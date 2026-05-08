Akdeniz ruhlu kaşif
Numarine Explorer yeni Classic serisindeki yatlar zamansız tasarımıyla öne çıkarken verimlilik, performans, kullanım kolaylığı gibi değerlerden ödün vermeden Akdeniz ruhunu keşif yatçılığına taşıyor.
Classic Line, Numarine’in Explorer serisine özgü DNA’sını temel alırken, tasarım ve yaşam tarzı yaklaşımına yeni bir boyut kazandırıyor. Serinin mimarı Umberto Tagliavini, bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor: “Yeni Classic süperyat serisiyle, Numarine’i tanımlayan verimlilik, denize elverişlilik, stabilite ve uzun menzil gibi temel prensipleri korumaktan gurur duyuyoruz. 38XPC ve 39MXPC modellerinin her ikisi de tersanenin kendini kanıtlamış uzun menzil platformları üzerine inşa edildi. Bu güçlü altyapı, yeni seride daha zamansız ve mimari bir tasarım diliyle yeniden yorumlanıyor.”
Her iki modelin iç mekân tasarımları, Viken Group bünyesindeki Milano merkezli Hot Lab stüdyosunun imzasını taşıyor. 39MXPC, yeniden tasarlanan kıç bölümü ve jakuzisiyle suya yakın, geniş, açık bir teras sunarak yaşam alanlarını daha sosyal ve Akdeniz tarzı bir deneyime dönüştürüyor.
38XPC ise daha klasik ve dengeli bir yerleşim planına odaklanıyor. Gentleman’s yacht geleneğinden ilham alan bu yaklaşım; zarafet, denge ve geleneksel yatçılık mirasıyla güçlü bir bağ kuruyor.
Numarine’in önceki modellerine kıyasla değişim, deneyimde yatıyor. Yeni Classic Line, atmosfer, yaşam tarzı ve zamansız tasarımı daha fazla ön plana çıkarıyor.
Numarine CEO’su Patrik von Sydow ise yeni seriyi şöyle değerlendiriyor: “Classic Line, Numarine için doğal ve stratejik bir evrimi temsil ediyor. Markamızı tanımlayan verimlilik, performans ve kullanım kolaylığı gibi temel değerlerden ödün vermeden tasarım dilimizi genişletmemize ve daha geniş bir kitleye ulaşmamıza olanak tanıyor. Trendlerin hızla değiştiği bir sektörde Classic Line, daha kalıcı bir bakış açısı sunuyor: Yalnızca bugünü değil, uzun vadeli değer ve anlamı hedefleyen yatlar. Sektörün bu yeni yaklaşıma vereceği tepkiyi görmek için büyük heyecan duyuyoruz.”
Lüks devlerinden 100. yıla özel saat: UltraFino Maserati
Maserati ve İsviçre’nin prestijli haute horlogerie markası Bianchet, ortak tasarım anlayışlarını yansıtan özel işbirliklerini duyurdu. İki marka; estetikten ödün vermeyen mühendislik yaklaşımı, mekanik hassasiyet ve zanaatkârlık geleneğini bir araya getirerek UltraFino Maserati modelini tanıttı.
Sadece 100 adetle sınırlı olarak üretilen Flying Tourbillonsaat, Maserati’nin ikonik Trident logosunun 100. yılını kutlamak amacıyla geliştirildi. Modelin lansmanı, Watchesand Wonders 2026 kapsamında Cenevre’de gerçekleştirildi.
İki farklı dünyanın ortak felsefesi
1914 yılında Bologna’da kurulan ve 80 yılı aşkın süredir Modena merkezli faaliyet gösteren Maserati, yarış ruhunu performans, konfor ve İtalyan tasarım anlayışıyla bir araya getiriyor. Formula 1 teknolojilerinden ilham alan Nettuno V6 motoru ise markanın yüksek performans ve zarafeti aynı potada eriten yaklaşımını temsil ediyor.
İsviçre’nin Neuchâtel bölgesinde doğan Bianchet ise mühendislik hassasiyetini estetik oranlarla buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Marka, tüm saat tasarımlarında ‘altın oran’ prensibini temel alarak teknik mükemmelliği görsel dengeyle bir araya getiriyor.
UltraFino Maserati, iki markanın ortak vizyonunun somut bir yansıması olarak form ve fonksiyon arasındaki kusursuz dengeyi temsil ediyor.
Maserati mcpura’dan ilham alan tasarım
UltraFino Maserati’nin tasarım dili, Maserati’nin yeni süper spor modeli MCPURA’dan ilham alıyor. İlk kez 2025 Goodwood Festival of Speed kapsamında tanıtılan MCPURA; karbon fiber monokok şasi yapısı ve 630 HP gücündeki çift turbo beslemeli Nettuno V6 motoruyla dikkat çekiyor.
Saatin açık iskelet kadranı, MCPURA’nın jant tasarımındaki üç kollu Trident formundan esinleniyor. MCPURA’dakullanılan özel AI Aqua Rainbow renk detayı ise saatin kadranında ve kauçuk kayış detaylarında kendine yer buluyor.
Grade 5 titanyum köprüler, yüksek yoğunluklu karbon kasa yapısı ve görünür flying tourbillon mekanizması; Maserati’nin performans odaklı mühendislik yaklaşımını saat tasarımına taşıyor.
Yüksek mühendislik ve ince işçilik bir arada
UltraFino Maserati’nin kalbinde, tamamen el işçiliğiyle üretilen Bianchet UT01 kalibresi yer alıyor. Sadece 3.85 mm kalınlığındaki mekanizma; kumlanmış, saten fırçalanmış ve polisaj uygulanmış yüzeyleriyle üst düzey işçilik sunuyor.
225 parçadan ve 29 taştan oluşan mekanizmanın özellikleri şöyle:
* 60 saat güç rezervi
* 3 Hz çalışma frekansı
* 5.000 G darbeye dayanıklılık
* 5 ATM su geçirmezlik
Toplam kasa yüksekliği yalnızca 9.9 mm olan model, yüksek yoğunluklu karbon fiber kasa ve vulkanize kauçuk detaylarla tamamlanıyor.
Sadece 100 adet üretilecek
UltraFino Maserati, Maserati Trident logosunun 100'üncü yılına ithafen yalnızca 100 adet üretilecek. Her model numaralandırılarak Bianchet’nin La Chaux-de-Fonds’daki atölyesinde el işçiliğiyle üretilecek.
Maserati Global Pazarlama Direktörü Cristiano Fiorio işbirliğiyle ilgili şunları söyledi:
“Bianchet ile ortak bir vizyon paylaşıyoruz: İkonik tasarım, zarafet ve gerçek performansı kusursuz dengede buluşturmak. UltraFino Maserati, markamızın yarış DNA’sını sofistike bir saat tasarımına dönüştürüyor.”
Bianchet Kurucusu ve CEO’su Rodolfo Festa Bianchet ise “UltraFino Maserati yalnızca bir otomobilden ilham alan saat değil; aynı dili konuşan iki mühendislik objesinin buluşması.” ifadelerini kullandı.
