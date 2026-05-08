Akdeniz ruhlu kaşif

Numarine Explorer yeni Classic serisindeki yatlar zamansız tasarımıyla öne çıkarken verimlilik, performans, kullanım kolaylığı gibi değerlerden ödün vermeden Akdeniz ruhunu keşif yatçılığına taşıyor.

Classic Line, Numarine’in Explorer serisine özgü DNA’sını temel alırken, ta­sarım ve yaşam tarzı yaklaşımına yeni bir boyut kazandırıyor. Seri­nin mimarı Umberto Tagliavini, bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor: “Yeni Classic süperyat serisiyle, Numarine’i tanımlayan verimli­lik, denize elverişlilik, stabilite ve uzun menzil gibi temel prensiple­ri korumaktan gurur duyuyoruz. 38XPC ve 39MXPC modellerinin her ikisi de tersanenin kendini ka­nıtlamış uzun menzil platformla­rı üzerine inşa edildi. Bu güçlü alt­yapı, yeni seride daha zamansız ve mimari bir tasarım diliyle yeni­den yorumlanıyor.”

Her iki modelin iç mekân tasa­rımları, Viken Group bünyesin­deki Milano merkezli Hot Lab stüdyosunun imzasını taşıyor. 39MXPC, yeniden tasarlanan kıç bölümü ve jakuzisiyle suya yakın, geniş, açık bir teras sunarak ya­şam alanlarını daha sosyal ve Ak­deniz tarzı bir deneyime dönüş­türüyor.

38XPC ise daha klasik ve denge­li bir yerleşim planına odaklanı­yor. Gentleman’s yacht geleneğin­den ilham alan bu yaklaşım; zara­fet, denge ve geleneksel yatçılık mirasıyla güçlü bir bağ kuruyor.

Numarine’in önceki modelleri­ne kıyasla değişim, deneyimde ya­tıyor. Yeni Classic Line, atmosfer, yaşam tarzı ve zamansız tasarımı daha fazla ön plana çıkarıyor.

Numarine CEO’su Patrik von Sydow ise yeni seriyi şöyle değer­lendiriyor: “Classic Line, Numari­ne için doğal ve stratejik bir evrimi temsil ediyor. Markamızı tanım­layan verimlilik, performans ve kullanım kolaylığı gibi temel de­ğerlerden ödün vermeden tasarım dilimizi genişletmemize ve daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ola­nak tanıyor. Trendlerin hızla de­ğiştiği bir sektörde Classic Line, daha kalıcı bir bakış açısı sunuyor: Yalnızca bugünü değil, uzun vadeli değer ve anlamı hedefleyen yatlar. Sektörün bu yeni yaklaşıma vere­ceği tepkiyi görmek için büyük he­yecan duyuyoruz.”

Lüks devlerinden 100. yıla özel saat: UltraFino Maserati

Maserati ve İsviçre’nin pres­tijli haute horlogerie mar­kası Bianchet, ortak tasarım anla­yışlarını yansıtan özel işbirlikle­rini duyurdu. İki marka; estetikten ödün vermeyen mühendislik yak­laşımı, mekanik hassasiyet ve za­naatkârlık geleneğini bir araya ge­tirerek UltraFino Maserati mode­lini tanıttı.

Sadece 100 adetle sınırlı olarak üretilen Flying Tourbillonsaat, Maserati’nin ikonik Trident logosunun 100. yılını kutla­mak amacıyla geliştirildi. Mo­delin lansmanı, Watchesand Wonders 2026 kapsamında Cenevre’de gerçekleştirildi.

İki farklı dünyanın ortak felsefesi

1914 yılında Bologna’da kuru­lan ve 80 yılı aşkın süredir Mode­na merkezli faaliyet gösteren Ma­serati, yarış ruhunu performans, konfor ve İtalyan tasarım anlayı­şıyla bir araya getiriyor. Formu­la 1 teknolojilerinden ilham alan Nettuno V6 motoru ise markanın yüksek performans ve zarafeti ay­nı potada eriten yaklaşımını tem­sil ediyor.

İsviçre’nin Neuchâtel bölge­sinde doğan Bianchet ise mühen­dislik hassasiyetini estetik oran­larla buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Marka, tüm saat tasarım­larında ‘altın oran’ prensibini te­mel alarak teknik mükemmelliği görsel dengeyle bir araya getiriyor.

UltraFino Maserati, iki marka­nın ortak vizyonunun somut bir yansıması olarak form ve fonksi­yon arasındaki kusursuz dengeyi temsil ediyor.

Maserati mcpura’dan ilham alan tasarım

UltraFino Maserati’nin tasarım dili, Maserati’nin yeni süper spor modeli MCPURA’dan ilham alı­yor. İlk kez 2025 Goodwood Festi­val of Speed kapsamında tanıtılan MCPURA; karbon fiber monokok şasi yapısı ve 630 HP gücündeki çift turbo beslemeli Nettuno V6 motoruyla dikkat çekiyor.

Saatin açık iskelet kadranı, MC­PURA’nın jant tasarımındaki üç kollu Trident formundan esinle­niyor. MCPURA’dakullanılan özel AI Aqua Rainbow renk detayı ise saatin kadranında ve kauçuk kayış detaylarında kendine yer buluyor.

Grade 5 titanyum köprüler, yük­sek yoğunluklu karbon kasa yapısı ve görünür flying tourbillon me­kanizması; Maserati’nin perfor­mans odaklı mühendislik yaklaşı­mını saat tasarımına taşıyor.

Yüksek mühendislik ve ince işçilik bir arada

UltraFino Mase­rati’nin kalbinde, tamamen el iş­çiliğiyle üretilen Bianchet UT01 kalibresi yer alı­yor. Sadece 3.85 mm kalınlığında­ki mekanizma; kumlanmış, sa­ten fırçalanmış ve polisaj uygu­lanmış yüzeyle­riyle üst düzey iş­çilik sunuyor.

225 parçadan ve 29 taştan oluşan mekanizmanın özellikleri şöyle:

* 60 saat güç rezervi

* 3 Hz çalışma frekansı

* 5.000 G darbe­ye dayanıklılık

* 5 ATM su geçirmezlik

Toplam kasa yüksekliği yal­nızca 9.9 mm olan model, yük­sek yoğunluklu karbon fiber ka­sa ve vulkanize kauçuk detaylar­la tamamlanıyor.

Sadece 100 adet üretilecek

UltraFino Maserati, Maserati Trident logosunun 100'üncü yılına ithafen yalnızca 100 adet üretilecek. Her model numaralandırılarak Bianchet’nin La Chaux-de-Fonds’daki atölyesinde el işçiliğiyle üretilecek.

Maserati Global Pazarlama Direktörü Cristiano Fiorio işbirliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Bianchet ile ortak bir vizyon paylaşıyoruz: İkonik tasarım, zarafet ve gerçek performansı kusursuz dengede buluşturmak. UltraFino Maserati, markamızın yarış DNA’sını sofistike bir saat tasarımına dönüştürüyor.”

Bianchet Kurucusu ve CEO’su Rodolfo Festa Bianchet ise “UltraFino Maserati yalnızca bir otomobilden ilham alan saat değil; aynı dili konuşan iki mühendislik objesinin buluşması.” ifadelerini kullandı.