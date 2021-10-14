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  4. Akaryakıtta ÖTV kaldırılsın!

Akaryakıtta ÖTV kaldırılsın!

Mehmet KARA
Mehmet KARA ENERJİ GÜNDEMİ mehmetkara2007@yahoo.com.tr

Hiç lafı dolandırmadan konuya gireceğim.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen, getirilen, kullanılan bir cümle kafamı karıştırıyor: Devlet vergi gelirinden feragat etti! Bazen bu cümle “devlet vergi konusunda fedakarlıkta bulundu” şeklinde de kurulabiliyor.

Peki devlet vergiden feragat eder mi?

Bu soruya cevap vermeden önce, devlet kim sorusunu cevaplamak lazım.

Devlet öyle vatandaştan bağımsız bir yapı değil. Teorik olarak vatandaşların kendi rızalarıyla kurdukları ortak bir yapıdır. Kendileri adına bazı hizmetlerin görülmesi için oluşturulmuş bir organizasyondur, mekanizmadır. Öyle kutsal falan da değildir.

Güvenlik ve altyapı hizmetleri, devletin vatandaşa sağladığı imkanların başında gelir.

O halde devlete ödenen vergi devletin değil, vatandaşındır.

Yani devlet vatandaştan bağımsız bir varlık değil ki, vatandaşa hizmet için toplanması gereken vergiden vazgeçsin.

Eğer bundan vazgeçebiliyorsa zaten hiç almaması gerekmez miydi?

Yani boşuna, gerekmediği halde vatandaşın cebine el atıyormuş demektir.

Şimdi başa dönersek, “Devlet akaryakıtta ÖTV gelirinden feragat etti, ediyor” türü cümlelerin hiç bir karşılığı yoktur.

Yani feragat ediyorsa, demek ki bugüne ÖTV adı altında akaryakıt tüketicisinden kesilen para vergi değil, başka bir şeydir.

Madem öyle, akaryakıtta pompa fiyatlarını sabit tutmak için devreye sokulan esnek ÖTV uygulaması kapsamında gidilecek yer kalmamış, yani hazır ÖTV esnetile esnetile sıfırlanmışken, toptan kaldırın gitsin.

Ne siz sıkılın, ne vatandaş bu yükü daha fazla çeksin.

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