Akbank 12 yılda 25 bin genci iyilik hareketine kattı
Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, gönüllülüğün gençlere empati, sorumluluk alma ve liderlik becerilerinin yanı sıra toplumsal dayanışmayı deneyimleme fırsatı sunduğunu söyledi. Akbank’ın 2015’ten bu yana sürdürdüğü Şehrin İyi Hali projesi kapsamında 48 farklı sivil toplum kuruluşuyla 300’ün üzerinde etkinlik ve 200 çevrimiçi buluşma gerçekleştirildi.
Akbank, 2015’ten bu yana sürdürdüğü Şehrin İyi Hali projesiyle 12 yılda 25 bine yakın gence ulaştı. Gençleri sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturan proje kapsamında bugüne kadar 48 STK ile 300’ün üzerinde etkinlik ve 200 çevrimiçi buluşma gerçekleştirildi. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyi korumak ya da finansal sürdürülebilirliği sağlamak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, insanın ve toplumun sürdürülebilirliğinin de bu yaklaşımın merkezinde yer aldığını vurguladı. Demiralp, “Sürdürülebilirlik deyince aklımıza hemen çevre, finansal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik geliyor. Bunun bir boyutu da toplumsal sürdürülebilirlik ve insanla temas. Sürdürülebilirliğe bütüncül bakıyoruz. İnsan, toplumun ve insanın sürdürülebilirliği, dönüşümü bu yaklaşımın kalbinde yer alıyor” dedi.
Geleceğin toplumunu şekillendiriyorlar
Akbank’ın toplumsal fayda çalışmalarını eğitim, sanat, girişimcilik ve gönüllülük olmak üzere dört temel eksende ele aldığını anlatan Demiralp, gençlere odaklanmalarının nedenini şöyle açıkladı: “Gençler, geleceğin toplumunu şekillendiren kişiler. Gönüllülük; dayanışma, beraberlik, empati, farklı kesimleri anlama ve kapsama becerilerini geliştiren bir alan. Sorumluluk alma, liderlik, takım çalışması ve toplumsal duyarlılık açısından da hem insanları hem de gençleri besleyen bir deneyim.”
STK’larla gençler arasında köprü
İnsanların topluma katkı sunmak istese de nereden başlayacağını bilemeyebildiğine, STK’ların ise gönüllü desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Demiralp, projenin bu iki tarafı buluşturduğunu söyledi. Demiralp, “Katkı sunmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen çok insan var. Birçok sivil toplum kuruluşu da kaynak bulmakta zorlanıyor. Bu noktada köprü görevi görmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Akbank Gönüllüleri platformunun 2012’de kurulduğunu ve bugün 1000’i aşkın gönüllüye ulaştığını belirten Demiralp, Şehrin İyi Hali’yle gençlerin de toplumsal fayda çalışmalarına katılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Projenin bugüne kadarki sonuçlarına ilişkin bilgi veren Demiralp, “Şehrin İyi Hali ile 25 bine yakın gence ulaştık. Bugüne kadar 48 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalıştık, 300’ün üzerinde etkinlik ve 200 çevrimiçi buluşma gerçekleştirdik. Bu rakamların yanında sosyal etkiyi de ölçüyoruz. Projenin sosyal etki skorunda, harcanan her 1 lira karşılığında 4,38 liralık sosyal etki oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge” dedi.
Demiralp, birlikte hareket etmenin gençlerin kişisel gelişimine de katkı sağladığını belirterek, “Günümüzde çok bireysel hayatlar yaşıyoruz. Bu deneyim hem kişisel tatmin sağlıyor hem de birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Farklı alanları keşfetme ve deneyim kazanma fırsatı
Projede tanıştıkları sivil toplum kuruluşlarında daha sonra çalışmaya başlayan gençler bulunduğunu anlatan Demiralp, programın farklı alanları keşfetme ve deneyim kazanma fırsatı sunduğunu söyledi. “Gençler hem eğitim gördükleri alanlarda deneyim kazanabiliyor hem de daha önce hiç tanımadıkları alanları keşfedebiliyor. Bu deneyim onların kariyer yolculuklarını da şekillendirebiliyor” dedi. Çevrimiçi buluşmalar ve üniversitelerle iletişim çalışmaları sayesinde farklı şehirlerdeki gençlere de ulaştıklarını belirten Demiralp, bu yıl 700’ün üzerinde gence projenin katkılarını anlattıklarını kaydetti.
9 STK ile yeni dönem
Şehrin İyi Hali’nin 12’nci dönemi 10 Ekim’de 9 STK’nın katılımıyla başladı. 25 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerde gençler hayvan haklarından kıyı temizliğine, afet farkındalığından sosyal kapsayıcılığa kadar farklı alanlarda görev alıyor. Kurtaran Ev ile hayvanların bakımına destek veren gençler, TURMEPA ile Riva’da kıyı temizliği yaptı. İlk hafta sonunda 56 kilogram cam ve metal, 210 kilogram plastik olmak üzere toplam 266 kilogram atık toplandı. Program kapsamında Kokopelli Şehirde ile kent tarımı ve sürdürülebilir yaşam çalışmaları, Türkiye Down Sendromu Derneği ile kapsayıcılık etkinlikleri, Bilim Virüsü ile afet farkındalığı eğitimleri düzenleniyor.
Hadi İşaret ile işaret dili farkındalığı oluşturulurken Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile tekerlekli sandalye birleştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere gıda hazırlanması ve dağıtılması çalışmalarına katılan gençler, Hayat Tamircisi ile engelli hayvanlar için yürüteç üretimine de destek veriyor.
Demiralp, gençlerin toplumsal sorunların çözümünde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, “Gençler bir araya geliyor, yeni insanlarla tanışıyor ve bir şeyleri değiştirebileceklerini görüyor. Kolektif bir çabayla pek çok soruna çözüm üretmek mümkün” dedi.
Yüzde 90’ının STK’larla bağı yok
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Türkiye’de 100 Genç Olsaydı” araştırmasına göre, Türkiye’de 17-25 yaş grubundaki 12,7 milyon gencin yüzde 90’ının herhangi bir STK üyeliği veya gönüllülük deneyimi bulunmuyor. Gönüllü gençlerin oranı ise yüzde 4. Demiralp, gençlerin katılımı için harekete geçmelerini kolaylaştıracak fırsatlar sunulması gerektiğini belirterek, “Gençlerin bu konulara duyarlı olduğunu biliyoruz. Ancak duyarlı olmakla bir faaliyete katılmak arasında bazen bir adım eksik kalabiliyor. Biz de gençlerin o adımı atmasına yardımcı olmak istiyoruz” dedi.
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