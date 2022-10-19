Akdeniz’de liderlik için, yeni strateji oluşturmak şart

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu sene ilki düzenlenen Bodrum Turizm Forumu’nda Akdeniz’de turizmde liderlik hedefini açıkladı. Türk turizminin en önemli destinasyonlarının başında gelen Bodrum, dünya ve Akdeniz turizmine yön veren pek çok ismi Bodrum Turizm Forumu’nda ağırladı. Forum, Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Uluslararası Akdeniz Turizm Vakfı tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenmişti. Bodrum’un Akdeniz’de turizm liderliğini tanımını iyi yapmak gerekiyor. Bodrum’un turizm potansiyeli ve bunun hızla büyüdüğünü görüyoruz. Ama hangi alanlarda ve nasıl bir liderlik? Bunun tanımlanması gerekiyor. Bodrum’a yeni bir strateji gerekiyor, çünkü Bodrum Akdeniz’de turizmde liderliği hedefliyorsa konunun, “Yeni Bodrum Algısı” diyebileceğimiz bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Başkan Aras’ın açıklamalarına aşağıda döneceğim, gerçekten gelişen çok yönlü pek çok konu var. Ancak bunları bir potada eritecek bir algı stratejisine ve buna yönelik stratejik eylem planına da ihtiyaç var. Şunu da unutmamak gerekiyor ki Bodrum’un destinasyon olarak liderliğe oynaması, Türkiye‘nin turizminin liderliği için önemli.

Akdeniz’de iş birliği oluşturuyor

Akdeniz’deki ülkelerin iş birliğiyle oluşan Malta merkezli Akdeniz Turizm Vakfı, bu forumun uluslararası tarafını ve şemsiyesini oluşturuyordu. Bodrum’un Akdeniz’de diğer ülkelerle iş birliği ve bu zincirin parçası olması, forumun çıktıları bir yana, yapı olarak değerli bir adım. Forum içinde think tank oturumlarının yapılması, sonuçlarını bilmiyorum ancak yine katkı yapacak iyi bir oluşumdu. Malta merkezli Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra turizmin kültürel değişimi sağlayan ve barışı getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, “Biz, Akdeniz’de başka çıkarlardan ötürü ayrı düştüğümüz tüm taraflarla bir araya gelmek istiyoruz. Akdeniz Turizm Vakfı’nı bu vizyonla kurduk hepimiz aynı veya benzer kültürü paylaşıyoruz. Dinlerimiz, görüşlerimiz belki farklı olabilir ama bunlar, bir araya gelmemize, çözümler geliştirmemize engel olmamalı” dedi. Akdeniz Kültürü gerçekten burada önemli bir güç oluşturuyor.

‘Mavi ekonomi’nin boyutu

Mavi ekonomi aslında deniz kaynaklı ve çok büyük bir ekosistemi kapsıyor. Dünya Okyanus Konseyi Kurucu Başkanı Paul Holthus, mavi ekonominin boyutuna baktığımızda 24 trilyon dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. Bunun yüzde kaçı turizm bilmiyorum. 100 binlerce ticari gemiden, 3-4 milyon balıkçı teknesinden, denizler altına döşeli 1.2 milyon metre yeraltı iletişim kablosundan bahsedebiliriz. Mavi ekonomi, küresel ekonominin işleyişinde büyük bir rol oynuyor. Turizm konusunda da ayrı bir grup kurmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor. Bodrum’daki bu etkinlik, mavi ekonominin turizm açısından değerinin oluşturulması açısından önemli bir fırsat”.

Bodrum lider destinasyon olsun

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlenen forum ve liderlikle ilgili fikirlerini sohbetimizde şöyle anlattı: “Akdeniz ortak bir kültürümüz, aynı zamanda doğal mirasımız. Hedeflerimizden en önemlisi Akdeniz’in korunması… Akdeniz’in, iklim krizi, orman yangınları, çevre tahribatlarından korunması önemli hedefler arasında. Biz bunun için birlikte çalışıyoruz, onlarla ortağız. Belki bazen rakip olarak düşünebiliriz. Ama Akdeniz’i dünya turizmi için önemli bir havza olarak düşündüğümüzde, ortak hedefler ortaya çıkıyor. Diğer bölgelerle rekabetimiz ortaya çıkıyor. Bodrum son dönemde pek çok uluslararası konferans ve toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ben Davos benzeri bir yapı oluşsun, böyle nitelikli organizasyonların merkezlerinden biri olsun istiyorum. Tabii bununla da kalmasın. Bu toplantıların aynı zamanda yaptığı tanıtımın karşılığını ölçmek zor, böyle de bir katkısı oluyor. Bodrum’un lider bir turizm destinasyonu olmasını hedefliyorum. Yunanistan’da Mikanos, Santorini konuşulur, diğer tarata Cannes Konuşulur, St. Tropez konuşulur. Ama Bodrum bunların hepsinden daha değerli…”

Kültür-sanat ve gastronomi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum insanlara sadece bir yaz tatili değil, yaşam biçimi sunuyor. Bize gelen turist dışarı çıkıyor, yemek yiyor, mavi tura çıkıyor, tekne turuna çıkıyor. Hepsi dahil müşterisi Bodrum’da azınlıkta. Sokakta alışveriş yapıyor, kaleyi dolaşıyor, su altı müzesini ziyaret ediyor. Çok önemli enstrümanlarımız var elimizde. Gastronomi var, kültürümüz var, otellerimiz var. Güler yüzlü turizm profesyonel kadrolarımız var. Bodrum’un bu anlamda önemli bir ilerleyişi var. Bodrum’un çıkış noktalarından biri kültür ve sanat. Birçok sanatçı burada yaşıyor, inanılmaz faaliyetler var. Onları da bütünlük halinde sunamadık. Onun için de çalışıyoruz. Bodrum Kent Tiyatrosunu, Bodrum Kent Orkestrası’nı kurduk. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Gastronomi ile ilgili çalışmalarımız var. Bodrum’un en önemli zenginliği insan zenginliği var” diyor.

ABD’liler zincir otellere geldi

Bodrum’daki gelişmeleri özetlerken Başkan Ahmet Aras şöyle diyor: “Bodrum, şu anda Akdeniz’in lüks konseptte otel zincirlerine sahip. Bunlar ardı ardına geliyorlar. Akdeniz’in hiçbir noktasında bu kadar büyük otel zinciri bir araya gelmiyor. Bodrum’a Amerikalılar gelmiyorlardı uzun yıllardır. Bu yıl geldiler ve bunda uluslararası marka zincirlerinin büyük rolü var. Zincir markalar bizim cebimizdeki paralarla yapamayacağımız işleri yapıyorlar. Tüm zincir markalar arasında gelmeyenler harıl harıl Bodrum’da yer arıyor. Her gün bir zincirin geldiğini duyuyoruz. Aynı zamanda dünya çapında restoranlar var. Marinalar zaten uluslararası standartlarda, havaalanına baktığınızda özel jetleri, denize baktığınızda mega yatları göreceksiniz. Bodrum lüks destinasyonuna doğru gidiyor. Buna ihtiyacımız var. Tabii fiyatlar yükseliyor yeni bir yaşam standardı oluşuyor. Gerçekten Bodrum’u seven önemli bir kitle var, beyaz yakalılar, Bodrum’u Bodrum yapan insanlar var. Onlar da zorlanmaya başladı. Ama işin gittiği nokta bu… Bodrum’da bir rayiç kalmadı. Evlerin ve arsaların fiyatları gerçekten inanılmaz düzeyde”.

SON SÖZ: Bodrum ne Davos’u ne Cannes’i örnek almalı. Bodrum’da pek çok alanda potansiyel var ama strateji olmadan gelişirse, yol liderliğe gitmeyebilir. Bu nedenle kendi turizm kişiliğini, kendi turizm algısını oluşturan çalışmalara ihtiyaç var.