordu…
★★★
Haziran, temmuz, ağustos aylarında ise:
Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü ve eğitim fiyatlarındaki durgunluk enflasyon ile mücadeleye “ek katkı” sunmuştu…
★★★
Eylül’de mi?
Fon krizi ile birlikte talep daha da daraldı;
Et/süt/yağ/giyim gibi ürünlerdeki “fahiş fiyat uygulayanlarından” geri adım atılmasına da vesile oldu…
★★★
“Dolar kuru, 70-80 lira olmalıydı;
Her an olabilir;
Elimdeki mal/ hizmeti (ev, araba, kebap, pilav, deterjan, domates vb…) bu (olacağına inanılan kur seviyesi) fiyata göre satmalıyım!
Aksi taktirde yerine yenisini koyamam…” anlayışı/alışkanlığı…
Yerini:
“Satamıyorum, fiyatları düşürmem lazım…”, “2 birim faizli kredi kullanacağıma, elimdekini 1 birim zararla satmalıyım…” zorunluluğunun getirdiği/getireceği “gerçekliğe” bıraktı/bırakıyor…
VELHASIL
“Türkiye çok pahalı…” cümlesini, yüksek fiyatlı/ücretli yapısı ile öne çıkan Cenevre’de dahi duymuştum…
Benzer ücret/fiyat yapısıyla bilinen Fransa’da da, “çalışan Türklerin”, tatil için artık İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri tercih etmeye başladıklarını da anlatanlardan biliyordum…
★★★
Kısacası:
“Fiyatlama davranışlarını düzeltmek” için, istek yoktu…
Bu nedenle, kiralar/gıda başta olmak üzere katılık kırılamıyordu...
★★★
Nisan’dan bu yana sinyallerini aldığımız, Eylül ayı ile tescillediğimiz sonuç mu?
Üreticide de, perakendecide de zorunluluk doğdu:
“Satamıyorum, fiyatları düşürmem lazım” şartları oluştu…
(“Ekonomiler için sürdürülebilir olmayan bu düşünce yapısı ve zorunluluklar, enflasyonu kısa dönemde baskı altında tutmak dışında ekonomi için hayırlı mı?”… Farklı bir yazı konusu)
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