Akaryakıt ve “klasik eylül” zamlarına rağmen…

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Nisan ayından bu­yana, yani yakla­şık 6 aydır…

Akaryakıt ve ham­madde maliyetlerin­deki ciddi artışa rağ­men:

“Enflasyondaki artı­şın beklentilerin altın­da kalması” merak ko­nusu…

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Çok uzağa gitmeye gerek yok…

1 Temmuz’da benzin 63, moto­rin 65, LPG 31 liraydı…

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Perakende satış hacmi ve tu­tarında Nisan ve Mayıs ayların­da yaşanan (bayramlara rağmen) gerilemenin:

Son dönemlerde oluşan “yük­sek/fahiş fiyatlama alışkanlığı­nı” törpülediği/törpüleyeceği biliniyordu…

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Haziran, temmuz, ağustos ay­larında ise:

Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü ve eğitim fiyatlarındaki durgunluk enflasyon ile müca­deleye “ek katkı” sunmuştu…

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Eylül’de mi?

Fon krizi ile birlikte talep daha da daraldı;

Et/süt/yağ/giyim gibi ürünler­deki “fahiş fiyat uygulayanların­dan” geri adım atılmasına da ve­sile oldu…

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“Dolar kuru, 70-80 lira olma­lıydı;

Her an olabilir;

Elimdeki mal/ hizmeti (ev, araba, kebap, pilav, deterjan, do­mates vb…) bu (olacağına inanı­lan kur seviyesi) fiyata göre sat­malıyım!

Aksi taktirde yerine yenisini koyamam…” anlayışı/alışkanlı­ğı…

Yerini:

“Satamıyorum, fiyatları dü­şürmem lazım…”, “2 birim faizli kredi kullanacağıma, elimdeki­ni 1 birim zararla satmalıyım…” zorunluluğunun getirdiği/geti­receği “gerçekliğe” bıraktı/bıra­kıyor…

VELHASIL

“Türkiye çok pahalı…” cüm­lesini, yüksek fiyatlı/ücret­li yapısı ile öne çıkan Cenev­re’de dahi duymuştum…

Benzer ücret/fiyat yapısıy­la bilinen Fransa’da da, “çalı­şan Türklerin”, tatil için artık İtalya, İspanya, Yunanistan gi­bi ülkeleri tercih etmeye baş­ladıklarını da anlatanlardan biliyordum…

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Kısacası:

“Fiyatlama davranışlarını düzeltmek” için, istek yoktu…

Bu nedenle, kiralar/gıda başta olmak üzere katılık kırı­lamıyordu...

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Nisan’dan bu yana sinyal­lerini aldığımız, Eylül ayı ile tescillediğimiz sonuç mu?

Üreticide de, perakendecide de zorunluluk doğdu:

“Satamıyorum, fiyatları dü­şürmem lazım” şartları oluş­tu…

(“Ekonomiler için sürdü­rülebilir olmayan bu düşünce yapısı ve zorunluluklar, enf­lasyonu kısa dönemde baskı altında tutmak dışında eko­nomi için hayırlı mı?”… Farklı bir yazı konusu)