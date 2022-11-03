Akçakaya çiftinin  lavanta yolculuğu..

Bugün meslektaşım ve sar-kırmızı renktaşım , üyesi olmaktan onur duyduğum Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi yönetim kurulu üyesi Cemal Ahmet Akçakaya ve Eşi Şebnem hanımın başarılı girişimlerinden söz edeceğim.

Akçakaya, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makina Mühendisliği bölümünü bitirip ardından Fen Bilimleri Enstitüsünde Makina Mühendisliği ana Bilim Dalı Isı Proses te Yüksek lisansını tamamlıyor.

Eşi Şebnem Akçakaya, liseyi Saint Michel den sonra Işık Üniversitesi İç Mimarlık mezunu.

İç mimarlık alanında tasarım ve uygulamalar gerçekleştirirken bu kez mesleklerinin dışında eşiyle birlikte lavanta yolculuğuna çıkıyor Şebnem hanım .

Lavanta yolculuğu..

Ahmet bey lavanta yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor;

Bizler kurumsal alanda çalışırken, doğa ve lavanta aşığı bir çift olarak, lavantanın doğal halini aradığımız şekilde bulamadığımızı fark edince 2019 yılında lavantanın tıbbi medikal alanında tercih edilen türü Angustifolia cinsi lavantaları kendi lavanta bahçelerimizde yetiştirerek serüvenimize başladık.

Bu başlangıçta Fransızca lavanta sokağı anlamına gelen Rue Lavande ismiyle markalaştık.

Rue Lavande, Tekirdağ’daki lavanta bahçelerimizde hasadını yaptığımız lavantalardan, buhar distilasyonu ile elde edilen %100 doğal herhangi bir katkı maddesi içermeyen lavanta yağını ve yine bu doğal lavanta yağından elde edilmiş, katkı maddeleri içermeyen diğer lavanta ürünlerini, değerli doğa dostu kullanıcıları ile buluşturmayı misyon edinmiş bir markadır.

Lavanta yolculuğumuza başlarken, Mühendislik gücümüzle lavanta büyüsünü birleştirdik dedik ve Lavanta distilasyonunda gördüğümüz ülkedeki yanlış yapılan noktaları düzeltmek, kendi lavanta distilasyon tesisimizi kurmak, bu tesisi en enerji ekonomik şekilde çalıştırmak hedefi ile yola çıktık. Bunun içinde 2020 Yılının Ocak ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Isı Proses Programında Doktoraya başvurdum ve sınavları da geçip kabul aldım.

Doktora Tezi olarak ta “ Lavanta Distilasyon İşleminde Soğutma Sisteminde Harcanan Enerjide İyileştirme “ konusunu aldım.

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için enerjide, su da yapılan en ufak tasarrufun bile ne kadar önemli olduğunun bilincinde bu alandaki çalışmalarımıza iyileştirme önerilerimize devam ediyoruz. Tez ile gerçek hayattaki sistem birleştiğinde inanıyorum ki ülkemiz adına da bir kazanım olacak ve bundan sonraki kurulacak tesislerde bu tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek olup mevcut sistemlerde de iyileştirmeler olacaktır.

Yolculuğumuza geri dönecek olursak, markamızı oluşturduktan sonra, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle beraber daha çok sosyal medya üzerinden ürünümüzü anlatıp, tüketicilerle buluşmayı hedefledik.

Tabi burada Pandemi bizim 2019 yılında oluşturduğumuz yol haritasındaki birçok hedefe ulaşmamızda büyük bir engeldi, bunu ifade etmek gerekir.

Özellikle bizim bir hedefimiz Yurtdışına Lavanta Yağı ihracatı yapmaktı bunun için firmalarla yüz yüze görüşmeler yapmayı planlarken hepimizin yaşadığı o karantina dönemi ile tanıştık.

Bizim yol haritamızdaki bu ihracat görüşmelerini aksatsa da pandemide insanlar evlerinden alışveriş yapıp doğal ürünlere ulaşma alışkanlığı geliştirdiler bu da bizim için sosyal medyada daha hızlı takipçi edinme ve sosyal medya üzerinden satış elde etme imkanı anlamına geliyordu.

( www.ruelavande.com ) ( Rue Lavande (@ruelavande) • Instagram photos and videos )

Dolaysıyla önceliğimizi perakende satışa verdik.

2021 yılı ise bizim için yeni bir deneyimin kapısını açıyordu.

Bahçemizi, doğa dostu, lavanta severler ve fotoğraf tutkunlarına açarak yol haritamızda aslında 2022 yılında yapmayı planladığımız bir aksiyonu pandemiden çıkış yılı olmasıyla öne çektik.

İyi ki de çekmişiz.

İnsanlar kapalı kalmanın verdiği rahatsızlıkla kendilerini bu tür bahçelere, açık alanlara attılar.

Bizde kendilerine bu mor güzelliği, büyülü ortamı sunduk.

Çok güzel bir açılış etkinliği gerçekleştirdik.

Özellikle Tekirdağ Kültür eski müdürümüz, ressam Memiş Aslan’ın tuvallere gerçek lavanta ile birlikte yaptırdığı resim atölye çalışması çok ses getirdi.

Bu yılki açılışta daha büyük, ses getirecek bir etkinlik planladık ve daha önce dünyada Fransa da olmuş ama Türkiye’de olmayan lavanta bahçesinde bir defile, moda şovuna ev sahipliği yaptık.

Modacı Cafer Andıç’ın hazırladığı, Türkiye’nin tanınmış birçok mankeninin yer aldığı Rainbow Defilesine bahçemizde gerçekleşti.

Bu 2 yıllık yolculukta hiç acele etmeden, yavaş ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz.

Özellikle Lavanta yağımızı buhar distilasyonu ile elde ettikten sonra saf bir halde tüketiciye ulaştırmanın yanı sıra lavantanın yeni ürünlerini de beğenilerine sunmaya çalışıyoruz.

En çok beğenilen ürünlerimizden biri olan 80 Derecelik Lavanta Kolonyası 6 denemeden sonra ancak tüketicimize sunduk.

Ve iyi ki de öyle yapmışsız, çünkü hafif ve ferah kokusuyla Lavanta Kolonyamız, Limon kolonyası dışında kullanmam diyen pek çok kişiyi bile etkiledi ve vazgeçilmezi oldu diyebiliriz.

Bunun yanında, sabun bazı kullanılmadan 4 adet uçucu yağın preslenmesi sonucu oluşan doğal lavanta Sabunumuz, yine klasik mum waxlarını kullanmadığımız, soya wax ve Hindistan cevizi wax ı ile kendi lavanta yağımızı birleştirdiğimiz lavanta mumlarımız, özellikle bu yıl bahçede beğeniye sunduğumuz paraben ve koruyucu madde içermeyen lavanta şampuanımız ve duş jelimiz ürün gamımızda bulunuyor.

Bu yılbaşı ise kullanıcılılarımıza yeni sürprizlerle geliyoruz.

Çok şık desenli özel kumaştan lavanta keselerimiz, ve Fransa’da çok popüler olan, büyük el emeği ile hazırlanan lavanta asaları ( lavender wand ) değerli kullanıcılarımızla buluşacak.

Bu markayı oluştururken en büyük hayallerimizden biri de yurtdışındaki yeni yıl zamanı, şehirlerin tarihi meydanlarında açılan “christmas market” yani yeni yıl pazarlarında yer almaktı.

Bu hayalimizi geçen yıl İstanbul’da Galata portta açılan bu yılda Four Season Otelde açılacak olan Christmas Market etkinliğinde bir nebze gerçekleştirsek te önümüzdeki yıl muhtemelen hedefimizi tam anlamıyla gerçekleştirecek ve Avrupa’daki christmas marketlerde yer alacağız.

Tabi sadece kendi markamızı düşünmedik.

Bu Lavanta yolculuğumuzda rahmetli babamız Ali Münip Akçakaya’nın önem verdiği kooperatifleşme ( Önder Çiftçi Projesi Kurucu Başkanı idi) yi bizde gündemimize aldık ve öncelikle Tekirdağ’daki diğer Lavanta Bahçe sahipleri ile bir araya geldik, bir birlik kurduk.

Şimdi kendileri ile birlikte en büyük hayalimiz, hedefimiz Tekirdağ’daki üreticilerimizle bir kooperatif kurmak ve Tekirdağ’ımızı kaliteli, tıbbi medikal lavanta ile özdeştirmek.

Hedefimiz : lavanta yağlarını da yurtdışına ihraç etmek ve istihdamı arttırmak.

Bu konuda Tekirdağ’ımızın da büyük şansı olan il kültür müdürümüz sayın Ahmet Hacıoğlu da bize tam destek veriyor ve Tekirdağ Lavanta Rotasının oluşmasına büyük katkı sundu.

Görüyoruz ki Tekirdağ’daki bu lavanta bahçeleri Tekirdağ’ımızın turizmine inanılmaz bir katkı sağlıyor.

Eksik olmasınlar, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızdan, destek görüyoruz ama bu desteğin çok daha arttırılması gerektiğini, şehrimize katkı veren bu noktaların daha da büyümesinde güzelleşmesinde onlarında önümüzü açan katkılarının olmasını arzu ediyoruz.” Sözleriyle eşiyle beraber çıktıkları lavanta yolculuğunu anlatıyor Ahmet Akçakaya..