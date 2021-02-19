Akıllı kavşaklar, aklımızı aldı

Kahramanmaraşlılar olarak akıllı kavşak kavramını Karayolları ile öğrendik. Trafik yoğunluğuna bakılmadan, neredeyse küm karayolları üzerindeki kavşaklara akıllı kavşak denilen bir proje uygulanıyor. Daha önce tamamlanmış ve halen devam eden projelerin tamamı ayni tip proje ile yapılıyor. Sanırım bu kolaylarına gidiyor. Şablonu koyuyorlar yola uygulayıp gidiyorlar. Kahramanmaraş’ın bağlı olduğu Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nün zannediyorum elinde proje yok. Son yıllarda kentimize ciddi yatırımlar yapan Karayolları, yaklaşık 10 yıl süren Kahramanmaraş- Göksun yolunu, çıkışı hariç tamamladı. Üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği bu yolun adı “Edebiyat Yolu” olarak belirlendi. Yoldaki ilk sürüşü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Geçtiğimiz kasım ayında hizmete giren, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu İç Anadolu’ya bağlayan yol, kalite standartları açısından mükemmel bir yol oldu. Fakat yolun Göksun çıkışı hala tamamlanamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan yetkili de yok. Yol Göksun ilçesine mi bağlanacak, yoksa Göksun-Afşin ve Elbistan ilçelerine giden yola mı bağlanacak net değil. Kısaca yolun çıkışının bir yerlere bağlanması gerekiyor. Bu da tamamlandığında, Kahramanmaraş-Göksun yolu tam manasıyla bitmiş sayılacak. Tüm bu çalışmalara rağmen, Kahramanmaraş’ın karayolları ile çilesi bitmiyor. Bitecek gibi de görünmüyor. Daha önce, Üniversite kavşağı ve battı çıktı diye de tabir edilen, Odun Ambarı kavşağı, Ağcalı kavşağı ve Madalyalı kavşak çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü, elinde bulunan bir adet projeyi, uygun olup olmadığına bakmadan tüm kavşaklara uygulayarak, yaptık oldu mantığıyla bu çalışmaları yürütüyor. Örneğin Madalyalı kavşak, Adana, Gaziantep ve Kayseri yollarının birleştiği bir nokta. Yoğun trafiği olan bu kavşakta, sürekli bir trafik yoğunluğu var ve sürücüleri canından bezdiriyor. Deyim yerindeyse akıllı kavşak Maraşlının aklını alıyor. Bu proje yapılırken Karayolları burada araç trafiği için ölçümleme yapmamış mıdır? Ölçümleme yaptıysa, neden böyle bir projeyi bu kavşağa uyguladı? Günde binlerce aracın geçtiği bu yolda trafiğin yoğun olduğunu gördüğü halde, trafiğin az olduğu yerlere uygulanan, akıllı kavşak denilen bu projeyi neden uyguladı? Sorular, sorular...

Ses veren var mı? Çok şükür yok. Bu kavşağın çözümü nedir, bununla ilgili bir çalışma var mı bunu da bilen yok... Şu anda Arsan adında yeni bir kavşak yapılıyor. Bu çalışmadaha önce yapılanlarla, yani battı çıktı diye tabir edilen kavşaklarla aynı. Yaklaşık sekiz ay önce başlayan inşaat, tahmini olarak bu kadar daha sürecek. Tabii daha uzun sürmezse.. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Kahramanmaraş’ta karayolları tarafından yapılan projelerin genelde başlama ve bitiş tarihleri belli değildir. Başlama tarihinde inşaatın başladığı tarihi temel alıyoruz, bitiş tarihi ise bir açıklama yapılmadığından hiç belli olmuyor. Yani bu projenin de daha önceki projeler gibi ne zaman biteceği belli değil. Üstelik Gaziantep yönünden gelen ve bu kavşak inşaatını kullanan araçlar, bildiğiniz trafik keşmekeşinin içinde boğuluyor.