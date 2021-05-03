Akıl teri ile yaratılan katma değer

Sanayinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Türkiye bir otomobil üretemiyor ama dünya markalarına yan sanayisi ile imza atıyor. Üstelik otomobil yedek parçalarını üretirken fabrikalardaki robotların sayısı artıyor.

CPS Pressform Genel Müdürü Serkan Alan’a işin sırrını iki kelime ile özetliyor. Hızlı ve çevik olmak. Bu sanayi şirketlerinin genel olarak zorlandığı bir konu. Zamanın en büyük sermaye olduğu, kolay harcanmayacak bir üretim faktörü olduğu unutuluyor.

Hızlı patron kararları alabilmek

CPS Pressform krizlerde değişim ve dönüşüm sürecini, hızlı ve çevik yönetim anlayışıyla tamamlıyor. Serkan Alan “En büyük avantajımız genç ve çevik bir firma olmamız. Yöneticiler olarak çok hızlı patron kararları alabiliyoruz. Sonra da hızla patronumuza sunup onay alıyor. Aynı hızla reaksiyon gösterebiliyoruz. Şirket içinde bürokrasiyi kaldırdık. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl çıkalım? Bu soruları yanıtlamak için, gerekli üretim ve finansman altyapısını hazırlıyoruz. Ardından hızla reaksiyon gösteriyoruz. Patronumuz 17 yaşında Almanya’da kaynak ustası olarak başladığı çalışma hayatına, iş yaptığı müşterisinin firmasını satın alarak devam ediyor. 1992’de Almanya’da kurulan şirketimiz 2007 yılında Türkiye’ye geliyor. ‘008 yılında da ilk ihracatını Almanya’ya yapıyor” diyor.

Şirketi yine profesyoneller bize anlatıyor. CPS Pressform Genel Müdür Serkan Alan ve CPS Pressform CFO’su Yavuz Tolon bize şirketi gezdiriyor. Bu aşamada bile patronun ön planda olmaması, şirketin kurumsallaşma yolunda doğru yolda olduğunun göstergesi.

Yavuz Tolon, ilk ihracatın yapıldığı 2008 yılında da küresel kriz yaşandığını hatırlatarak, “O zaman da yatırıma ve üretime ara vermedik. Üstelik otomotiv sektöründeki büyük markalara yan sanayi ürünlerimizi göndermeye devam ettik. Türkiye’nin ihracatına katkı sağladık. Üretimden geri adım atmayıp, dünya markalarının tedarikçisi olmayı başardık” diyor.

Riskleri doğru yöneten krizlerden çıkıyor

Serkan Alan, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında tüm otomotiv sanayi kapanma kararı aldığında yine hızlı reaksiyon aldıklarını anlatıyor. Alan “2020 mart ayında maske imalatına başladık. Elimizde bir tekstil tesisimiz vardı. Hemen dönüşümünü sağladık. Sonra tulum üretimine geçtik ve Almanya’ya ihraç ettik. Sağlık sektöründe yaptığımız bu hamleyi, beyaz eşya sektöründe de yaptık. 2020 bizim üretimi çeşitlendirme yılımız oldu. Otomotiv üretim kültürüyle, beyaz eşya sektörü için üretim yapan bir firma olduk. Almanya’da beyaz eşya üreticilerinin yönetim kültürü ile şirket olarak üretim kültürümüz aynı. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ve üretimde ortak değerlerimiz var. Onun için de Alman beyaz eşya üreticileri ile çalışıyoruz. Otomotiv, beyaz eşya ve sağlık sektörü için ihracat yapıyoruz” diyor.

Kaliteli üretim yapmadan hızlı olmak yetmiyor

Yavuz Tolon da sadece hızlı olmanın yeterli olmadığının aynı zamanda kaliteli üretim yapmak zorunda olduklarını hatırlatıyor. Kesin bir şey var ki sürdürülebilir büyümenin örneğini burada görüyoruz. Krizlere rağmen müşterileriyle kesintisiz ticaret yaptıklarını anlatan Tolon “Genel olarak Almanya’ya ihracat yapıyoruz. Onun dışında Polonya, Kuzey ve Güney Amerika kıtasına, Çin, Hindistan ve Güney Kore’ye kadar sevkiyatlarınız var. Krizde riski paylaştırdık. İç piyasaya da ürün vermeye başladık. Müşteri portföyünü genişlettik. Üretimde ve ihracatta sağlıkta maksimum yüzde 3, beyaz eşyada cironun yüzde 30’a geldi. Bu tercih bizi kriz dönemlerinde rahatlattı. Farklı sektörlere iş yaparak yelpazeyi genişlettik. Bugün ihracatımız yüzde 70, iç piyasada yüzde 30 seviyesinde” diyor.

AB’nin hızına yetişmek için Avrupa’da üretim şart oldu

Dış ticarette özellikle gümrüklerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt dışında kurulu bir şirketi satın almak için plan yaptıklarını vurgulayan Serkan Alan, Avrupa’da daha hızlı olmak için Almanya ya da Polonya’da bir yatırım yapabileceklerini söylüyor.

CPR Pressform CFO’su Yavuz Tolon Türkiye’de üretiminde teknoloji kullanan sektörlerde yetişmiş insan potansiyelinin yetersiz olduğunu belirterek, “Teknik liseler için yatırım yapılıyor. Ancak bu liseleri bitiren gençler maalesef iş hayatına atılmak yerine başka alanlarda üniversiteye gidiyor. Biz de teknik bilgisi ve yeterliliği yüksek gençleri kendi içimizde yetiştirmeye çalışıyoruz.

56 robotun üretim gücünü çalışanların zekası ile birleştirmek

CPR Pressform Genel Müdürü Serkan Alan, fabrikada üretimde 56 tane robot olduğunu gururlanarak söylüyor. Alan “Dünya ortalamasının bir tık üstündeyiz. 180 çalışan arkadaşımız var. Bunlardan 120 arkadaşımız mavi yakalı olarak iş başı yapıyor. İnsanların yaptığı rutin ve yorucu işleri artık robotların yapmasını istiyoruz. Çünkü robotlar bu işi yaparken, mavi yakalı arkadaşlarımız da robotların programlanması, otomasyonu, bakımı, tasarlanması ve kontrol edilmesi gibi işleri yapabilmesi için planlamalar yapıyoruz. Böylece alın terinin yerine akıl teri geçecek” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Elektrikli araba üretimi için çalışıyoruz

3 yıldır elektrikli araba üretimi için hazırlık yaptıklarını belirten CPS Pressform Genel Müdürü Serkan Alan “Tesla ile 2 yıldır görüşüyoruz. Bu arada Amerika’da 300 kişinin çalıştığı ve Amazon’un 500 milyon dolara satın aldığı elektrikli ve tamamen otomom araç üreticisi var. ZOOX firması ile uzun zamandır iş birliği yapıyoruz. Avrupa’daki ilk tedarikçisiyiz. Elektrikli araçların metal aksamlarını üretmek için çalışmalara başladık. Onlara özel çözümler sunuyor. Tasarımını birlikte yapıyoruz. ZOOX aracında direksiyon yok. İki kişi karşılıklı oturuyor. 2020’de ise çalışmaya başladık. Böylece Amerikan pazarına girdik. Şimdi Almanya’daki elektrikli araç üreticilerinin de tedarikçisi olmak istiyoruz. ZOOX araçlarının Avrupa’da üretilme aşamasında, Türkiye’de yatırımın yapılması için de girişimlerimiz sürüyor” diyor.