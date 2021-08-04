Akdeniz için seferber oldular

Türkiye 1 haftadır süren, tarihinin en büyük yangın fırtınasıyla karşı karşıya. 10'a yakın insanımızı kaybettik bu sürede. Yüzlerce tür hayvanı alevlere teslim ettik. Tarihimizin en sıcak günlerinde yaşanan bu tehlike sürecinde Türk Hava Kurumu’nun bir türlü havalanmasına izin verilmeyen uçaklarını aradı gözlerimiz. Depremde selde her türlü afette yanımızda olan Mehmetçiğin, geçmiş yıllarda lağvedilen Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü’nün (EMASYA) önemini anladık. Yardım teklifi eden komşu ülkelerden neden talepte bulunulmadığını merak ettik. Sadece 3 tane kiralanmış uçakla yüzlerce yangına yetişemedik, Avrupa’da bizlerden daha küçük nüfus ve ekonomilere sahip ülkelerin yangın uçağı filolarını öğrendiğimizde sebeplerini sorguladık. Tüm bu olumsuz gelişmelerin tam ortasında umudumuz olan Türk halkının, geçmişte olduğu gibi zor günlerde bir araya gelip kenetlenmesine yine şahit olduk. Sadece Türk halkı mı? Değil…

Bildiğiniz üzere Türkiye’ye en fazla turist gönderen Rus ve Ukraynalılar, neredeyse 1.5 yıldır ülkemizin hasretini çekiyorlardı. İşte o hasret düşen vaka sayılarıyla bir nebze azalsa da araya giren yangınlar, Türkiye sevgisini azaltmadı. Şahit olduklarım, inanın Türkiye’nin, Türk halkının yanında olan iki farklı ülke insanının buluşmasıydı adeta. 2014 yılında Kiev ve Moskova hükümetleri arasında başlayan Donbas ve Kırım sorunları, tarihsel bağları olan kardeş iki ülke arasında halkların da uzaklaşmasına neden olmuştu. Savaşa yaklaşan iki ülkenin halklarını Türkiye’nin yangın acısı buluşturdu. Eşimin de aralarında bulunduğu onlarca sosyal medya fenomeninin öncülük ettiği bir kampanya düzenlendi.

KİEV’DEN DESTEK GELDİ

Birkaç gün içerisinde binlerce dolar toplayan Türkiye’nin değişik kentlerinde yaşayan Rus ve Ukraynalılar hep birlikte yangında evlerini kaybeden insanların yanına koştular, yiyecek, içecek, giyim ve hayvanlar için mama desteğinde bulundular. Onlarca arabayla yaptıkları bu seferberlikte TEMA’ya ağaç bağışında bulundular.

Sosyal medyada başlattıkları Türkiye’ye destek kampanyasında toplanan bağışlar çoğuna yeterli gelmedi, eşleriyle birlikte yangın bölgelerine kadar gittiler, alevlerin sönmesi için ellerinden geleni yaptılar.

Tüm bunlar olurken, bu yıl hayatını kaybeden merhum Türk-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkan Vekili olan Ali Bulut’un kızı İrem, “Kerim ağabey, babam bize ülke sevgisi aşıladı. İhtiyaç duyulduğunda varımızı yoğumuzu ülkemize vermemiz gerektiğini öğretti. Ailemle babamın mirasını da yaşatmak adına yardım talebinde bulunmak istiyorum” diye aradığında Marmaris’te olan ihtiyaçlardan bahsettim. Yangının en fazla etkilediği kentte, ilk andan itibaren çalışmalarda bulunan özverili dostum Utku Çağlar Şahin ile irtibata geçirdim, ihtiyaçlara çare bulmalarına destek oldum. KKTC’de yaşadığım günlerden dostlarım Eren Güler, İlker Şenkaya, Çetin Turan, Caner Öztürk, Hüseyin Günseven’in organize ettiği yardımı gördüm, yangında kısılan seslerine şahit oldum.

Kısacası, yangının olduğu bölgelerde ateş düştüğü yeri yakıyor.

Ateş, içimizdeki dostluğu kardeşliği hatırlattı yeniden.

Bir zincir halinde meydan okumayı.

Çığlıklara şefkatle koşmayı…

Farklı dillerde konuşanları buluşturdu. Devletlerin düşman olsa da, halkların dost olduğunu gösterdi bizlere.

Ateş, Antalya’da birbirlerini silahla tehdit eden Ukrayna ve Rusya’nın kardeş halklarını buluşturdu…

Dostça ve sınırsız şekilde Türkiye aşkıyla…