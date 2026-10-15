Akbank 12 yılda 25 bin genci iyilik hareketine kattı

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, gönüllülüğün gençlere empati, sorumluluk alma ve liderlik becerilerinin yanı sıra toplumsal dayanışmayı deneyimleme fırsatı sunduğunu söyledi. Akbank’ın 2015’ten bu yana sürdürdüğü Şehrin İyi Hali projesi kapsamında 48 farklı sivil toplum kuruluşuyla 300’ün üzerinde etkinlik ve 200 çevrimiçi buluşma gerçekleştirildi.

Akbank, 2015’ten bu ya­na sürdürdüğü Şehrin İyi Hali projesiyle 12 yılda 25 bine yakın gence ulaş­tı. Gençleri sivil toplum ku­ruluşlarıyla buluşturan pro­je kapsamında bugüne kadar 48 STK ile 300’ün üzerinde et­kinlik ve 200 çevrimiçi buluş­ma gerçekleştirildi. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Se­çil Demiralp, sürdürülebilirli­ğin yalnızca çevreyi korumak ya da finansal sürdürülebi­lirliği sağlamak olarak değer­lendirilmemesi gerektiğini belirterek, insanın ve toplu­mun sürdürülebilirliğinin de bu yaklaşımın merkezinde yer aldığını vurguladı. Demiralp, “Sürdürülebilirlik deyince ak­lımıza hemen çevre, finansal sürdürülebilirlik ve ekono­mik sürdürülebilirlik geliyor. Bunun bir boyutu da toplum­sal sürdürülebilirlik ve insanla temas. Sürdürülebilirliğe bü­tüncül bakıyoruz. İnsan, top­lumun ve insanın sürdürüle­bilirliği, dönüşümü bu yaklaşı­mın kalbinde yer alıyor” dedi.

Geleceğin toplumunu şekillendiriyorlar

Akbank’ın toplumsal fay­da çalışmalarını eğitim, sanat, girişimcilik ve gönüllülük ol­mak üzere dört temel eksen­de ele aldığını anlatan Demi­ralp, gençlere odaklanmala­rının nedenini şöyle açıkladı: “Gençler, geleceğin toplumu­nu şekillendiren kişiler. Gö­nüllülük; dayanışma, beraber­lik, empati, farklı kesimleri an­lama ve kapsama becerilerini geliştiren bir alan. Sorumluluk alma, liderlik, takım çalışma­sı ve toplumsal duyarlılık açı­sından da hem insanları hem de gençleri besleyen bir dene­yim.”

STK’larla gençler arasında köprü

İnsanların topluma kat­kı sunmak istese de nereden başlayacağını bilemeyebil­diğine, STK’ların ise gönüllü desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Demiralp, proje­nin bu iki tarafı buluşturduğu­nu söyledi. Demiralp, “Katkı sunmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen çok insan var. Birçok sivil toplum kuruluşu da kaynak bulmak­ta zorlanıyor. Bu noktada köp­rü görevi görmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Ak­bank Gönüllüleri platformu­nun 2012’de kurulduğunu ve bugün 1000’i aşkın gönüllüye ulaştığını belirten Demiralp, Şehrin İyi Hali’yle gençlerin de toplumsal fayda çalışmala­rına katılmasını amaçladıkla­rını ifade etti.

Projenin bugüne kadarki so­nuçlarına ilişkin bilgi veren Demiralp, “Şehrin İyi Hali ile 25 bine yakın gence ulaştık. Bugüne kadar 48 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalıştık, 300’ün üzerinde etkinlik ve 200 çevrimiçi buluşma ger­çekleştirdik. Bu rakamların yanında sosyal etkiyi de öl­çüyoruz. Projenin sosyal etki skorunda, harcanan her 1 lira karşılığında 4,38 liralık sos­yal etki oluşturulduğunu gö­rüyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge” dedi.

Demiralp, birlikte hareket etmenin gençlerin kişisel geli­şimine de katkı sağladığını be­lirterek, “Günümüzde çok bi­reysel hayatlar yaşıyoruz. Bu deneyim hem kişisel tatmin sağlıyor hem de birlikte hare­ket ettiğimizde neler başarabi­leceğimizi gösteriyor” ifadele­rini kullandı.

Farklı alanları keşfetme ve deneyim kazanma fırsatı

Projede tanıştıkları sivil toplum kuruluşlarında da­ha sonra çalışmaya başlayan gençler bulunduğunu anlatan Demiralp, programın farklı alanları keşfetme ve deneyim kazanma fırsatı sunduğunu söyledi. “Gençler hem eğitim gördükleri alanlarda deneyim kazanabiliyor hem de daha ön­ce hiç tanımadıkları alanla­rı keşfedebiliyor. Bu deneyim onların kariyer yolculukları­nı da şekillendirebiliyor” dedi. Çevrimiçi buluşmalar ve üni­versitelerle iletişim çalışmala­rı sayesinde farklı şehirlerde­ki gençlere de ulaştıklarını be­lirten Demiralp, bu yıl 700’ün üzerinde gence projenin kat­kılarını anlattıklarını kaydetti.

9 STK ile yeni dönem

Şehrin İyi Hali’nin 12’nci dönemi 10 Ekim’de 9 STK’nın katılımıyla başladı. 25 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerde gençler hayvan haklarından kıyı temizliğine, afet farkın­dalığından sosyal kapsayıcılı­ğa kadar farklı alanlarda görev alıyor. Kurtaran Ev ile hayvan­ların bakımına destek veren gençler, TURMEPA ile Riva’da kıyı temizliği yaptı. İlk hafta sonunda 56 kilogram cam ve metal, 210 kilogram plastik ol­mak üzere toplam 266 kilog­ram atık toplandı. Program kapsamında Kokopelli Şehir­de ile kent tarımı ve sürdürü­lebilir yaşam çalışmaları, Tür­kiye Down Sendromu Derneği ile kapsayıcılık etkinlikleri, Bi­lim Virüsü ile afet farkındalığı eğitimleri düzenleniyor.

Ha­di İşaret ile işaret dili farkın­dalığı oluşturulurken Türki­ye Omurilik Felçlileri Derneği ile tekerlekli sandalye birleş­tirme faaliyetleri gerçekleşti­riliyor. Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere gı­da hazırlanması ve dağıtılma­sı çalışmalarına katılan genç­ler, Hayat Tamircisi ile engelli hayvanlar için yürüteç üreti­mine de destek veriyor.

Demiralp, gençlerin top­lumsal sorunların çözümün­de aktif rol almasının önemi­ne dikkat çekerek, “Gençler bir araya geliyor, yeni insan­larla tanışıyor ve bir şeyleri değiştirebileceklerini görü­yor. Kolektif bir çabayla pek çok soruna çözüm üretmek mümkün” dedi.

Yüzde 90’ının STK’larla bağı yok

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Türkiye’de 100 Genç Olsaydı” araştırmasına göre, Türkiye’de 17-25 yaş grubundaki 12,7 milyon gencin yüzde 90’ının herhangi bir STK üyeliği veya gönüllülük deneyimi bulunmuyor. Gönüllü gençlerin oranı ise yüzde 4. Demiralp, gençlerin katılımı için harekete geçmelerini kolaylaştıracak fırsatlar sunulması gerektiğini belirterek, “Gençlerin bu konulara duyarlı olduğunu biliyoruz. Ancak duyarlı olmakla bir faaliyete katılmak arasında bazen bir adım eksik kalabiliyor. Biz de gençlerin o adımı atmasına yardımcı olmak istiyoruz” dedi.